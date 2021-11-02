Более 100 стран договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году

В ходе конференции ООН по изменению климата COP26 более ста государственных лидеров взяли на себя обязательство усилить борьбу против глобального уничтожения лесов. Организаторы проходящего в Глазго саммита сообщили, что согласно соответствующей декларации, принятой во вторник, 2 ноября, вырубка лесов должна быть остановлена к 2030 году в рамках борьбы с глобальным потеплением.

Декларацию поддержали более ста стран, на долю которых приходится свыше 85 процентов мировых лесов, включая бореальные хвойные леса (тайга) в Канаде, тропические леса Амазонки в Бразилии и тропические дождевые леса в бассейне реки Конго. Договоренность предполагает выделение порядка 20 миллиардов долларов (17 млрд евро), часть из этих средств будет направлена на борьбу с лесными пожарами и восстановление уже пострадавших лесных территорий.

Статс-секретарь ФРГ в министерстве охраны окружающей среды Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth), выразив удовлетворение соглашением, подчеркнул, однако, что одних денег для защиты лесов недостаточно: "Необходимо также сознательное сотрудничество стран, в ведении которых находятся эти леса". В этом отношении, по его словам, обнадеживает тот факт, что к соглашению также присоединилась Бразилия, которая, как и Россия, подвергается критике за стремительную вырубку своих лесов.

Экологическая организация Greenpeace раскритиковала достигнутую в Глазго договоренность как недостаточную. Она фактически дает зеленый свет "еще одному десятилетию вырубки лесов", заявили в организации.

Байден объявил о первом в мире плане по сохранению лесов

Президент США Джо Байден объявил в Глазго о первом в мире плане по сохранению лесов по всей земле, который "объединит в себе весь набор инструментов правительства США - дипломатических, экономических и политических - чтобы остановить исчезновение лесов, восстановить жизненно важные поглотители углерода и улучшить землеустройство". По его словам, американский план, на реализацию которого будет направленно до 9 миллиардов долларов, сделает возможным восстановление к 2030 году как минимум 2 миллионов гектаров леса и других экосистем.

Смотрите также:

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата Якутия: леса горели три месяца Изменение климата - это не просто рост средней температуры. Глобальное потепление ведет к разбалансировке погоды на всей планете, а это порождает самые разные природные катаклизмы. Лето-2021 было пугающе богато на такие эксцессы в разных странах, в том числе в России. Самой масштабной катастрофой стали пожары в Якутии: сухие леса из-за отсутствия дождей горели с конца мая до сентября.

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата Москва: оранжевый уровень опасности Из-за глобального потепления все чаще образуются блокирующие антициклоны. Зимой они ведут к долгим морозам, летом - к жаре. Во второй половине июня в Москве температура оказалась выше нормы на 7-10 градусов и достигла 35 градусов, поэтому десять суток действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. В середине июля жара вернулась, и был установлен пятый за лето температурный рекорд.

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата Сочи: два потопа за месяц Сочи: уборка мусора вместо пляжного отдыха. 4-5 июля в главном городе-курорте России и в части Краснодарского края из-за залповых ливней меньше чем за сутки зафиксировали месячную норму осадков. Вышедшие из берегов реки подтопили жилые дома и пансионаты, дороги пострадали от селей. Три недели спустя, 23 июля, все повторилось: еще одна месячная норма, опять наводнение и погибшие.

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата Петербург: 8 рекордов и песчаная буря Аномально жаркими были первые полтора месяца лета в северной столице России: за это время в Санкт-Петербурге было установлено восемь температурных рекордов: пять в июне, оказавшемся, как и в Москве, самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и три в июле. А 15 июля в городе на Неве наблюдался такой прежде крайне редкий в этих широтах погодный феномен, как песчаная буря.

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата Якутску стало нечем дышать Все лето в Восточной Сибири продолжали гореть леса, и к середине августа дым от пожаров полностью окутал Якутск. Вредная для здоровья людей задымленность оказалась настолько сильной, что 13 августа в столице и ряде районов Республики Саха (Якутия) пришлось объявлять нерабочим днем, а в местном аэропорту из-за плохой видимости отменили десятки авиарейсов.

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата Приамурье: не подтопление, а наводнение С конца июля, когда в Забайкалье после дождей обрушился мост на Транссибирской магистрали, и весь август шли официальные сообщения о "паводках" и "подтоплении" на Дальнем Востоке России. На самом деле в Приамурье из-за обильных ливней, которых так ждали на пожарах в Якутии, произошло самое настоящее наводнение. Это подтвердило решение объявить 13 августа в регионе режим ЧС федерального масштаба.

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата Урал и Прикамье: засуха, жара, пожары Во второй половине августа аномальная жара пришла на Урал и Прикамье, достигнув 38 градусов. Дым от лесных пожаров дошел до Екатеринбурга, 24 августа пришлось временно перекрывать федеральную трассу в Пермь. Однако региональный режим ЧС в Свердловской области ввели еще 22 июля из-за сильной засухи. Аграрии уже тогда в полной мере почувствовали, к чему ведет изменение климата.

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата Керчь*: ливни после долгой засухи Из-за разбалансировки климата нарушается равномерное распределение осадков: в одних регионах не прекращаются дожди, другие страдают от засухи. После двух засушливых лет, резко обостривших проблемы водоснабжения, аномально сильные ливни вызвали наводнения в аннексированном Россией Крыму. За один день 17 июня в Керчи выпала двухмесячная норма осадков.

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата Ялта*: трехмесячная норма осадков На следующий день, 18 июня, в Ялте выпала трехмесячная норма осадков, после чего улицы и пляжи города долго расчищали от завалов. Но на этом аномальные дожди и затопления в аннексированном Крыму не закончились: 26 июня на Ялту вылилась половина месячной нормы, 4 июля город частично вновь оказался под водой, тогда как на Бахчисарайский район обрушилась двухмесячная норма.

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата *От редакции Крым - это украинская территория, аннексированная Россией. В данный момент полуостров контролируют российские власти, которые, как и жители Крыма, и российские туристы столкнулись с проблемой наводнений. Поэтому фотографии из Керчи и Ялты включены в фотогалерею о тех стихийных бедствиях, от которых пострадали россияне летом 2021 года. Автор: Андрей Гурков

