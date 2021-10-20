Что может убедить или заставить Россию активно заняться защитой климата?

На словах Россия активно включилась, особенно в последние месяцы, во всемирную борьбу против изменения глобального климата, но на деле официальная климатическая повестка президента и правительства полна противоречий и не пользуется - пока, во всяком случае - широкой поддержкой российского общества. Поэтому реальная зеленая модернизация РФ начнется, видимо, только под влиянием внутренних или внешних шоков.

При этом особую роль будут играть "Зеленый курс ЕС" и один из его основных элементов - механизм трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Провозглашенные Евросоюзом форсированная декарбонизация экономики и ускоренный переход на возобновляемую энергетику могут привести Россию и ЕС как к взаимодействию, так и к конфронтации.

Два новых исследования в рамках проекта "Устойчивая Россия"

Таковы ключевые тезисы двух исследований российских ученых, подготовленных в рамках проекта "Устойчивая Россия - пути к диверсифицированной и климатически ориентированной экономике". Обе работы были представлены на состоявшемся 24 ноября виртуальном семинаре, организованном Германской ассоциацией по исследованиям Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, DGO).

Логотип германо-российского научного проекта "Устойчивая Россия"

Месяц назад на аналогичном германо-российском семинаре DGO уже обсуждались первые три доклада, посвященные сценариям экологической модернизации российской экономики и перспективам развития в РФ возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Впереди еще два семинара. Спонсором всего исследовательского проекта выступает министерство иностранных дел ФРГ.

"Кто может дать импульс для перехода к климатически нейтральной экономике?" - такова тема первой из рассмотренных работ. Ее авторы - профессор московской Высшей школы экономки Евгений Гонтмахер и директор санкт-петербургского "Бюро экологической информации" журналистка Ангелина Давыдова.

Россия находится на начальном этапе "зеленой модернизации сверху"

Ссылаясь на международный опыт, они подчеркивают: для эффективной борьбы против изменения климата необходим общественный консенсус. Цели и методы снижения выбросов парниковых газов должны разделять и поддерживать государство, региональные и местные власти, бизнес, население. Пока в России этого нет, в результате она находится в начальной стадии того, что авторы называют "зеленой модернизацией сверху": климатическую повестку в основном продвигают, и то весьма нерешительно, непоследовательно и декларативно, федеральные власти.

"В политической риторике вопросы климата возникают, как правило, по двум основным поводам", - отмечается в докладе. Во-первых, "в связи с климатическими рисками, в том числе для России, потенциальными ущербами и необходимости адаптации к ним". Во-вторых, "в связи с рисками, возникающими в результате глобальной декарбонизации, ставящими под угрозу текущую модель социально-экономического развития России, основой которой является добыча, производство и экспорт углеродоемких товаров".

Российская журналистка и экоактивистка Ангелина Давыдова

Эти риски могут привести к ощутимому снижению уровня жизни россиян и угрожают "статусу России как одной из крупнейших по своему влиянию стран мира". Именно оба этих фактора – социальный и геополитический – способны "остро поставить перед руководством России вопрос о необходимости зеленой модернизации экономики", считают авторы доклада.

Во всяком случае, в российской политической элите, отметила в ходе семинара Ангелина Давыдова, "теперь уже мало кто оспаривает, что изменение климата, действительно, идет". Теперь, по ее словам, важно увидеть в климатической повестке не только риски, но и новые возможности.

Авторитарная система хочет сохранения статуса-кво, а не реформ

В то же время российское государство из-за сложившейся в стране авторитарной системы "заточено на поддержании статуса-кво и не приемлет само слово "реформы", тогда как борьба против изменения климата как раз предполагает масштабное реформирование многих сфер, подчеркнул Евгений Гонтмахер.

Отношение российского бизнеса к климатической тематике пока тоже весьма противоречивое, отмечается в исследовании. Тесно связанные с государством сырьевые и в целом углеродоемкие отрасли объективно не заинтересованы в декарбонизации, хотя в некоторых крупных компаниях уже началась переориентация. А несырьевой высокотехнологический сектор, поддерживающий, в принципе, зеленую модернизацию, пока "не имеет критически сильного лоббистского влияния на выстраивание госполитики в стране".

Профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер

Что же касается российского общества, то оно в последние годы все больше обеспокоено локальными природоохранными проблемами, но пока мало интересуется глобальной климатической проблематикой. Поэтому множатся примеры местных экологических инициатив, но нет массового общенационального движения в защиту климата.

Тем более, что государство не просто не поощряет активность снизу, а, наоборот, усиливает давление на экоактивистов. Так, "с 2012 года закон об иностранных агентах привел к ликвидации 22 из 32 экологических НКО, объявленных "иностранными агентами", отмечается в исследовании. Только за 2020 год в различных регионах РФ в отношении экоактивистов было возбуждено 14 уголовных и 264 административных дел.

"Зеленый курс ЕС" - это новая модель экономического роста

Вот и получается, что в данный момент руководство и бизнес России продвигают климатическую повестку главным образом или даже исключительно под воздействием внешних факторов. Одному из наиболее важных посвящено второе исследование под названием "Зеленый курс Евросоюза и сценарии взаимодействия России и ЕС в области климатической политики на период до 2035 года". Над ним работали политолог Татьяна Романова, доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, и экономист Алексей Портанский, эксперт Российской академии наук.

Брюссель, июль 2021. Руководители Еврокомиссии уточняют цели и сроки "Зеленого курса ЕС"

Авторы в самом начале подчеркивают, что в России используются два варианта перевода термина "Green Deal": "Первый - Зеленая сделка - акцентирует внимание на коммерческих аспектах. Второй - Зеленый курс - по аналогии с Новым курсом Ф. Рузвельта фокусируется на том, что это новая модель экономического роста". Такой перевод лучше отражает идеологию Евросоюза, подчеркивается в исследовании.

В нем подробно излагаются цели Евросоюза в области защиты климата с указанием конкретных сроков и способов их достижения, а затем анализируются возможные последствия "Зеленого курса ЕС" и особенно введения механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР) для России. Ведь для нее страны ЕС – важнейший рынок сбыта, главным образом энергоносителей, а также удобрений, цемента, металлургической, химической и другой углеродоемкой продукции.

Приводимые оценки возможных потерь для российских экспортеров и бюджета РФ сильно расходятся, но в любом случае речь пойдет о миллиардах долларов ежегодно.

Политизация климатической политики приведет к конфронтации

Одновременно, подчеркивают авторы, для российской экономки открываются и новые возможности: среднесрочное увеличение экспорта природного газа, рост поставок алюминия для производства ветрогенераторов, транспортировка водорода по имеющимся трубопроводам, продажа электроэнергии. "Зеленый переход может стать самым серьезным толчком для модернизации производственных мощностей в России", - отметил в ходе семинара Алексей Портанский и подчеркнул: "Энергопереход должен приносить прибыль".

В данный момент "в ЕС сосуществуют линии и на сотрудничество, и на конфронтацию с Россией" в области климатической политики, констатируют авторы. Аналогичная картина и в РФ. Поэтому вырисовываются четыре сценария дальнейшего развития, из которых два выглядят наиболее вероятными.

Доцент Санкт-Петербургского университета политолог Татьяна Романова

"Климатическое партнерство представляется наилучшим и наиболее амбициозным, так как сочетает активную декарбонизацию в России с настроем ЕС на сотрудничество", - говорится в исследовании. Наихудший сценарий состоял бы в том, что переход на ВИЭ будет рассматриваться в ЕС под углом зрения снижения нефтегазовой зависимости от России, а в РФ возобладает "риторика о недопустимости навязывания Западом инструментария борьбы с изменением климата".

Чтобы этого не произошло, "необходимо предотвратить политизацию диалога по вопросам защиты климата и перевести его на технократический уровень", - подчеркнула Татьяна Романова. Для этого в России, считает она, можно было бы, к примеру, поручить вести основные переговоры по этой тематике не МИДу, а министерству экономического развития РФ.

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