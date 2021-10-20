 Что может убедить или заставить Россию активно заняться защитой климата? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 24.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Что может убедить или заставить Россию активно заняться защитой климата?

Нужны ли для зеленой модернизации России внешние шоки, и приведет ли Green Deal EC к сотрудничеству или к конфронтации c РФ? Два новых доклада в рамках германо-российского проекта.

Выбросы в атмосферу парниковых газов промышленными предприятиями Москвы

Выбросы в атмосферу парниковых газов промышленными предприятиями Москвы

На словах Россия активно включилась, особенно в последние месяцы, во всемирную борьбу против изменения глобального климата, но на деле официальная климатическая повестка президента и правительства полна противоречий и не пользуется - пока, во всяком случае - широкой поддержкой российского общества. Поэтому реальная зеленая модернизация РФ начнется, видимо, только под влиянием внутренних или внешних шоков.

При этом особую роль будут играть "Зеленый курс ЕС" и один из его основных элементов - механизм трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Провозглашенные Евросоюзом форсированная декарбонизация экономики и ускоренный переход на возобновляемую энергетику могут привести Россию и ЕС как к взаимодействию, так и к конфронтации.

Два новых исследования в рамках проекта "Устойчивая Россия"

Таковы ключевые тезисы двух исследований российских ученых, подготовленных в рамках проекта "Устойчивая Россия - пути к диверсифицированной и климатически ориентированной экономике". Обе работы были представлены на состоявшемся 24 ноября виртуальном семинаре, организованном Германской ассоциацией по исследованиям Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, DGO).

Логотип германо-российского научного проекта Устойчивая Россия

Логотип германо-российского научного проекта "Устойчивая Россия"

Месяц назад на аналогичном германо-российском семинаре DGO уже обсуждались первые три доклада, посвященные сценариям экологической модернизации российской экономики и перспективам развития в РФ возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Впереди еще два семинара. Спонсором всего исследовательского проекта выступает министерство иностранных дел ФРГ.

"Кто может дать импульс для перехода к климатически нейтральной экономике?" - такова тема первой из рассмотренных работ. Ее авторы - профессор московской Высшей школы экономки Евгений Гонтмахер и директор санкт-петербургского "Бюро экологической информации" журналистка Ангелина Давыдова.

Россия находится на начальном этапе "зеленой модернизации сверху"  

Ссылаясь на международный опыт, они подчеркивают: для эффективной борьбы против изменения климата необходим общественный консенсус. Цели и методы снижения выбросов парниковых газов должны разделять и поддерживать государство, региональные и местные власти, бизнес, население. Пока в России этого нет, в результате она находится в начальной стадии того, что авторы называют "зеленой модернизацией сверху": климатическую повестку в основном продвигают, и то весьма нерешительно, непоследовательно и декларативно, федеральные власти.

"В политической риторике вопросы климата возникают, как правило, по двум основным поводам", - отмечается в докладе. Во-первых, "в связи с климатическими рисками, в том числе для России, потенциальными ущербами и необходимости адаптации к ним". Во-вторых, "в связи с рисками, возникающими в результате глобальной декарбонизации, ставящими под угрозу текущую модель социально-экономического развития России, основой которой является добыча, производство и экспорт углеродоемких товаров".

Российская журналистка и экоактивистка Ангелина Давыдова

Российская журналистка и экоактивистка Ангелина Давыдова

Эти риски могут привести к ощутимому снижению уровня жизни россиян и угрожают "статусу России как одной из крупнейших по своему влиянию стран мира". Именно оба этих фактора – социальный и геополитический – способны "остро поставить перед руководством России вопрос о необходимости зеленой модернизации экономики", считают авторы доклада.

Во всяком случае, в российской политической элите, отметила в ходе семинара Ангелина Давыдова, "теперь уже мало кто оспаривает, что изменение климата, действительно, идет". Теперь, по ее словам, важно увидеть в климатической повестке не только риски, но и новые возможности.

Авторитарная система хочет сохранения статуса-кво, а не реформ

В то же время российское государство из-за сложившейся в стране авторитарной системы "заточено на поддержании статуса-кво и не приемлет само слово "реформы", тогда как борьба против изменения климата как раз предполагает масштабное реформирование многих сфер, подчеркнул Евгений Гонтмахер.

Отношение российского бизнеса к климатической тематике пока тоже весьма противоречивое, отмечается в исследовании. Тесно связанные с государством сырьевые и в целом углеродоемкие отрасли объективно не заинтересованы в декарбонизации, хотя в некоторых крупных компаниях уже началась переориентация. А несырьевой высокотехнологический сектор, поддерживающий, в принципе, зеленую модернизацию, пока "не имеет критически сильного лоббистского влияния на выстраивание госполитики в стране".

Профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер

Профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер

Что же касается российского общества, то оно в последние годы все больше обеспокоено локальными природоохранными проблемами, но пока мало интересуется глобальной климатической проблематикой. Поэтому множатся примеры местных экологических инициатив, но нет массового общенационального движения в защиту климата.

Тем более, что государство не просто не поощряет активность снизу, а, наоборот, усиливает давление на экоактивистов. Так, "с 2012 года закон об иностранных агентах привел к ликвидации 22 из 32 экологических НКО, объявленных "иностранными агентами", отмечается в исследовании. Только за 2020 год в различных регионах РФ в отношении экоактивистов было возбуждено 14 уголовных и 264 административных дел.

"Зеленый курс ЕС" - это новая модель экономического роста

Вот и получается, что в данный момент руководство и бизнес России продвигают климатическую повестку главным образом или даже исключительно под воздействием внешних факторов. Одному из наиболее важных посвящено второе исследование под названием "Зеленый курс Евросоюза и сценарии взаимодействия России и ЕС в области климатической политики на период до 2035 года". Над ним работали политолог Татьяна Романова, доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, и экономист Алексей Портанский, эксперт Российской академии наук.

Брюссель, июль 2021. Руководители Еврокомиссии уточняют цели и сроки Зеленого курса ЕС

Брюссель, июль 2021. Руководители Еврокомиссии уточняют цели и сроки "Зеленого курса ЕС"

Авторы в самом начале подчеркивают, что в России используются два варианта перевода термина "Green Deal": "Первый - Зеленая сделка - акцентирует внимание на коммерческих аспектах. Второй - Зеленый курс - по аналогии с Новым курсом Ф. Рузвельта фокусируется на том, что это новая модель экономического роста". Такой перевод лучше отражает идеологию Евросоюза, подчеркивается в исследовании.

В нем подробно излагаются цели Евросоюза в области защиты климата с указанием конкретных сроков и способов их достижения, а затем анализируются возможные последствия "Зеленого курса ЕС" и особенно введения механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР) для России. Ведь для нее страны ЕС – важнейший рынок сбыта, главным образом энергоносителей, а также удобрений, цемента, металлургической, химической и другой углеродоемкой продукции.

Приводимые оценки возможных потерь для российских экспортеров и бюджета РФ сильно расходятся, но в любом случае речь пойдет о миллиардах долларов ежегодно.

Политизация климатической политики приведет к конфронтации

Одновременно, подчеркивают авторы, для российской экономки открываются и новые возможности: среднесрочное увеличение экспорта природного газа, рост поставок алюминия для производства ветрогенераторов, транспортировка водорода по имеющимся трубопроводам, продажа электроэнергии. "Зеленый переход может стать самым серьезным толчком для модернизации производственных мощностей в России", - отметил в ходе семинара Алексей Портанский и подчеркнул: "Энергопереход должен приносить прибыль".

В данный момент "в ЕС сосуществуют линии и на сотрудничество, и на конфронтацию с Россией" в области климатической политики, констатируют авторы. Аналогичная картина и в РФ. Поэтому вырисовываются четыре сценария дальнейшего развития, из которых два выглядят наиболее вероятными.

Доцент Санкт-Петербургского университета политолог Татьяна Романова

Доцент Санкт-Петербургского университета политолог Татьяна Романова

"Климатическое партнерство представляется наилучшим и наиболее амбициозным, так как сочетает активную декарбонизацию в России с настроем ЕС на сотрудничество", - говорится в исследовании. Наихудший сценарий состоял бы в том, что переход на ВИЭ будет рассматриваться в ЕС под углом зрения снижения нефтегазовой зависимости от России, а в РФ возобладает "риторика о недопустимости навязывания Западом инструментария борьбы с изменением климата".

Чтобы этого не произошло, "необходимо предотвратить политизацию диалога по вопросам защиты климата и перевести его на технократический уровень", - подчеркнула Татьяна Романова. Для этого в России, считает она, можно было бы, к примеру, поручить вести основные переговоры по этой тематике не МИДу, а министерству экономического развития РФ.

Смотрите также:

  • Пожарный близ Якутска смотрит на лесной пожар

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Якутия: леса горели три месяца

    Изменение климата - это не просто рост средней температуры. Глобальное потепление ведет к разбалансировке погоды на всей планете, а это порождает самые разные природные катаклизмы. Лето-2021 было пугающе богато на такие эксцессы в разных странах, в том числе в России. Самой масштабной катастрофой стали пожары в Якутии: сухие леса из-за отсутствия дождей горели с конца мая до сентября.

  • Поливальные машины в Москве во время аномальной жары

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Москва: оранжевый уровень опасности

    Из-за глобального потепления все чаще образуются блокирующие антициклоны. Зимой они ведут к долгим морозам, летом - к жаре. Во второй половине июня в Москве температура оказалась выше нормы на 7-10 градусов и достигла 35 градусов, поэтому десять суток действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. В середине июля жара вернулась, и был установлен пятый за лето температурный рекорд.

  • Разбор мусора на пляже в Сочи после наводнения и селей 5 июля 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Сочи: два потопа за месяц

    Сочи: уборка мусора вместо пляжного отдыха. 4-5 июля в главном городе-курорте России и в части Краснодарского края из-за залповых ливней меньше чем за сутки зафиксировали месячную норму осадков. Вышедшие из берегов реки подтопили жилые дома и пансионаты, дороги пострадали от селей. Три недели спустя, 23 июля, все повторилось: еще одна месячная норма, опять наводнение и погибшие.

  • Люди на набережной Невы во время песчаной бури 15 июля 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Петербург: 8 рекордов и песчаная буря

    Аномально жаркими были первые полтора месяца лета в северной столице России: за это время в Санкт-Петербурге было установлено восемь температурных рекордов: пять в июне, оказавшемся, как и в Москве, самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и три в июле. А 15 июля в городе на Неве наблюдался такой прежде крайне редкий в этих широтах погодный феномен, как песчаная буря.

  • Одинокий велосипедист в задымленном Якутске в августе 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Якутску стало нечем дышать  

    Все лето в Восточной Сибири продолжали гореть леса, и к середине августа дым от пожаров полностью окутал Якутск. Вредная для здоровья людей задымленность оказалась настолько сильной, что 13 августа в столице и ряде районов Республики Саха (Якутия) пришлось объявлять нерабочим днем, а в местном аэропорту из-за плохой видимости отменили десятки авиарейсов.  

  • Затопленные в августе 2021 года поселки в Приамурье с воздуха

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Приамурье: не подтопление, а наводнение

    С конца июля, когда в Забайкалье после дождей обрушился мост на Транссибирской магистрали, и весь август шли официальные сообщения о "паводках" и "подтоплении" на Дальнем Востоке России. На самом деле в Приамурье из-за обильных ливней, которых так ждали на пожарах в Якутии, произошло самое настоящее наводнение. Это подтвердило решение объявить 13 августа в регионе режим ЧС федерального масштаба.

  • Густой дым от лесного пожара над трассой Пермь-Екатеринбург в августе 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Урал и Прикамье: засуха, жара, пожары

    Во второй половине августа аномальная жара пришла на Урал и Прикамье, достигнув 38 градусов. Дым от лесных пожаров дошел до Екатеринбурга, 24 августа пришлось временно перекрывать федеральную трассу в Пермь. Однако региональный режим ЧС в Свердловской области ввели еще 22 июля из-за сильной засухи. Аграрии уже тогда в полной мере почувствовали, к чему ведет изменение климата.

  • Керчь, июнь 2021 года. Наводнение и перевернутый автомобиль в потоке воды

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Керчь*: ливни после долгой засухи

    Из-за разбалансировки климата нарушается равномерное распределение осадков: в одних регионах не прекращаются дожди, другие страдают от засухи. После двух засушливых лет, резко обостривших проблемы водоснабжения, аномально сильные ливни вызвали наводнения в аннексированном Россией Крыму. За один день 17 июня в Керчи выпала двухмесячная норма осадков.

  • Завалы мусора в Ялте после наводнение 18 июня 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Ялта*: трехмесячная норма осадков

    На следующий день, 18 июня, в Ялте выпала трехмесячная норма осадков, после чего улицы и пляжи города долго расчищали от завалов. Но на этом аномальные дожди и затопления в аннексированном Крыму не закончились: 26 июня на Ялту вылилась половина месячной нормы, 4 июля город частично вновь оказался под водой, тогда как на Бахчисарайский район обрушилась двухмесячная норма.

  • Карта

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    *От редакции

    Крым - это украинская территория, аннексированная Россией. В данный момент полуостров контролируют российские власти, которые, как и жители Крыма, и российские туристы столкнулись с проблемой наводнений. Поэтому фотографии из Керчи и Ялты включены в фотогалерею о тех стихийных бедствиях, от которых пострадали россияне летом 2021 года.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:39

Как Байден вспомнил про Путина и тундру, и что ответил Песков

Аудио- и видеофайлы по теме

Последний шанс спасти планету? В Глазго началась конференция по климату  

Небывалые лесные пожары в Турции и на юге Европы  

Также по теме

20.09.21 *** Sonnenblumen blühen in der Nähe vom Kohlekraftwerk Mehrum im Landkreis Peine. Klimaschutz und Kohleausstieg sind zentrale Themen im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021. (zu dpa-Korr: Klima, Pflege und Schulden - Welche Aufgaben erbt die neue Regierung? Vom 20.09.2021)

Cценарии неизбежной декарбонизации: Россия на пути к зеленой экономике 20.10.2021

Как могла бы выглядеть экологическая модернизация РФ? В рамках германо-российского проекта эксперты представили три первых исследования о реформировании энергетики и развитии ВИЭ.

ARCHIV - Ein Mitarbeiter prüft am 06.12.2016 tonnenschwere Rohre für die zukünftige Ostsee-Erdgastrasse Nord Stream 2 auf einem Lagerplatz im Hafen von Sassnitz-Mukran (Mecklenburg-Vorpommern). Ende Oktober 2016 wurden die ersten Rohre für die 1.200 Kilometer lange Ostseepipeline auf der Insel Rügen angeliefert. Am 17. Juli startet in Stralsund die Anhörung im Genehmigungsverfahren für die Gaspipeline Nordstream 2. (zu dpa «Erörterungsmarathon für Nordstream 2 startet am 17. Juli» vom 02.07.207) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В России не хотят декарбонизации ради защиты климата, но жизнь заставит 20.03.2021

Перспектива потери рынков сбыта и технологического отставания вынудит российскую экономику снижать свой углеродный след. Об этом говорили на конференции про "зеленую трансформацию".

German Chancellor Angela Merkel and Russian President Vladimir Putin arrive before a meeting at the German government guest house Meseberg Palace in Gransee, Germany August 18, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

Глава LibMod: "Кремль, похоже, идет на обострение отношений с Германией" 09.06.2021

Берлинская НКО Центр либеральной современности объявлена в РФ нежелательной. Ее глава Ральф Фюкс объяснил DW, почему она столько внимания уделяла энергетике России.

Реклама