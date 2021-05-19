Что думает интеллектуальная элита России об изменении климата?

В Евросоюзе растет тревога из-за глобального потепления, защита климата становится одной из важнейших стратегических целей стран ЕС, они форсируют переход на возобновляемые источники энергии и декарбонизацию экономики.

А как на все это смотрят в России, которой уже в обозримом будущем грозит, по меньшей мере в Европе, резкое падение спроса на ее главный экспортный товар - углеводородное сырье? В какой мере россияне осознали всемирный тренд к защите климата и неизбежность смены нынешней бизнес-модели своей страны? И, соответственно, в какой мере возможно взаимопонимание и взаимодействие между ЕС и РФ при выполнении Парижского соглашения по климату?

Глубинные интервью с 40 специалистами из разных регионов РФ

Такими вопросами задалась берлинская экспертно-аналитическая организация Центр либеральной современности (Zentrum Liberale Moderne, LibMod) - и заказала социологическое исследование московскому Аналитическому центру Юрия Левады ("Левада-центр"). Но не в виде репрезентативного опроса, а форме глубинных интервью с избранными представителями российской интеллектуальной элиты, чтобы получить примерное представление о взглядах тех, кто так или иначе влияет в России на общественное мнение и участвует в подготовке решений.

Титульный лист исследования "Левада-центра" на русском языке

Ученые "Левада-центра" выбрали для телефонных или онлайн-интервью, проведенных на условиях анонимности, 40 респондентов. Среди них - специалисты из нефтяной, газовой и угольной отраслей, руководители департаментов и отделов, заведующие кафедрами отраслевых и региональных вузов, климатологи, биологи, экологи, экономисты, журналисты, блогеры. Они живут, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, Архангельске и Краснодарском крае, в Уфе и Екатеринбурге, в Тюменской области и в Кузбассе.

Авторы 35-страничного исследования, предоставленного DW эксклюзивно до официальной публикации на немецком и русском языках 21 мая, указывают на немаловажную деталь: "Есть основания предполагать, что активные представители того направления, где прямо отрицаются изменения климата, а сам этот дискурс рассматривается как подрывной и антироссийский, не выразили готовности к встречам и сотрудничеству с представителями "Левада-центра" как "иностранного агента". Иными словами, собеседниками стали, как сказано в докладе, представители "умеренных, центристских слоев научной общественности".

В теме защиты климата усматривают козни Запада

Однако и в этих слоях - таков, несомненно, один из ключевых выводов исследования - весьма глубоко укоренилась точка зрения, согласно которой тематика глобального потепления если не придумана Западом, то по меньшей мере активно используется им в геополитических целях, а именно - для оказания давления на Россию и вытеснения ее с рынков энергоносителей. В этой связи многие респонденты указывали, в частности, на планы ЕС ввести в 2023 году трансграничный углеродный налог.

Парижское соглашение по климату официально подписали в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН

Как выразился один из опрошенных экспертов, "мне кажется, они (европейцы) хотят нам что-то такое вставить, как говорится". Эксперт из угольного региона указал на "вечные амбициозные попытки десятилетиями, столетиями, отторгнуть Россию и не считать ее партнером". Специалист из северного нефтедобывающего региона заявил в ходе интервью: "В Европе мы сами знаем, кто лоббирует свой интерес, это заокеанские партнеры наши. Которые хотят российскую нефть с европейского рынка убрать, а свою туда загнать".

При этом опрошенные вовсе не отрицали, что климат, действительно, меняется. Авторы исследования подчеркивают, что "для многих россиян главная отрицательная черта глобального потепления - это утрата "настоящей зимы", а она воспринимается как важнейший элемент национальной идентичности русских.

Уверенность в том, что глобальное потепление пойдет на пользу России

Что же касается таких широко обсуждаемых в мире проявлений повышения температуры Земли, как таяние льдов в Арктике и подъем уровня мирового океана, то "как жители евразийского континента, воспринимаемого ими как бескрайняя суша, россияне оба эти феномена считают к ним не относящимися. А если о них говорят, то в позитивном ключе: первое откроет "наш" Севморпуть, второе затопит нелюбимую Европу (полушутка)", указывается в докладе "Левада-центра".

Потепление, надеются некоторые, сократит отопительный сезон и объем работ у дорожных служб

Респонденты называли и другие положительные, по их мнению, последствия глобального потепления. "Для всей территории нашей страны плюс - ЖКХ, уменьшение отопительного периода. Вот это вещь несомненная. Причем оценки здесь такие, что на севере к концу столетия почти на 2 месяца сократится отопительный период", - рассказал один из собеседников.

Другой отметил, что "теплая зима означает меньшее количество снега, то есть меньше организационных, логистических издержек в работе каких-либо организаций, производств края. Надо будет реже вычищать дорогу, с этой точки зрения это плюс". Еще один отметил, что можно будет "выращивать виды, которые ранее у нас не вызревали на территории Пермского края". А специалист из Ханты-Мансийского округа порадовался, что "у нас зеленая зона расширяется".

Россиян пока больше беспокоит местная экология, чем климат на планете

Однако некоторые собеседники указывали и на те угрозы, которые несут с собой потепление и, в частности, таяние грунта в зоне вечной мерзлоты, которая занимает около 60% территории РФ. Поскольку "все дома, которые там стоят, мосты - все это крепится на сваях в мерзлоту, то когда эта мерзлота превращается в кашу, все это начинает терять устойчивость", указал один из собеседников. А специалист-нефтяник отметил, что "есть вероятность просадки объектов капитального строительства, это непосредственно наши объекты подготовки, перекачки нефти".

Ученые предупреждают, что длительные засушливые периоды приведут к более частым лесным пожарам

В то же время в южных районах РФ, например, в Ставрополье или в Калмыкии, нарастает угроза засушливости и даже опустынивания. "Это не значит, что через 50 лет здесь будет пустыня, но это значит, что засухи, жесткие засухи будут учащаться", - предостерег один из экспертов. А университетский эколог предупредил о неизбежном появлении экологической миграции: "Так или иначе будут появляться территории, которые непригодны для жизни" - либо из-за опустынивания, либо из-за затопления.

По наблюдениям "Левада-центра", пока тематика глобального изменения климата в российском массовом сознании зачастую замещается локальными проблемами охраны окружающей среды, будь то качество воздуха в городах, загрязнение воды, радиационная обстановка или, особенно в последнее время, хранение и переработка мусора. Такие темы все больше волнуют общественность.

Поэтому авторы доклада утверждают: "Есть все основания ожидать, что тематика озабоченности глобальными изменениями климата войдет в повестку российского массового сознания так же прочно, как в нее вошла тема "экологии". Но делают при этом две оговорки. Это произойдет, если в ближайшие годы в России не будет крупных социальных потрясений, а их вероятность "далеко не нулевая". К тому же социологи напоминают, что влияние общественного мнения на принимаемые в России политические и экономические решения "весьма ограничено".

Переход России к зеленой экономике начнется только при новой власти

А российская власть, подчеркнул в ходе интервью специалист из угольного региона, "категорически не хочет признавать решающий вклад промышленности, в том числе угольщиков, в загрязнение" и по-прежнему делают ставку на развитие угольной промышленности.

Другой эксперт описал настроения в российской нефтяной отрасли, руководители которой убеждены, что "они там (на Западе) поиграются в свою "зеленую" экономику, потом вернутся к российской нефти, никуда от нее не денутся... Они угробят свои энергетические отрасли, а Россия этим воспользуется". Представитель нефтяной компании уверен: "Переходить на какие-то другие, экологические виды топлива мы с нашей спецификой, я думаю, не сможем".

Основу экономики Киселевска в Кузбассе составляет добыча угла

Один из респондентов ближайшие и среднесрочные перспективы зеленой энергетики в России описал так: "У нас не частная энергетика, она государственная, и строить новые зеленые станции на данный момент может только государство. Но для этого, скажем так, нужна уже новая власть". К схожему выводу, подчеркивают ученые "Левада-центра", в ходе интервью в конечном счете приходили и многие другие собеседники: в России перехода к зеленой экономике не будет до тех пор, "пока политический строй не изменится в нашей стране. Нужны какие-то перемены, они назрели".

Завершается доклад, подготовленный по заказу немецкого аналитического центра LibMod, словами "одного из ведущих экспертов": "Рано или поздно, мы все равно идем за миром в целом. Да, пусть с отставанием, но мы все равно за ним пойдем. И все новинки, которые существуют в мире - они обязательно будут и у нас".

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