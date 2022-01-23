Посол Украины в Берлине считает недостаточной отставку главы ВМС ФРГ

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал недостаточной отставку инспектора Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шёнбаха (Kay-Achim Schönbach) после его резонансных заявлений о Крыме и президенте РФ Владимире Путине. "Мы приветствуем заявление господина Шёнбаха об отставке, но после скандала осталась груда осколков, и международное доверие к Германии и ее надежность оказались под под серьезным вопросом не только с украинской точки зрения", - сказал дипломат в интервью газете Welt вечером в субботу, 22 января.

Днем ранее глава ВМС ФРГ, в ходе визита в Индию, прокомментировал конфликт между Россией и Украиной. Он назвал чушью опасения Запада по поводу вторжения России в Украину, указав, что Путин всего лишь желает, чтобы с ним разговаривали на равных. Шёнбах сказал, что Путину "легко оказать уважение, которого он желает и, вероятно, заслуживает". Глава ВМС ФРГ также выразил мнение, что аннексированный Россией Крым потерян и никогда не вернется в состав Украины.

Мельник провел параллели с временами национал-социализма

Андрей Мельник заявил, что высказывания Шёнбаха "повергли в глубокий шок всю украинскую общественность". При этом украинский посол провел параллель с временами национал-социализма. "При таком высокомерном отношении у украинцев невольно восстают в памяти ужасы нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недочеловекам", - пояснил он.

Мельник также назвал слова инспектора ВМС ФРГ "циничным преуменьшением серьезности противоправной оккупации Крыма" и высокомерной постановкой под вопрос суверенитета Украины".

В Берлине не разделяют мнение инспектора ВМС

Между тем министерство обороны ФРГ категорически дистанцировалось от заявлений Шёнбаха. "Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам никоим образом не соответствуют позиции министерства", - сообщил представитель ведомства агентству dpa 22 января. По его словам, вице-адмирал получит возможность объясниться перед генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном (Eberhard Zorn).

Сам Шёнбах написал в Twitter, что его высказывания, сделанные на конференции в Индии, отражают только его личное мнение "в тот момент", а не позицию министерства обороны ФРГ. "Небрежно, неправильно оценил ситуацию, я не должен был этого делать. Тут толковать нечего, это была явная ошибка", - заявил глава ВМС.

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