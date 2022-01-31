Визит Шольца в Москву: что может канцлер Германии предложить Путину?

В понедельник, 14 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вел переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским. Ночь на вторник он проведет в Берлине, а рано утром 15 февраля вылетит в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Главная тема обоих визитов главы немецкого правительства - эскалация конфликта вокруг Украины и угроза вторжения России в эту страну.

Есть ли у Шольца шанс получить от Путина то, чего от него не смогли добиться в ходе личных и телефонных бесед ни Джо Байден, ни Эмманюэль Макрон, - согласия остановить маховик конфронтации, отвести войска от границ с Украиной? Есть ли козырь в рукаве у канцлера?

Дежурный визит? А если в среду война?

У него самого завышенных ожиданий, похоже, нет. Представители его администрации называют визит Шольца в Москву чуть ли не дежурным и явно не последней попыткой предотвратить новую войну в Европе, начало которой, как говорят спецслужбы США, намечено уже на ближайшую среду, 16 февраля.

Ведомство федерального канцлера

"Для нас эти визиты, особенно в Москву, представляют собой часть кризисной дипломатии, согласованной с нашими партнерами, в первую очередь, с Вашингтоном, Парижем и Брюсселем, - успокаивали представители ведомства федерального канцлера на брифинге в прошлое воскресенье. - Это будет не последний разговор с российским президентом на эти темы… Не следует говорить, что это последняя попытка (предотвратить войну. - Ред.)".

Посол Украины требует поставить Путину ультиматум

В отличие от них посол Украины в Германии Андрей Мельник считает визит Шольца в Москву именно "последним шансом" найти дипломатическое решение конфликта вокруг Украины. "Ситуация драматичная. У нас такое чувство, что война становится все более неизбежной", - сказал посол в интервью Bild TV.

Андрей Мельник

Мельник считает, что Шольц должен поставить Путину ультиматум: "Если Шольц не поставит ультиматум от имени G7 как председательствующий в этой группе, от имени всего мирового сообщества, чтобы Путин на следующий же день отозвал свои войска, то тогда угроза войны не будет устранена".

По его словам, правительство Украины не исключает, что уже в ближайшие дни на Киев может быть совершен воздушный налет". В этом отношении "мы легкая добыча", поскольку Россия превосходит Украину по военной авиации и флоту, заявил Мельник и в очередной раз потребовал от Германии военной помощи, в частности, 12 тысяч противотанковых ракет и 1000 противовоздушных.

Глава комитета бундестага по обороне: Демократия умеет за себя постоять

Не столь алармистские, как украинский посол, но все же весьма тревожные чувства испытывает глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии.

"Жить в мире и свободе - это не само собой разумеется. Россия агрессивна. 130 тысяч солдат стянуты вокруг Украины, они в движении, а с хода можно начать и наступление. И все сейчас смотрят как кролик на удава, ожидая, что случится на этой неделе", - указала она в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По ее словам, "наивно думать, что мы сможем отсидеться в теплой Германии и не заметить, когда где-нибудь посреди Европы разразиться война". Поэтому, считает депутат, Олаф Шольц должен проявить в Москве твердость и настойчивость, не спасовать перед Путиным и "в его спокойной манере ясно заявить: если Россия нападет на Украину, то тем самым совершит и нападение на наш европейский континент", что приведет к "немедленной" экономической реакции.

Путин "играет с огнем", ведь в случае нападения на Украину он будет "иметь дело со всей Европой", подчеркнула Штрак-Циммерманн, и ему не следует "недооценивать силу демократии и ее способность защищаться, даже если мы это будем делать не с помощью оружия".

Депутат от Левой партии: Надо возобновить вето на прием Украины в НАТО

Подействует ли на российского президента угроза санкций, например, таких, как отказ вводить в эксплуатацию уже построенный газопровод "Северный поток - 2"? Некоторые немецкие политики в этом сильно сомневаются и считают необходимым пойти Путину навстречу, например, в том, что касается вызывающей у него особое беспокойство перспективы присоединения Украины к НАТО.

Севим Дагделен

К их числу относится член внешнеполитического комитета бундестага Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) от фракции посткоммунистической Левой партии. Она напоминает о том, что прежний канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) еще в 2008 году выразила свое отношение к такой перспективе, заблокировав вместе с французским президентом на саммите НАТО в Бухаресте решение о присоединении к альянсу Украины и Грузии.

"Тогда это было верным решением канцлера Ангелы Меркель, а сейчас, на фоне напряженности в отношениях с Россией тем правильнее и необходимее было бы возобновить вето, наложенное в 2008 году", - уверена Дагделен.

Как побудить Путина пойти на уступки?

То, что с таким предложением выступают немецкие посткоммунисты, неудивительно. Они с самого начала были против расширения НАТО на восток. Будь на то их воля, они бы не только Германию вывели из альянса, но и весь бы его распустили.

Теперь, однако, и ведущие политики из партии самого Шольца - социал-демократы - очевидно считают, что Путину следует пойти в чем-нибудь навстречу, предложить нечто, чтобы российский президент смог, что называется, сохранить лицо и выдать отвод войск от границы с Украиной за свою победу в перетягивании каната с Западом.

Рольф Мютцених

Примечательное интервью дал в этом отношении глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich). Как и Дагделен, он напомнил о бухарестском саммите НАТО 2008 года, но не только о вето Берлина и Парижа на вступление Украины и Грузии в альянс.

Мютцених называет "большой ошибкой администрации Буша-младшего" не только вторжение в Ирак, но и тогдашнюю политику Вашингтона в Европе, в частности отказ США от контроля над вооружениями. "Это все вещи, которые тревожат Россию, - говорит глава фракции СДПГ. - Я не разделяю некоторые из российских опасений, но могу их понять".

А отвечая на вопрос корреспондента второго канала телевидения ФРГ (ZDF), он хоть и заявил, что формально НАТО не может дать России гарантии невступления Украины в свои ряды, поскольку "каждая страна имеет право изъявить желание стать членом той или иной организации", но и эта организация, продолжил Мютцених, "может спросить себя, поможет ли ей это, укрепится ли в итоге международная безопасность".

Севим Дагделен говорит об этом более образно, сравнивая НАТО с союзом по разведению голубей: "Разумеется, любой может захотеть стать его членом, но столь же само собой разумеющимся является то, что союз по разведению голубей сам принимает решение о приеме в свои ряды новых членов".

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