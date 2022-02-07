Шольц: ФРГ поддержит санкции против России в случае ее вторжения в Украину

Накануне своего первого, начавшегося 7 декабря, визита в США в качестве федерального канцлера, глава германского правительства Олаф Шольц (Olaf Scholz) подтвердил готовность ФРГ предпринять вместе со своими союзниками необходимые шаги в случае вторжения России в Украину и отверг критику по поводу того, что Берлин недостаточно делает для поддержки Украины. В интервью, опубликованном в газете Washington Post, в воскресенье 6 февраля, Шольц подчеркнул единство позиций ФРГ и США. Он заявил, что цель его переговоров с президентом США Джо Байденом - еще больше "укрепить трансатлантическое партнерство".
"Мы готовы предпринять вместе с нашими союзниками все необходимые шаги. И у нас есть очень четкое соглашение с правительством США по транзиту газа и энергетическому суверенитету в Европе. Мы уже договорились, что будем поддерживать Украину", - подчеркнул Шольц, отвечая на вопрос о том, остановит ли правительство Германии процесс открытия газопровода "Северный поток - 2" в случае, если Россия начнет вторжение в Украину.
Как отметил канцлер, он воздержится от того, чтобы "вдаваться в конкретику", но ответ союзников по Европейскому Союзу и НАТО на агрессию России "будет единым и решительным".
О помощи Украине
Шольц также категорически отверг утверждения о том, что Германия была недостаточно сильным союзником Украины - как в сфере экономики, так и в рамках НАТО. По его словам, ФРГ оказывает сильнейшую экономическую поддержку Украине и намерена продолжать это делать и впредь. В этой связи он напомнил, что за последние 7 лет Германия инвестировала в экономику Украины около 2 млрд долларов США, а также оказывает поддержку этой стране при ее переходе на возобновляемую энергетику и современные технологии.
В ответ на критику по поводу того, что Германия отправила в Украину 5000 касок, но не помогла вооружениями, Шольц заявил, что поставки оружия украинской стороне не представляются возможными в связи с экспортными ограничениями. "Во-первых, именно Украина обратилась с просьбой о поставке касок, и мы на это отреагировали. Во-вторых, существуют строгие экспортные критерии, которым мы следуем при экспорте оружия в кризисные регионы", - подчеркнул канцлер ФРГ и напомнил о том, что аналогичных ограничений придерживалось и предыдущее правительство.
О посыле Путину и реализации Минских соглашений
На вопрос о том, каким будет его посыл президенту РФ Владимиру Путину, когда он прибудет с визитом в Москву, Шольц указал на то, что военное вторжение России на территорию Украины "будет иметь очень высокую цену". При этом глава германского правительства подчеркнул, что Берлин и его союзники прилагают максимум усилий для использования всех существующих каналов переговоров с целью разрешить конфликт, будь то переговоры между США и Россией, Совет НАТО-Россия или "нормандский формат" с участием Украины, России, Франции и Германии.
При этом канцлер ФРГ подчеркнул значимость взаимодействия всех сторон "нормандской четверки" и продвижения в деле реализации Минских соглашений, являющихся основой для "нормандского формата".
На 14 февраля намечен визит канцлера Германии в Киев, во время которого он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Из украинской столицы Шольц отправится в Москву, где на 15 февраля запланированы его переговоры с президентом Путиным.
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Автор: Роман Гончаренко