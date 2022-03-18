 Украина отвергла ультиматум РФ о сдаче Мариуполя | Новости из Германии об Украине | DW | 21.03.2022

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Украина

Украина отвергла ультиматум РФ о сдаче Мариуполя

Ни о какой сдаче Мариуполя российским войскам не может быть и речи, подчеркнула вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Жилые дома в Мариуполе после российского вторжения в Украину

Жилые дома в Мариуполе после российского вторжения в Украину

Власти Украины категорически отвергли ультиматум с требованиями о капитуляции, который российские военные выдвинули защитникам Мариуполя. "Ни о каких сдачах, сложении оружия речь идти не может", - подчеркнула вице-премьер Украины Ирина Верещук в комментарии "Украинской правде" в понедельник, 21 марта. По ее словам, этот ответ уже передан российской стороне.

Накануне Россия предъявила украинским военным в Мариуполе ультиматум с требованиями сложить оружие и покинуть город в понедельник. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев объявил, что с 10 до 12 часов мск украинским военным позволят покинуть город "по согласованному с Украиной маршруту", при этом, заявил Мизинцев, они не должны будут иметь при себе "какого-либо оружия и боеприпасов". Лишь после этого, утверждало российское военное руководство, началась бы "эвакуация мирных жителей".

Россия настаивала на "официальном письменном ответе" украинских властей, дав им время до 5.00 мск. Для этого военные РФ передали украинской стороне письмо на восьми страницах. "Вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем, откройте просто коридор", - процитировала Верещук свой ответ противнику.

По ее словам, такое же письмо Россия направила в ООН и Международный комитет красного креста, однако, подчеркнула она, МККК и ООН понимают, что "это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей".

Мариуполь практически полностью уничтожен из-за агрессии РФ

Как ранее указывала украинская сторона, военные РФ неоднократно срывали предыдущие попытки эвакуировать мирных жителей Мариуполя. Кроме того, горсовет Мариуполя сообщал, что российские военные против воли вывозят жителей города в РФ.

По данным украинских властей, которые подтверждаются многочисленными фото и видео из осажденного города, Мариуполь практически полностью уничтожен в результате российской агрессии. По утверждению властей, погибли тысячи мирных жителей. Десятки тысяч людей уже несколько недель отрезаны от тепло- и водоснабжения и вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах от бомбардировок жилых районов войсками РФ. По данным ООН, в городе подошли к концу запасы еды и воды.

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    Автор: Николай Пермяков


 

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