 Конец войны или пыль в глаза? О чем могут договориться Украина и РФ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 18.03.2022

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Украина

Конец войны или пыль в глаза? О чем могут договориться Украина и РФ

На фоне войны России против Украины Киев и Москва ведут переговоры о ее завершении. Возможен ли компромисс, когда и на каких условиях? Мнения опрошенных DW экспертов разделились.

Разбитая российская техника возле Сум, 7 марта 2022 года

Разбитая российская техника возле Сум, 7 марта 2022 года

Это стало рутиной. Каждый день продолжающейся четвертую неделю войны России против Украины в СМИ в ленте сообщений о боях, обстрелах и потерях появляются новости о переговорах Москвы и Киева. После нескольких встреч в Беларуси теперь они проходят в формате видеоконференции. Результата нет. Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не отступит от своего "плана" до выполнения Киевом ее ключевых требований - "демилитаризации", "денацификации" и "нейтрального статуса Украины".

Возможные позиции сторон

Ранее из Москвы звучали требования о признании Киевом аннексированного Крыма частью РФ и признании независимости "ДНР" и "ЛНР". С украинской стороны президентом Владимиром Зеленским была подтверждена только готовность обсуждать отказ от стремления вступить в НАТО. От личной встречи президентов Москва пока отказывается, Киев давно это предлагает.  

Переговоры делегаций РФ и Украины в Беларуси, 28 февраль 2022 года

Переговоры делегаций РФ и Украины в Беларуси, 28 февраль 2022 года

На фоне отсутствия конкретики ажиотаж вызвала публикация газеты Financial Times о том, что на переговорах якобы есть "существенный прогресс" и обсуждается план из 15 пунктов. Украина якобы готова отказаться от вступления в НАТО, размещения иностранных военных баз и оружия на своей территории в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и Турции.

Украинские представители говорят, что Киеву нужны юридически обязывающие гарантии безопасности. О том, как стоит относится к этим переговорам и возможен ли компромисс, DW поговорила с экспертами из Украины, России, Германии и Британии.

Украина: Отказ от НАТО как главная уступка

Алена Гетманчук, директор киевского аналитического центра "Новая Европа", называет "абсурдной" сложившуюся ситуацию: "Нужно сначала договорится о прекращении огня, а потом вести конкретные переговоры. Сегодня мы видим, что чем интенсивнее переговоры, тем интенсивнее обстрелы". 

Гетманчук видит согласие Украины на нейтральный статус самой большой "уступкой", на которую готов пойти Киев: "Это уступка не только потому, что вступление в НАТО как цель записана в конституции, но и потому, что есть рекордная поддержка этого". По словам эксперта, "украинским властям будет очень сложно объяснить" отказ от этой идеи.

Президент Украины Зеленский

Президент Украины Зеленский

При этом Гетманчук отмечает, что такой отказ "четко связан с требованием гарантий безопасности, которые бы фактически заменили 5-ю статью Вашингтонского договора" (закрепляет принцип коллективной обороны в рамках НАТО. - Ред.). Киевский эксперт называет эту идею "достаточно иллюзорной", поскольку не видит со стороны стран альянса готовности предоставить Украине такие гарантии. Она также сомневается, что этот вариант поддержит и Россия. По мнению Гетманчук, красными линиями для Киева являются признание аннексии Крыма, "ДНР" и "ЛНР": "Это будет полная капитуляция". 

Директор "Новой Европы" сомневается в успехе переговоров, так как считает, что президент РФ Путин "пребывает в параллельной реальности", и не исключает, что список требований Москвы может расширятся. При этом Гетманчук полагает, что переговоры стоит продолжать с целью "улучшения гуманитарной ситуации и демонстрации того, что Украина готова к определенным компромиссам".

Россия: Речь о замене Зеленского уже не идет

На переговорах с Украиной, которые начались с обсуждения гуманитарных коридоров, "по всей видимости, начинается разговор по более принципиальным вопросам", указывает Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД). По его оценке, наблюдается "динамика" в позиции РФ по отдельным вопросам.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

"Были высказывания, что денацификация предполагает перезагрузку государственного проекта Украина - возможно, выборы, устранение с политической арены националистических правых сил, - поясняет Кортунов. - Сейчас предполагается более ограниченная повестка дня. Это касается, возможно, статуса русского языка и, может быть, ограничений на героизацию нацизма, но при этом речь уже не идет о том, чтобы сменить Зеленского на кого-то еще".

Главным требованием Москвы Кортунов называет членство Украины в НАТО и сотрудничество с альянсом. При этом он считает, что вопрос поставок Украине западных вооружений может быт решен путем соглашения - "какие могут поставляться, а какие - нет". Что касается требований Москвы к Киеву признать "ДНР" и "ЛНР", то Кортунов предлагает отложить этот вопрос, поскольку для Украины это неприемлемо, а возвращение Донецка и Луганска под контроль Киева "в обозримом будущем нереально".

Будет ли готова Москва вывести войска с территорий, которые она контролирует с момента начала масштабной войны 24 февраля? "Могу предположить, что урегулирование должно включать и вывод войск, они там не могут находиться постоянно", - прогнозирует российский эксперт.

Великобритания: НАТО не отправит войска в Украину

Роберт Бринкли, бывший посол Великобритании в Украине, не ожидает прорыва на переговорах Киева и Москвы. По его выражению, это случится тогда, "когда обе стороны будут к этому готовы". Пока, констатирует экс-дипломат, "обе стороны пытаются улучшить свои позиции" на поле боя.

Самолеты F-16 ВВС Польши

Самолеты F-16 ВВС Польши

Бринкли не ответил прямо на вопрос, пойдет ли Великобритания на предоставление гарантий безопасности Украине, но напомнил о негативном опыте Будапештского меморандума 1994 года, в котором ядерные державы - США, Россия, Великобритания и Франция - заверили Украину в соблюдении ее территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия, унаследованного от СССР.

"Тот документ не предусматривал гарантий, поэтому в будущем, думаю, Украина будет очень внимательно относится к тому, что произойдет в случае нарушения соглашения", - подчеркивает Бринкли. И напоминает о позиции НАТО, которая отказывается отправить войска в Украину и предоставить свои самолеты для обеспечения бесполетной зоны, как об этом просит Киев. 

Германия: Россия вводит в заблуждение Запад и Украину

Немецкий коллега Бринкли, экс-посол ФРГ в Киеве Ханс-Юрген Хаймзёт (Hans-Jürgen Heimsoeth) полагает, что результата переговоров между Россией и Украиной можно ждать в течение нескольких недель. По его мнению, сейчас обе стороны ведут переговоры "в определённой степени с целью пиара", но есть отличия. Руководство РФ, говорит Хаймзёт, "не продемонстрировало готовность к компромиссу", в то время как Киев открыт в вопросе нейтралитета и иностранных военных баз. 

Украинские добровольцы во время обучения в Киеве

Украинские добровольцы во время обучения в Киеве

Долгое время живший в Украине немецкий публицист, автор книг по новейшей истории страны Винфрид Шнайдер-Детерс (Winfried Schneider-Deters) - единственный из опрошенных DW экспертов, который воспринимает переговоры как попытку пустить "пыль в глаза".

"Это обманный маневр Путина, он хочет усыпить бдительность Запада, показать мир на горизонте в надежде, что Запад перестанет поставлять Украине оружие, - уверен Шнайдер-Детерс. - Это также маневр с целью выиграть время, чтобы собраться с силами для новой атаки, поскольку первая попытка провалилась".

Эксперт убежден, что президент РФ "хочет военного решения". При этом Шнайдер-Детерс добавляет, что переговоры нужны и Киеву, чтобы "собраться с силами и обучить обращаться с оружием добровольцев". Он считает, что Украине не стоит соглашаться на гарантии безопасности, и напоминает о судьбе Будапештского меморандума. Запад не будет воевать в Украине, но должен "поставлять оружие, оружие, и еще раз оружие", уточняет немецкий эксперт. По его мнению, "война, вероятно, продлится еще очень долго".        

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    Автор: Николай Пермяков


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