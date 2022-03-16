Комментарий: Украина и нейтральный статус

К заявлениям российской стороны нужно относиться с осторожностью. Кремль, как известно, использует коммуникацию с общественностью в тактических целях. Но все же обращает на себя внимание, что российская железная риторика первых дней войны, признававшая за Украиной лишь возможность капитулировать, постепенно движется сейчас в сторону более дипломатического подхода. По крайне мере, слово "компромисс" в Москве не произносили давно. И тот факт, что Путин кажется допускает идею встречи с Зеленским, которого он только что пытался отстранить от власти, многое говорит о том давлении, которое сейчас испытывает президент РФ.

Подойдет ли Украине нейтральный статус по модели Австрии или Швеции, решать прежде всего самим украинцам. Они хотят быть частью Запада, ради этого они даже не испугались войны. Австрия и Швеция являются частью Запада, оба страны входят в Европейский Союз. Движение в этом же направлении стало бы для Киева - по крайне мере, с политической и экономической точек зрения - намного больше, чем просто символическим событием.

Николас Буссе

Остаются однако два серьезных вопроса. Действительно ли Москва согласна с движением Украины в сторону Европы? Это бы противоречило стремлению Путина иметь сферы влияния вокруг границ России. И откуда взяться гарантиям безопасности, которых обоснованно требует Украина? Предложение сделать гарантами США, Великобританию и Турцию снимает давление с Германии и Франции, которые всегда были против вступления Украины в НАТО. Но и в Вашингтоне в последнее время не заметно готовности защищать Украину.

Таково и доминирующее сейчас настроение в НАТО, поэтому недавнее предложение Польши об отправке в зону конфликта миротворцев альянса на данный момент не имеет шансов. Только НАТО надо внимательно следить за тем, чтобы Путин не понял эту сдержанность неверно. Его нападение на Украину уничтожило Основополагающий акт Россия - НАТО, и восточный фланг альянса нужно теперь существенно и надолго укреплять.

Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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