Бербок: ЕС увеличит финансирование поставок оружия для Украины до 1 млрд евро

Федеральное правительство Германии поддерживает предоставление Украине дополнительного оружия и европейского финансирования этих поставок на фоне вторжения со стороны России. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 21 марта, сообщает корреспондент DW.

"Украина нуждается в дополнительных вооружениях, и мы, со стороны Германии, поддерживаем это", - отметила Бербок. Она подтвердила, что на встрече в Брюсселе примут политическое решение повысить финансирование поставок оружия и припасов Украине со стороны Евросоюза в два раза, до 1 млрд евро. Как ранее сообщала DW, из-за необходимости согласия германского бундестага, окончательное решение примут позднее.

По словам Бербок, правительство ФРГ позаботится о том, чтобы немецкие компании быстро выполнили соответствующие заказы. В то же время министр отказалась говорить о каких-либо деталях предоставления оружия Украине, чтобы обеспечить безопасность этих поставок.

Бербок: войска РФ совершают в Украине военные преступления

"Кадры, получаемые нами в эти часы из Украины, просто разрывают мое сердце. Когда мы видим усиление бомбардировок именно гражданской инфраструктуры, осознанные бомбардировки больниц, театров, хотя известно, что там укрываются мирные жители, семьи. Решать будут суды, но для меня это четко и однозначно - военные преступления", - подчеркнула Бербок.

На вопрос о том, поддержит ли Германия эмбарго на поставки в ЕС российских энергоносителей, министр указала на стремление Берлина найти альтернативных поставщиков нефти и газа . "Мы будем постепенно, но очень активно избавляться от зависимости от российских ископаемых энергоносителей. Мы подчеркиваем, что мы перережем все каналы, чтобы изолировать российское правительство, российского президента", - добавила глава МИД ФРГ.

Напомним, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил перед заседанием Совета ЕС, что на нем министры обсудят варианты новых санкций против России, в частности в сфере энергетики. А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за санкции в отношении российского нефтяного сектора.

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