Германия приступила к поставкам оружия Украине

Партия оружия из Германии уже находится на пути в Украину и прибудет туда за считанные часы, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в понедельник, 28 февраля. Речь идет о поставках противотанковых снарядов и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Кроме того, по данным Минобороны Германии, бундесвер направляет зенитно-ракетные комплексы Patriot входящей в НАТО Словакии, которая граничит с Украиной.

Правительство ФРГ приняло решение о прямых поставках летального оружия Украине 26 февраля, отступив от своей прежней позиции относительно экспорта вооружений в кризисные регионы. Важно поддержать Украину в ее противостоянии нападению России, отметила Ламбрехт.

Одновременно Германия принимает активное участие в укреплении обороны на восточном фланге НАТО. Вдобавок к объявленной ранее переброске военнослужащих в Словакию, там будут дислоцированы ЗРК Patriot, чтобы послать "четкий сигнал о политической решимости альянса по отношению к России", говорится в письме Минобороны комитету бундестага по вопросам обороны, которое приводит агентство AFP.

Увеличение финансирования бундесвера

Тем временем федеральное правительство усиленно работает над тем, как эффективно распределить 100 миллиардов евро, которые, по словам канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), должны быть выделены в 2022 году из федерального бюджета на укрепление и переоснащение бундесвера. Министерство финансов ФРГ пообещало в ближайшее время представить соответствующую концепцию.

По сообщению газеты Handelsblatt, немецкий оборонный концерн Rheinmetall предложил правительству ФРГ поставки оружия бундесверу на сумму до 42 миллиардов евро. Пакет включает в себя поставки боеприпасов, вертолетов, танков и броневиков, приводит издание слова главы компании Армина Паппергера (Armin Papperger).

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