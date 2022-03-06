Опрос: Большинство немцев - за исключение Шрёдера из СДПГ

Подавляющее большинство немцев (74 процента) выступает за исключение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за его близости к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 6 марта, данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag.

Среди электората СДПГ за исключение Шрёдера из партии выступают даже 82 процента респондентов. При этом 75 процентов всех респондентов и 79 процентов избирателей СДПГ полагают, что бывшего канцлера следует лишить и немецкой пенсии, если он не откажется от своих руководящих постов в российских госконцернах.

Дружба Шрёдера с Путиным

Герхард Шрёдер не только поддерживает дружеские отношения с Путиным, но и является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG и председателем совета директоров "Роснефти". Он также является кандидатом в совет директоров "Газпрома". В Германии Шрёдера резко критикуют за отказ дистанцироваться от Путина и осудить российскую агрессию в Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на этой неделе призвал Шрёдера отказаться от постов в государственных энергетических концернах РФ. В СДПГ в отношении Шрёдера сейчас проводится партийное дисциплинарное расследование, однако федеральное правление партии в нем пока не участвует.

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