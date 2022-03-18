 При обстреле Харькова погиб бывший узник нацистских концлагерей | Новости из Германии об Украине | DW | 21.03.2022

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Украина

При обстреле Харькова погиб бывший узник нацистских концлагерей

Борис Романченко прошел через четыре нацистских концентрационных лагеря - Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен. 96-летний харьковчанин погиб, когда в дом, где он жил, попал российский снаряд.

Разбитый при обстреле дом в Харькове, 16 марта 2022 г.

Разбитый при обстреле дом в Харькове, 16 марта 2022 г.

Бывший узник нацистских концлагерей Борис Романченко погиб в результате обстрела, совершенного российскими войсками в Харькове. Как сообщил в понедельник, 21 марта, директор Фонда "Мемориалы Бухенвальда и Миттельбау-Дора" Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner), 96-летний харьковчанин скончался еще три дня назад, 18 марта, после попадания снаряда в многоэтажный дом, где он жил.

"Мы ошеломлены", - написал Вагнер в микроблоге Twitter. По его словам, Романченко пережил концентрационные лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен. Он был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора, с 1990-х годов регулярно приезжал на памятные мероприятия на территории бывшего концлагеря недалеко от Веймара. В течение многих месяцев Борис Романченко не выходил из своей квартиры, опасаясь заразиться коронавирусом.

Уже в начале войны в Украине Йенс-Кристиан Вагнер выражал беспокойство за судьбу живущих там бывших узников концлагерей. Он назвал трагедией то, что "пережившие концлагеря украинцы, которые страдали в лагерях вместе с русскими заключенными", теперь "сидят в бомбоубежище и подвергаются угрозе их жизням из-за российских бомб".

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    Автор: Николай Пермяков


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