Глава Харьковской области: Харьков просто уничтожают

Харьковская область одной из первых приняла удар российского вторжения. С начала войны армия РФ захватила населенные пункты на северо-востоке региона, а сам Харьков оказался под ударами ракет и авианалетами. Здание обладминистрации было уничтожено ракетным ударом 1 марта. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Олег Синегубов в интервью DW рассказал о том, как живет и обороняется город и область. Данные, которые приводит Синегубов, Deutsche Welle не может подтвердить из независимых источников.

DW: Господин Синегубов, расскажите в первую очередь, что вчера происходило в Изюме. Мы слышали, что удалось вывезти гражданских лиц. На каких условиях, и что сейчас с городом?

Олег Синегубов: Изюм сейчас находится почти в окружении, у них только одно направление для выезда - в Лозовую. Министерство интеграции договаривалось о "зеленом коридоре", чтобы отправить в город гуманитарный груз и вывезти людей. Потому что город сейчас находится без воды, без электричества, без тепла, без интернета, без телефонной связи. Его обстреливают.

Предварительно была договоренность, что в среду с 9:00 до 20:00 у нас будет возможность сделать все эти вещи. Это не удалось сделать, потому что договоренности были нарушены. С самого утра не прекращался огонь прямо по городу: из "Градов", из орудий, ракетный огонь. Но мы сформировали гуманитарный конвой, более 50 автобусов, они не смогли попасть в город. Нам удалось провести туда шесть автобусов, которые эвакуировали почти 250 гражданских. Это все, что удалось сделать в среду.

- Сколько людей там еще осталось, и работают ли там хоть какие-нибудь коммуникации? Хотя бы скорая помощь?

- Они (российские войска. - Ред.) просто уничтожают город, чтобы его больше не существовало. Иначе я объяснить их поведение не могу. По нашей информации, нуждаются в эвакуации около пяти тысяч человек.

Кабинет Олега Синегубова, разрушенный в результате российского ракетного удара 1 марта

- О гуманитарных коридорах договаривается министерство по вопросам интеграции временно оккупированных территорий. Поддерживаете ли вы прямой контакт с международными гуманитарными организациями и общаетесь ли при каком-либо посредничестве с российской армией?

- Непосредственно с российской армией мы не общаемся, у нас таких полномочий нет. Все договоренности действительно идут через министерство интеграции и офис президента. Если нам поступает информация, что есть договоренности, то мы выдвигаемся и пытаемся уже на месте воспользоваться той или иной возможностью, чтобы вывезти людей или чтобы доставить гуманитарный конвой. В среду, 9 марта, под эгидой Красного Креста двигались наши автобусы, однако это не повлияло на российскую сторону.

- Российские информагентства распространяют информацию, что из-за атак украинской армии и принуждения со стороны украинских властей граждане якобы не могут покинуть, в частности, Харьковщину в сторону России. Есть ли такая возможность?

- Российская армия, вероятно, надеялась, что их здесь будут встречать с цветами, хлебом и солью. Но столкнулась с яростным сопротивлением украинской армии и обычных граждан, которые, мягко говоря, их здесь не ждут и сопротивляются на каждом сантиметре своей земли. Видимо, россиянам хотелось бы, чтобы украинские граждане эвакуировались по предложенным коридорам к границам РФ. Такого не будет, это однозначно, люди никогда не пойдут туда.

Беженцы размещаются на ночлег в одном из спортзалов в Харькове, 9 марта

Харьков - украинский город и, учитывая то, что они сделали с этим городом, с центром города, то, что они обстреливают постоянно жилые кварталы - Алексеевку, Новую Баварию, Холодную Гору, Северную Салтовку… Это все жилые массивы, где нет никакой военной инфраструктуры или заводов. И люди вынуждены конечно выезжать, и мы их эвакуируем в направлении Львова, в направлении Волыни, Тернопольщины, других городов и областей.

Только железнодорожным транспортом из Харькова выехало около 600 тысяч жителей, и невозможно подсчитать, сколько выехало автотранспортом. Сейчас очереди на киевском направлении уже меньше, но все еще есть. И говорить, что они (россияне. - Ред.) что-то предложили, а мы чем-то не воспользовались, - это уже, знаете, даже в нормы никакой морали не вписывается.

"Мы не понимаем, куда в следующий раз враг попадет"

- Расскажите, пожалуйста, о Харькове. Все мы видели ужасные кадры атаки по зданию обладминистрации, кадры переполненных перронов на вокзале, разрушенный исторический центр. Как справляется с этим власть?

- Харьков - это наша гордость. Указом президента теперь это город-герой. Мы его держим, враг не пройдет. Мы даже не фиксируем уже каких-либо диверсионно-разведывательных групп, выявляем только отдельных диверсантов или разведчиков. Их сразу же задерживает национальная полиция. Конечно, самому городу досталось. Учитывая непрекращающиеся обстрелы, мы должны постоянно восстанавливать критическую инфраструктуру, чтобы у жителей был свет, горячая вода. И мы это делаем там, где это возможно.

Приведу несколько примеров: дважды были обстреляны объекты "Харьковоблэнерго" - две подстанции, которые являются ключевыми для нашего города. Если бы мы вовремя не ликвидировали пожар, фактически две трети города остались бы без электричества. Так же враг два дня назад пытался бомбить ТЭЦ-5 - основное предприятие, обеспечивающее подачу тепла в дома города. Пожар был ликвидирован, и с таким мы сталкиваемся каждый час.

На Северной Салтовке уже есть разрушенные дома - это многоэтажки, которые уже никогда не будут использоваться, они уничтожены полностью. Конечно, из таких домов мы эвакуируем по 200, 250, 430 человек, и все равно наши военные удерживают оборону и никого сюда не подпускают. И в последние два дня мы фиксируем даже меньше попыток врага наступать именно наземными силами в город Харьков, потому что они поняли, что здесь не пройдут.

Мы не понимаем, куда в следующий раз враг попадет, хотя налетов становится меньше. Во вторник были сбиты три вражеских самолета и один беспилотный аппарат. Был взят в плен вражеский командир бомбардировочного полка, подполковник - это очень важный человек по должности. Он будет доставлен в международные судебные инстанции для дачи показаний против РФ о тех военных преступлениях, которые она совершает против украинского народа.

Спасатель осматривает здание харьковского горсовета, разрушенное в результате обстрелов, 1 марта

- Как все это выдерживают рядовые горожане?

- У меня двоякое чувство. С одной стороны, Харьков не так давно был признан самым комфортным городом для проживания в Украине. У нас были комфортные парки, современная инфраструктура, красивый исторический центр. Теперь этого нет. Разрушено здание обладминистрации, прилегающие к нему жилые и административные дома, главное управление полиции, Службы безопасности Украины, художественный музей, школы, музеи, здание Харьковского горсовета, дворец труда, дом "Слово", два храма в центре города, зоопарк, открытый только в этом году, другая инфраструктура. Это не может не вызывать у нас определенную грусть.

Но мы все это отстроим. И у нас есть единение, такая ярость безумная против врага, что ему здесь не место, однозначно. Ему здесь не рады, и мы никогда ему этого не простим. Когда гибнут здесь у нас дети…Я никогда не забуду глаза тех матерей, которые держали своих детей на руках на Южном вокзале, которые уезжали, теряя свою работу, свое жилье, имущество, сбережения... И на самом деле они не знают, куда они едут, и когда это закончится. Вот этого мы никогда не простим. Украина этого никогда России не простит. И я убежден, что весь мир, вся Европа это никогда России не простит.

Это объединяет. Нам говорили, что Запад и Восток разъединены. Нет, вы видите, как Запад сейчас встречает наших людей с Востока. Это объединило наше государство, и потому российский агрессор получает такое суровое сопротивление от каждого рядового гражданина на каждом сантиметре нашей земли.

Сбитый над Харьковом российский Су-34 упал прямо на территорию авиазавода, 8 марта

- Для многих Харьков - прежде всего город университетов, студентов и ученых. Какова их судьба, в частности многочисленных иностранных студентов, которые учились в вашем городе?

- Выехали почти все иностранные студенты из города. Мы контактировали по этому поводу с послами напрямую, и отдельными поездами мы провели их эвакуацию. Осталось несколько человек, которые сами решили так поступить.

Украинские студенты тоже уезжают. Сейчас в общежитиях осталось около 250 студентов - это тоже их выбор. Учитывая военную ситуацию, артобстрелы и остановку обучения, и они принимают решение эвакуироваться. У нас уже были бомбардировки некоторых учебных заведений, в частности, очень сильно пострадал наш главный университет имени Каразина. А их в городе более 30, большинство уже эвакуировано, насколько это возможно в таких условиях.

- Что с ядерной установкой физико-технического института, в безопасности ли она?

- Этот институт находится в жилмассиве Пятихатки, на севере города. Он под постоянными обстрелами. По их территории уже несколько раз попадали вражеские "Грады". Ситуация на этом предприятии стабильна, однако мы не можем гарантировать, что завтра там ничего не произойдет - институт на линии огня.

Украинские военные осматривают брошенную российскую технику на подступах к Харькову, 7 марта

"Мы готовы принимать и помогать чем сможем"

- Какова ситуации в других районах области. Где еще, кроме Изюма и подступов к Харькова, идут активные боевые действия, и в какой помощи нуждаются города?

- Если двигаться географически к востоку, начнем с Алексеевки и города Дергачи. Буквально поздно вечером (9 марта. - Ред.) нам сообщили, что подразделения Нацгвардии освободили Дергачи, и враг отступил к границам РФ. Если двигаться дальше к северо-востоку, то там Липцы все еще находятся под оккупацией врага, населенный пункт Циркуны также находится под их контролем. И вот там нам нужен "зеленый коридор", чтобы оттуда вывести людей и доставить гуманитарные грузы, но пока это невозможно.

Так же, если брать еще правее, к востоку, так называемое кулиническое направление, то там у нас постоянно продолжаются бои. Там враг пытается проникнуть в город Харьков, и в районе Северной Салтовки (пригородный поселок Харькова. - Ред.) у нас за прошедшие сутки (8 марта. - Ред.) было зафиксировано 52 обстрела. Это, по сравнению с предыдущими днями, незначительное количество. Но каждый из этих выстрелов попадает либо в жилой дом, либо разрушает инфраструктуру рядом. И, конечно, у нас есть погибшие и раненые среди гражданских.

Спасатели выносят пострадавших в результате ракетного удара по харьковскому горсовету, 1 марта

Несколько дней назад наши военные освободили город Чугуев, и в том направлении фактически уже нет российских войск, но город все равно остается под риском. Учитывая военную стратегию, наша армия будет позже принимать решения, как они будут отодвигать врага по этому направлению, и по направлению Волчанска, и по направлению Купянска к границам РФ.

Конечно, есть населенные пункты, откуда до нас не могут добраться нуждающиеся в гуманитарной помощи. Как только мы получим сигнал от наших военных, что мы можем добраться туда безопасно, мы сразу это делаем.

- Каковы потребности сейчас Харькова и области?

- Да обычные потребности: продукты, питьевая вода, детское питание, средства ухода, гигиены, подгузники, памперсы, элементарные салфетки. Бытовая химия, одежда, спальные мешки, потому что люди несколько суток ночуют в подвалах и бомбоубежищах. Все это нам доставляют из других областей Украины, соседних европейских государств.

Только в среду (9 марта. - Ред.) к нам пришло 16 железнодорожных вагонов и девять фур, которые мы разгрузили с этим всем гуманитарным товаром. Далее у нас созданы логистические центры, их три сегодня. Их мы загружаем и пользуемся услугами Новой почты, Укрпочты, чтобы развозить все это по местам и раздавать людям бесплатно. В среду таких пунктов раздачи было 16, в четверг уже будет гораздо больше, и мы увеличиваем их число каждый день. Кроме того, в эти логистические центры, приезжают представители общин, у кого есть такая возможность, и сами забирают и развозят грузы, включая медикаменты.

- Ужасные бои происходят и в соседних с вами регионах. Сможет ли город принять беженцев из Донбасса или Луганщины? Ведут ли в Харьков какие-нибудь пути оттуда?

- Мы готовы принимать и помогать, чем сможем. Но на сегодняшний день это нелогично и небезопасно. У нас фактически открыты два направления: днепропетровское и в Киев, трасса М03. Другие направления опасны, оттуда нельзя приехать. Мы и дальше занимаемся эвакуацией, ежедневно только по железной дороге отъезжает около 30 тысяч человек. Поэтому пока так.

Мы планируем и дальше работать над формированием терробороны - у нас большое количество добровольцев, и мы верим в наших военных, которые будут отгонять врага от границ города Харькова и дальше к территории РФ.

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