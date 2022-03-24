Байден поддержал предложение исключить Россию из "группы двадцати"

Президент США Джо Байден на фоне российской агрессии в Украине поддержал предложение Польши исключить Россию из организации 20 важнейших индустриальных стран и государств с быстро развивающейся экономикой ("большой двадцатки", или G20). По словам Байдена, этот вопрос обсуждался на саммитах в Брюсселе в четверг, 24 марта. Американский президент сказал, что если Россию исключить все же не удастся, тогда следует хотя бы пригласить в состав G20 Украину.

На вопрос, выступает ли он лично за исключение РФ из G20, Байден ответил: "Мой ответ - да". Решение, однако, зависит от действующего председателя организации - Индонезии, а также других членов G20, в том числе союзника России Китая. Следующий саммит G20 должен состояться осенью в Индонезии.

Исключение из G8

После аннексии украинского полуострова Крым в 2014 году Россия уже была исключена из тогдашней организации стран "большой восьмерки" (G8). С тех пор члены этой организации проводят встречи в формате G7.

Байден прибыл в Европу 23 марта. В Брюсселе он участвовал в саммитах G7, НАТО и ЕС, где, в числе прочего, обсуждалось российское вооруженное вторжение в Украину. По итогам переговоров президент США заявил, что НАТО через месяц после начала российской агрессии исполнен решимости, как никогда.

Единство НАТО

По словам Байдена, президент России Владимир Путин надеялся расколоть НАТО, но альянс еще никогда не был столь единым, как сейчас. Путин своим вторжением в Украину добился прямо противоположного тому, на что он рассчитывал, констатировал американский президент.

Одновременно Байден призвал западных союзников продемонстрировать выносливость в конфликте с Путиным. "Санкции против России должны выполняться - причем не только в следующем месяце и месяцем позже, но и до конца года. Это и остановит Путина", - подчеркнул президент США, добавив, что "нужно усилить боль".

"Путин не должен думать, что ему удастся расколоть союзников через пару месяцев", - пояснил Байден. Ранее США объявили о новом расширении санкций против России. Под штрафные меры подпали более чем 400 представителей российской элиты, законодателей и оборонных компаний, в том числе глава "Сбербанка" Герман Греф, депутаты российской Госдумы, а также Госдума как учреждение.

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