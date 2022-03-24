На саммите НАТО услышали просьбу Зеленского об оружии, но не ответили

На саммите НАТО услышали просьбу президента Украины Владимира Зеленского предоставить тяжелые вооружения для защиты от российского вторжения, но не стали отвечать на нее публично. Это, как передает из Брюсселя в четверг, 24 марта, корреспондент DW, следует из общего заявления глав государств и правительств 30 стран Североатлантического альянса, а также из пресс-конференции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В коммюнике саммита содержится лишь обещание "продолжать предоставлять Украине политическую и практическую поддержку в ее дальнейшей самообороне".

"Сегодня страны-члены НАТО согласились с тем, что мы должны и будем предоставлять дальнейшую поддержку Украине", - заявил Столтенберг. Он добавил, что некоторые государства альянса во время саммита сделали "конкретные предложения помощи", но отказался раскрывать какие-либо детали.

Когда Столтенберга попросили четко сформулировать ответ на просьбу президента Украины, он заявил: "Мы все очень внимательно слушали президента Зеленского… Мы внимательно слушали и, конечно же, приняли к сведению его очень эмоциональное обращение ко всем государствам НАТО". Генсек напомнил, что страны альянса предоставляют Украине противотанковое оружие, переносные зенитные ракетные комплексы и беспилотные летательные аппарата. "Я не стану углубляться в подробности, какие именно системы мы предоставляем. Но между государствами НАТО и Украиной поддерживается тесный контакт", - добавил он. На повторный вопрос, каким же будет ответ НАТО, Столтенберг сказал: "Что мы делаем, так это то, что поставляем много оборудования, и это - наш ответ".

При этом генсек НАТО много раз повторил, что Североатлантический альянс не вмешивается в войну. "Нам нужно предоставлять поддержку Украине. Но в то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не стал полномасштабной войной между НАТО и Россией".

О чем президент Украины просил Североатлантический альянс

Чуть ранее, выступая на саммите НАТО по видеосвязи, Зеленский попросил государства альянса предоставить Украине боевые самолеты, танки, средства противовоздушной обороны, системы залпового огня и противокорабельное оружие. В числе просьб было, в частности, передать Украине один процент всех танков НАТО. "Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на просьбы о помощи", посетовал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что не винит Североатлантический альянс, но хочет, чтобы в НАТО знали, что "еще могут предотвратить смерти украинцев от российских ударов". Он добавил, что, по его мнению, Россия не остановится на Украине и нападет на восточных членов НАТО, в том числе Польшу и страны Балтии.

Саммит НАТО предостерег Россию от применения химоружия

В коммюнике саммита НАТО содержится также адресованное России предостережение от применения химического или биологического оружия против Украины. Участники встречи подчеркнули, что такой шаг Москвы повлечет за собой "тяжелые последствия", хотя и не уточнили, какие именно. А Йенс Столтенберг напомнил, что Россия использовала химическое оружие как против оппозиционеров внутри страны, так и на территории Великобритании, а также поддерживала режим Башара Асада в Сирии, широко применявшего химоружие.

Из-за этого на саммите НАТО решили предоставить Украине помощь в защите от биологических, химических и ядерных угроз. В частности, это могут быть детекторы, средства индивидуальной защиты и медицинские препараты, а также учения по деконтаминации и кризисному менеджменту.

Кроме того НАТО объявила о создании четырех международных группировок на территории Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, в дополнение к переброске 40 тысяч военнослужащих на восточные границы альянса.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Война в Украине - 24.03.2022 Месяц войны в Украине. Разрушенные города; убитые и раненые - военные, гражданские, женщины, дети, старики; беженцы и солидарность, решительный отпор агрессору… Фотохронику от 24 марта начнем в Киеве, где президент Владимир Зеленский выступил с обращением, призвав людей со всего мира, начиная с этого дня, выходить на улицы в поддержку Украины.

Война в Украине - 24.03.2022 "Каждый из нас - президент, и каждый из нас - воин," - заявил Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос, что будет, если война продолжится по самому худшему сценарию, выедет ли он из страны? На снимке - портрет Зеленского и флаг Украины в нью-йоркском кафе Veselka.

Война в Украине - 24.03.2022 Сгоревшие автобусы и разрушенные многоэтажные жилые дома в Мариуполе. Как заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, российские военные по указанию президента Путина почти полностью уничтожили Мариуполь. Всех гражданских оттуда необходимо эвакуировать.

Война в Украине - 24.03.2022 Не всем жителям Мариуполя удается выехать в другие регионы Украины. Часть людей из осажденного города вывозят на территорию РФ. Этот снимок агентства ТАСС сделан в одном из таких автобусов.

Война в Украине - 24.03.2022 Погибших жителей Мариуполя хоронят в могилах около многоэтажных домов. Точное количество жертв среди гражданского населения здесь неизвестно. По информации полка "Азов", потери среди мирных жителей уже превысили три тысячи человек.

Война в Украине - 24.03.2022 Жительница Киева убирает стекло разбившихся окон дома.

Война в Украине - 24.03.2022 Уборка территории в одном из жилых районов Киева после очередного обстрела города.

Война в Украине - 24.03.2022 23 марта в Киеве в ходе исполнения редакционного задания интернет-издания The Insider погибла российская журналистка Оксана Баулина. "Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел", - сообщили в редакции этого издания.

Война в Украине - 24.03.2022 Памятник Данте Алигьери в Киеве защитили мешками с песком, как и многие другие такие монументы и скульптуры здесь и в других украинских городах.

Война в Украине - 24.03.2022 Наклейки военного времени - "Святая Джавелина" и Тарас Бульба, вооруженный переносным противотанковым ракетным комплексом "Джавелин".

Война в Украине - 24.03.2022 Добровольцы в Одессе на курсах военной подготовки. Город готов к обороне.

Война в Украине - 24.03.2022 Гроссмейстер Сергей Карякин, дисквалифицированный ФИДЕ на полгода за поддержку военной операции в Украине, вместе со знаком "Z", супругой и церковным служащим - митрополитом Евгением в Екатеринбурге.

Война в Украине - 24.03.2022 Имперские амбиции Владимира Путина. Сатирический постер в оружейном магазине во Львове.

Война в Украине - 24.03.2022 Отправка рейса с воспитанниками украинских детских домов из Варшавы в Великобританию.

Война в Украине - 24.03.2022 Беженцы из Украины в польском городе Пшемысль. По информации ЮНИСЕФ, на данный момент уже больше половины детей в Украине стали беженцами - 4,3 миллиона из 7,5 миллиона детей. Из них 1,8 миллиона находятся за границей.

Война в Украине - 24.03.2022 Украинская и немецкая прима-балерина Государственного балета Берлина Яна Саленко, живущая в Германии с 2005 года, во время репетиции в столице ФРГ. Знаменитый коллектив решил принять у себя коллег из Украины и России - сюда с начала войны поступило около 200 запросов о помощи.

Война в Украине - 24.03.2022 В Кельне сейчас находятся и тренируются спортсменки из женской команды клуба "Кривбасс" из Кривого Рога. Помощь украинским футболисткам оказывает местный клуб бундеслиги "Кельн" (1. FC Köln).

Война в Украине - 24.03.2022 В чешском городе Опава готовят к отправке технику для украинских пожарных. Это первая партия из программы по оказанию такого рода гуманитарной помощи разным регионам Украины.

Война в Украине - 24.03.2022 Добровольный помощник из Мексики Роберто Маркес работает над созданием инсталляции в знак солидарности на польском КПП Медыка. Автор: Николай Пермяков

