 На саммите НАТО услышали просьбу Зеленского об оружии, но не ответили | Новости политики из Германии | DW | 24.03.2022

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Политика

На саммите НАТО услышали просьбу Зеленского об оружии, но не ответили

Государства НАТО будут и дальше предоставлять Украине оружие для защиты от России. Но на саммите альянса публично не ответили на просьбу Зеленского предоставить боевые самолеты, танки и системы ПВО.

Участники саммита НАТО в Брюсселе и Владимир Зеленский на большом экране в зале заседаний

Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите НАТО

На саммите НАТО услышали просьбу президента Украины Владимира Зеленского предоставить тяжелые вооружения для защиты от российского вторжения, но не стали отвечать на нее публично. Это, как передает из Брюсселя в четверг, 24 марта, корреспондент DW, следует из общего заявления глав государств и правительств 30 стран Североатлантического альянса, а также из пресс-конференции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В коммюнике саммита содержится лишь обещание "продолжать предоставлять Украине политическую и практическую поддержку в ее дальнейшей самообороне".

"Сегодня страны-члены НАТО согласились с тем, что мы должны и будем предоставлять дальнейшую поддержку Украине", - заявил Столтенберг. Он добавил, что некоторые государства альянса во время саммита сделали "конкретные предложения помощи", но отказался раскрывать какие-либо детали.

Когда Столтенберга попросили четко сформулировать ответ на просьбу президента Украины, он заявил: "Мы все очень внимательно слушали президента Зеленского… Мы внимательно слушали и, конечно же, приняли к сведению его очень эмоциональное обращение ко всем государствам НАТО". Генсек напомнил, что страны альянса предоставляют Украине противотанковое оружие, переносные зенитные ракетные комплексы и беспилотные летательные аппарата. "Я не стану углубляться в подробности, какие именно системы мы предоставляем. Но между государствами НАТО и Украиной поддерживается тесный контакт", - добавил он. На повторный вопрос, каким же будет ответ НАТО, Столтенберг сказал: "Что мы делаем, так это то, что поставляем много оборудования, и это - наш ответ".

При этом генсек НАТО много раз повторил, что Североатлантический альянс не вмешивается в войну. "Нам нужно предоставлять поддержку Украине. Но в то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не стал полномасштабной войной между НАТО и Россией".

О чем президент Украины просил Североатлантический альянс

Чуть ранее, выступая на саммите НАТО по видеосвязи, Зеленский попросил государства альянса предоставить Украине боевые самолеты, танки, средства противовоздушной обороны, системы залпового огня и противокорабельное оружие. В числе просьб было, в частности, передать Украине один процент всех танков НАТО. "Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на просьбы о помощи", посетовал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что не винит Североатлантический альянс, но хочет, чтобы в НАТО знали, что "еще могут предотвратить смерти украинцев от российских ударов". Он добавил, что, по его мнению, Россия не остановится на Украине и нападет на восточных членов НАТО, в том числе Польшу и страны Балтии.

Саммит НАТО предостерег Россию от применения химоружия

В коммюнике саммита НАТО содержится также адресованное России предостережение от применения химического или биологического оружия против Украины. Участники встречи подчеркнули, что такой шаг Москвы повлечет за собой "тяжелые последствия", хотя и не уточнили, какие именно. А Йенс Столтенберг напомнил, что Россия использовала химическое оружие как против оппозиционеров внутри страны, так и на территории Великобритании, а также поддерживала режим Башара Асада в Сирии, широко применявшего химоружие.

Из-за этого на саммите НАТО решили предоставить Украине помощь в защите от биологических, химических и ядерных угроз. В частности, это могут быть детекторы, средства индивидуальной защиты и медицинские препараты, а также учения по деконтаминации и кризисному менеджменту.

Кроме того НАТО объявила о создании четырех международных группировок на территории Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, в дополнение к переброске 40 тысяч военнослужащих на восточные границы альянса.

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