 Вице-премьер Украины: более 7000 мариупольцев эвакуированы в Запорожье | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.03.2022

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Мир

Вице-премьер Украины: более 7000 мариупольцев эвакуированы в Запорожье

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 23 марта.

Жители Мариуполя с пакетами и сумками идут мимо бронетехники

Эвакуация населения из Мариуполя

На 28-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий среды, 23 марта (время московское).

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Из Мариуполя в Запорожье 22 марта выехали на личном транспорте почти 6000 человек, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Еще 1100 жителей Мариуполя были эвакуированы в Запорожье из Бердянска. На 22 марта для эвакуации мариупольцев были согласованы три гуманитарных коридора: из Бердянска, Мангушской общины и Никольского.

Хроника событий 22 марта 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 22 марта 00.00 - 14.00 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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