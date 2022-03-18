 Зеленский требует от Москвы честных переговоров | Новости из Германии об Украине | DW | 19.03.2022

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Украина

Зеленский требует от Москвы честных переговоров

Переговоры о мире - единственный шанс для России снизить ущерб от ее ошибок, считает президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)

Владимир Зеленский (фото из архива)

Президент Украины Владимир Зеленский настоятельно призвал Россию начать мирные переговоры и тем самым уменьшить  ущерб для нее, который был вызван войной, развязанной Кремлем. "Переговоры о мире, безопасности для нас, для Украины - содержательные, честные и без затягивания - это единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в ночь на субботу, 19 марта.

Он подчеркнул, что украинские власти всегда настаивали на переговорах и предлагали решения для мира. "Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - сказал Зеленский.

Переговоры Москвы и Киева

Киев и Москва ведут с 28 февраля переговоры о мирном урегулировании, в последнее время они почти ежедневно проходят в формате видеоконференции. Россия заявляет о заметных компромиссах, главным образом в вопросе нейтрального статуса Украины, однако в Киеве не видят существенного прогресса. Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не отступит от своего "плана" до выполнения Киевом ее ключевых требований - "демилитаризации", "денацификации" и "нейтрального статуса Украины". Украинская сторона требует, наряду с немедленным прекращением огня, вывода российских войск, а также юридически обязывающих гарантий безопасности.

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    Автор: Николай Пермяков


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