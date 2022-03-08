Как Зеленский в бундестаге благодарил и критиковал Германию

Видеообращение украинского президента к депутатам германского бундестага было запланировано на девять утра в четверг, 17 марта. К этому часу зал пленарных заседаний был уже полон. Причем если из-за коронавирусных ограничений обычно в зал приходят не все депутаты, и рассаживаются они рассредоточенно, оставляя между собой свободные кресла, то в этот раз они сомкнули ряды. Свободных мест почти не осталось.

Но в девять утра Владимир Зеленский на двух плазмах по обе стороны от президиума не появился. Как пояснила председательствовавшая на заседании Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) из фракции "зеленых", Киев в этот момент снова бомбили, причем рядом с резиденцией главы государства, поэтому вовремя установить видеосвязь оказалось невозможным. Когда, наконец, Зеленский появился на экранах, депутаты долго стоя аплодировали президенту Украины.

Запад не сумел предотвратить вторжение России в Украину

Обращаясь к Зеленскому, Гёринг-Эккардт заявила: "Ваша страна выбрала для себя демократию, и именно это страшит Владимира Путина. Он пытается отказать вашей стране в собственной истории, собственной идентичности, праве на существование. Но со своей затеей он уже потерпел крах".

Депутаты бундестага стоя приветствовали Владимира Зеленского

Зеленский не стал делать долгих вступлений. Уже на второй минуте своего видеообращения он заявил, что многие из мер, принятых Германией в поддержку Украины, запоздали, а введенные Евросоюзом санкции оказались недостаточными, чтобы остановить войну. С упреком сказал он и о том, что "многие немецкие фирмы по-прежнему ведут бизнес в России, в стране, которая вас просто использует, чтобы финансировать войну".

Зеленский напомнил, что Киев уже очень давно убеждал немецкую сторону в том, что газопровод "Северный поток - 2" - это оружие Кремля, это подготовка к большой войне. "А нам все время отвечали: это, мол, только экономика, экономика, экономика. А на самом деле это был цемент для новой стены, отделяющей свободные страны от несвободных", - указал президент Украины, заранее просивший Германию и другие страны ЕС ввести превентивные санкции против потенциального агрессора. Страна за океаном оказалась нам ближе, горько добавил Зеленский, имея в виду жесткую позицию президента США по вопросу о "Северном потоке - 2".

Украине нужна дополнительная помощь, а Германии - роль лидера

Рассказывая о массированных российских бомбардировках украинских городов, осаде и обстрелах Мариуполя, театра и родильных домов, Зеленский предложил возвести воздушный мост для эвакуации мирных жителей, что стало бы возможным в случае установления над Украиной бесполетной зоны. В качестве примера он привел воздушный мост, созданный западными союзниками в 1948 году для снабжения блокированного советскими войсками Берлина, который стал возможным потому, что воздушное пространство было безопасным.

Беженцы из Украины на главном вокзале Берлина

"Политики Германии, немецкий народ, я благодарю каждого, кто нас поддерживает, - говорил Зеленский, - простых людей, помогающих украинским беженцам, журналистов, которые честно делают свою работу и показывают все то зло, которое нам причиняет Россия, немецких бизнесменов, поставивших мораль выше коммерческих интересов, политиков, готовых не мешкая отключить Россию от SWIFT и понимающих необходимость эмбарго (на импорт российских энергоносителей. - Ред.)".

Но, продолжал президент Украины, без дополнительных мер, без дополнительной помощи мирового сообщества, "без того, что вы можете еще сделать, чтобы вам не было стыдно", украинцам будет очень трудно отстоять свою страну и защитить Европу. Обращаясь непосредственно к канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz), Зеленский призвал Германию взять на себя подобающую ей роль лидера "с тем, чтобы потомки вами гордились". "Поддержите мир, поддержите украинцев, остановите эту войну, помогите нам ее остановить", - закончил свое видеообращение президент Украины под аплодисменты немецких депутатов.

Business as usual? Консерваторы против

Экраны погасли. Но когда Катрин Гёринг-Эккардт перешла к согласованной накануне повестке дня, в зале поднялся шум. Некоторые депутаты считали неуместным обсуждать текущие проблемы, в частности, вопрос об обязательной вакцинации, сразу после столь откровенного и эмоционального выступления Владимира Зеленского.

Фридрих Мерц

Вне повестки дня регламентом бундестага допускаются предложения по ее изменению. Такой возможностью воспользовался председатель фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Повернувшись к канцлеру Шольцу, Мерц заявил, что "после такой речи украинского президента именно сейчас правильный момент для того, чтобы подвести промежуточный итог, ответить на вопрос, правильно ли мы действуем, есть ли решения, которые следует пересмотреть".

Предложение лидера фракции консерваторов, что бывает крайне редко, поддержали в этот раз и посткоммунисты из фракции Левой партии, и правые популисты из "Альтернативы для Германии". Но дополнительный пункт в повестку дня так и не был внесен: представители партий правительственного большинства - социал-демократы, "зеленые" и либералы - расценили инициативу Мерца как инсценировку с целью дискредитации канцлера и проголосовали против.

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