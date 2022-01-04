 ФРГ остановила ″Северный поток - 2″. Что будет с трубой, газом и ценами? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 23.02.2022

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Экономика

ФРГ остановила "Северный поток - 2". Что будет с трубой, газом и ценами?

Замораживание сертификации газопровода порождает вопросы о судьбе проекта, снабжении Европы, убытках "Газпрома" и его партнеров. DW о том, что нужно знать для понимания ситуации.

Указатель в Любмине с надписью Nord Stream 2

Прямым следствием признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" стало замораживание Германией процесса сертификации российского газопровода "Северный поток - 2". Это произошло на следующий же день, 22 февраля. Объявленное канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) решение не стало неожиданностью: Берлин неоднократно предупреждал в последние недели, что пойдет на такой шаг в случае агрессивных действий РФ против Украины.

Министерство экономики ФРГ даст новую политическую оценку проекту 

Без сертификации, подчеркнул глава германского правительства в ходе пресс-конференции в Берлине, газопровод не может войти в строй. Однако ее замораживание не означает окончательный отказ Германии от "Северного потока - 2". Это тоже следует из выбранных Олафом Шольцем формулировок. Но совершенно очевидно, что для возобновления этого процесса потребуются очень весомые аргументы, тем более что число решительных противников проекта, и так уже значительное, теперь еще больше возрастет.

Так что можно исходить из того, что полностью готовый к эксплуатации газопровод теперь обречен по меньшей мере на длительное бездействие. Олаф Шольц в интервью телекомпании ARD заявил, что в нынешней ситуации никому не советует делать ставки на возобновление сертификации: "Пока что мы очень далеки от этого".

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек

Дальнейшая судьба СП2 во многом зависит теперь от вице-канцлера ФРГ, министра экономики и защиты климата Роберта Хабека, представителя "зеленых"

Чисто технически замораживание сертификации, которой занималось Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), произошло в рамках прописанной в немецком административном праве процедуры. Ее вкратце можно описать так: канцлер поручил министерству экономики и защиты климата ФРГ отозвать из этого агентства документ, в котором давалась оценка газопровода с точки зрения энергетической безопасности Германии. На основании этого министерского заключения BNetzA как регулятору рынка предстояло сделать вывод о соответствии проекта законодательству ФРГ, в частности - антимонопольному.

Таким образом, агентство в ходе рассмотрения заявки газпромовской компании Nord Stream 2 AG на признание независимым оператором транспортной инфраструктуры руководствовалось юридическими соображениями. Теперь же министерство в ходе повторного рассмотрения вопроса даст политическую оценку проекту.

А она в силу кардинально изменившихся обстоятельств может оказаться отрицательной. Во всяком случае, глава министерства и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), один из лидеров партии "зеленых", в интервью ARD подчеркнул: "Было бы умнее вообще не строить "Северный поток - 2".

Имеющихся газопроводов достаточно для снабжения Германии

На текущем снабжении российским газом Германии и других стран ЕС сам факт приостановки сертификации "Северного потока - 2" никак не скажется. Газопровод строился не для того, чтобы поставлять в Европу дополнительные объемы топлива, его задача состоит в том, чтобы стать, наряду с "Турецким потоком", альтернативным маршрутом доставки газа европейским потребителям в обход Украины.

Действующей на данный момент газотранспортной инфраструктуры достаточно не только для выполнения "Газпромом" всех своих обязательств по долгосрочным контрактам с клиентами в ЕС, но и для существенного наращивания поставок на европейский спотовый рынок, чего российская госкомпания сейчас, однако, не делает. 

Возьмем конкретно Германию. Она потребляет в год примерно 100 млрд кубометров природного газа, "Газпром" поставляет приблизительно 55 млрд куб. м. Для этого теоретически достаточно одного первого "Северного потока", действующего уже более десяти лет: у него именно такая мощность, причем в 2021 году по двум его ниткам удалось прокачать даже 59 млрд кубометров. 

Инфографика Газопроводы между Россией и ЕС

А ведь еще есть проложенный в Германию через Беларусь и Польшу газопровод "Ямал-Европа" мощностью 33 млрд куб. м. в год, а также идущий из Чехии на юг ФРГ и далее во Францию газопровод Megal мощностью 22 млрд куб. м. Таким образом, имеющихся транспортных мощностей с запасом хватило бы для стопроцентного удовлетворения нынешних потребностей Германии в природном газе поставками из России.

Прогноз Дмитрия Медведева о ценах в 2000 евро за тысячу кубометров

В Чехию голубое топливо из РФ поступает через Украину, Словакию и Австрию, откуда оно направляется и в другие страны ЕС, прежде всего - в Италию. "Газпром", согласно действующему до конца 2024 года договору, ежегодно обязан прокачивать через украинскую газотранспортную систему 40 млрд кубометров, однако ее пропускная способность в направлении Европы составляет свыше 140 млрд кубометров, так что российская компания всегда имеет возможность забронировать дополнительные объемы поставок.

Торжественный пуск Северного потока в ноябре 2011 года

В ноябре 2011 Дмитрий Медведев в качестве президента РФ вместе с европейцами участвовал в пуске первого "Северного потока"

На фоне этих многочисленных транспортных возможностей непонятно, что именно имел в виду бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, когда следующим образом прокомментировал остановку сертификации "Северного потока - 2" в Twitter: "Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!".

Такой сценарий вероятен только в том случае, если Россия полностью прекратит или резко сократит поставки газа в Европу, но это уже другая тема. До пандемии "Газпром" многие годы успешно работал на своем важнейшем экспортном рынке в условиях взаимовыгодных умеренных цен без "Северного потока - 2".

Как "Газпром" расплачивается с пятью европейскими финансистами СП2?

Что же касается возможных финансовых потерь участников замороженного проекта, то в любом случае ошибочным является часто встречающееся в социальных сетях утверждение об "убытках Германии". Правительство ФРГ не вкладывало в строительство "Северного потока - 2" денег налогоплательщиков.

С немецкой стороны проект финансировали две частные энергетические компании - Wintershall Dea и Uniper. Вместе с ними денежные средства предоставили австрийская OMV, французская Engie и британо-нидерландская Shell. Все они выступили в роли финансовых инвесторов, иными словами - кредиторов российского государственного концерна "Газпром", который является стопроцентным собственником газопровода и его оператора швейцарской фирмы Nord Stream 2.

Владимир Путин и Алексей Миллер принимают в 2017 году тогдашнего главу OMV

Владимир Путин и Алексей Миллер ("Газпром") принимают в 2017 году тогдашнего главу OMV

На каких конкретных условиях пять европейских фирм взяли на себя финансирование половины стоимости прокладки газопровода по дну Балтийского моря, которую обычно оценивают в 9-9,5 млрд евро, неизвестно. Однако агентство Reuters цитирует главу OMV Альфреда Штерна (Alfred Stern), заявившего недавно, что в прошлом году обслуживание кредита началось и компания получила первые деньги. Это позволяет предположить, что "Газпром" обязался возвращать взятые в долг деньги независимо от ввода газопровода в строй. 

Во всяком случае, пресс-секретарь OMV заявил 22 февраля, что компания не видит в данный момент смысла списывать вложенные деньги. Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах (Klaus-Dieter Maubach), в свою очередь, сообщил 23 февраля, что компания изучает сейчас вопрос, потребуются ли списания. О них компания задумалась еще полтора года назад.

Обращает на себя внимание, что обе компании говорят о списаниях и ни словом не упоминают о возможности или намерении потребовать компенсаций от правительства ФРГ (и не делали этого раньше). Думается, что при описанной выше схеме замораживания сертификации оспаривать случившееся в судебном порядке будет особенно сложно, поскольку речь идет не о юридическом решении регулятора, а об изменении политической оценки министерства.     

"Газпрому" приходится платить за Eugal

В феврале 2021 года компания Wintershall Dea сообщила, что ссудила "Газпрому" 730 млн евро и на этом прекратила кредитование проекта. Аналогичная информация поступила и от OMV. Получается, что каждый из пяти европейских финансистов "Северного потока - 2" вложил в него на 220 млн евро меньше, чем изначально планировалось, и российской стороне пришлось покрывать недополученные 1,1 млрд евро.

Прокладка Eugal по Восточной Германии

Прокладка продолжения СП2 газопровода Eugal по Восточной Германии обошлась в 3 млрд евро

С другой стороны, "Газпрому" придется меньше возвращать финансовым инвесторам в случае, если он, действительно, взял на себя обязательство обслуживать и гасить кредиты независимо от ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию.

Другим источником постоянных убытков станет теперь для российской компании наземное продолжение "Северного потока - 2" Eugal . "Газпром" полностью забронировал мощности этой транспортной магистрали на территории ФРГ в размере 55 млрд куб. м. на годы вперед независимо от реального объема прокачки.

Частично эти деньги идут в свой же карман, поскольку российская компания является одним из совладельцев оператора трубопровода, по которому она пускает теперь некоторые объемы газа из первого "Северного потока". Тем не менее в общем списке тех потерь, которые "Газпром" будет нести из-за признания Россией "ДНР" и "ЛНР", фактически полупустой или даже почти пустой Eugal стоимостью 3 млрд евро займет, думается, одно из первых мест.        

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    Автор: Андрей Гурков


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