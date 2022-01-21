 Компенсаций России в случае несертификации в ФРГ ″Северного потока - 2″ не будет | Новости из Германии о Германии | DW | 21.01.2022

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Германия

Компенсаций России в случае несертификации в ФРГ "Северного потока - 2" не будет

Россия не получит компенсацию, если германский регулятор признает газопровод несоответствующим нормам ЕС. "Северный поток - 2" всегда был геополитически проектом, заявил министр экономики ФРГ Хабек.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек

Россия останется без компенсации за газопровод "Северный поток - 2" в том случае, если германский регулятор признает его несоответствующим правовым нормам Евросоюза. Об этом заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью изданию Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 21 января.

"В настоящее время Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то ее целью будет решить, соблюдены ли условия для сертификации в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается", - пояснил он.

На вопрос о том, не должен ли отказ от использование СП-2 стать частью ответных санкций против России в случае военного вторжения в Украину, Хабек ответил: "Запретов на мышление быть не должно". Он  напомнил, что  актуальным остается коммюнике, согласованное в июле 2021 года Германией и США, в котором говорится, что если энергетика будет использоваться Россией как оружие, то это будет иметь последствия. "Россия знает, что пересечение красных линий сразу же приведет к жестким санкциям, которые давно готовились", - добавил министр.

Хабек: СП-2 - геополитический проект

Роберт Хабек подчеркнул геополитический характер нового газопровода. "Северный поток- 2" всегда был геополитическим проектом в том смысле, что благодаря новому трубопроводу Украина как транзитная страна становится ненужной". Министр назвал фактом большую зависимость Германии от российского газа и назвал своей задачей снижение этой зависимости, в том числе за счет диверсификации поставок топлива.

"В настоящее время Германия получает 55 процентов необходимого ей газа из России. Но у ЕС есть мощности для приема сжиженного газа, например, в Нидерландах, Польше и Италии. Эти терминалы загружены лишь на 30 процентов. Если их загрузить на 100 процентов, то станет возможным удовлетворять большую часть потребностей в импорте за счет СПГ", - указал Хабек. При этом он признал, что сжиженный газ значительно дороже, и уклонился от прямого ответа на вопрос, готово ли государство компенсировать потребителям более высокие расходы.

По словам Хабека, министерство экономики к следующей зиме намерено принять меры в связи с низкой заполненностью немецких хранилищ природным газом в настоящее время. "Зима показала, что Германия с ее сократившимися запасами газа стала еще уязвимее для спекуляции, колебания цен и геополитической напряженности. Поэтому мы должны улучшить наши возможности, чтобы к следующей зиме газохранилища были хорошо заполнены. В этом я вижу свою политическую задачу", - указал министр экономики ФРГ.

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    Автор: Андрей Гурков


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