Сертифицировать "Северный поток-2" в ФРГ будет представитель "зеленых"

Немецкому регулятору, рассматривающему вопрос о сертификации "Северного потока - 2", предстоит смена руководства. 1 марта 2022 года новым президентом Федерального агентства по сетям в Бонне (Bundesnetzagentur, BNetzA) станет Клаус Мюллер (Klaus Müller), сообщили 20 января немецкие СМИ. Он представляет партию "зеленых", настроенную к российскому газопроводу весьма критически.

Клаус Мюллер: экономист, политик, защитник потребителей

Нынешний глава ведомства Йохен Хоман (Jochen Hohmann) после десяти лет пребывания на этой должности не имел права вновь претендовать на нее и в возрасте 68 лет уходит на пенсию.

Йохен Хоман десять лет руководил Федеральным агентством по сетям

Одновременно покинет свой пост и работавший с ним все эти годы один из двух вице-президентов BNetzA Петер Франке (Peter Franke). Его преемника, согласно достигнутым при формировании новой правящей коалиции договоренностям, номинирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), пишет газета Handelsblatt.

Дипломированному экономисту Клаусу Мюллеру в феврале исполнится 51 год. Последние полтора десятилетия он занимается защитой прав потребителей - сначала в качестве руководителя головной организации в крупнейшей по числу жителей федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, а с 2014 года на посту председателя правления Федерального объединения центров защиты прав потребителей Германии (Verbraucherzentrale Bundesverband, VZBV).

VZBZ добилась от Volkswagen компенсаций владельцам дизельных автомобилей

Эта влиятельная организация выдвигает предложения по изменению законодательства ФРГ, противостоит лоббистам бизнеса и ведет многочисленные судебные процессы против компаний, нарушающих, по ее мнению, права потребителей.

Клаус Мюллер рассказывает в феврале 2020 на пресс-конференции об иске к концерну Volkswagen

Ее самым громким делом последних лет стал иск к автомобильному концерну Volkswagen от имени примерно четверти миллиона немецких автовладельцев, материально пострадавших в ходе "дизельного скандала", разразившегося из-за манипулирования данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. VZBV добилась выплаты им компенсаций.

В данный момент VZBV требует увеличить как минимум до 500 евро субсидии малоимущим на отопление жилья из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию. Новое правительство ФРГ пока запланировало 175 евро для домашних хозяйств из двух человек и дополнительно по 35 евро на каждого следующего жильца.

Партия "зеленых" всегда выступала против нового газопровода

Ранее, в 1998-2000 годах, Клаус Мюллер был депутатом бундестага от партии "Союз- 90"/"Зеленые", а с 2000 по 2005 год возглавлял министерство экологии федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Несколько лет спустя его "преемником" на этом посту стал нынешний вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата, сопредседатель Партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck).

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек

Именно он и выдвинул кандидатуру хорошо знакомого ему еще со времен работы в Шлезвиг-Гольштейне однопартийца на должность руководителя агентства, входящего в структуры министерства экономики ФРГ. Газета Handelsblatt считает, что с назначением Клауса Мюллера еще больше усилится тренд по превращению BNetzA, изначально сосредоточенного на антимонопольных вопросах, в ведомство, занимающееся в более широком плане защитой прав и интересов потребителей. Федеральное агентство по сетям регулирует в Германии электроэнергетику, газоснабжение, телекоммуникации, почту и железную дорогу.

В какой мере приход в BNetzA новых руководителей, президента и вице-президента, в самый разгар сертификации "Северного потока - 2" отразится на рассмотрении данного вопроса, спрогнозировать трудно. Из трех участников правящей в Германии коалиции партия "зеленых" относится к российскому газопроводу наиболее критично, если не сказать отрицательно, тогда как в СДПГ он пользуется широкой, хотя и не безоговорочной поддержкой.

Процедура сертификации "Северного потока - 2": следующие шаги

В любом случае можно предположить, что новым руководителям агентства понадобится время, чтобы досконально войти в курс этого нашумевшего дела. Поэтому следует исходить из того, что агентство в полной мере воспользуется теми почти двумя месяцами, которые еще имеет по закону для вынесения решения, соответствует ли "Северный поток - 2" антимонопольному законодательству ЕС.

Штаб-квартира Федерального агентства по сетям в бывшем правительственном квартале Бонна

Процесс сертификации был приостановлен 16 ноября 2021 года до тех пор, пока оператор газопровода, швейцарская стопроцентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, не создаст в Германии по ее законам дочернюю фирму для управления немецким участком трубопровода и не переведет на нее соответствующие активы и персонал. Пока рассмотрение дела не возобновилось.

Дальнейшая процедура выглядит следующим образом: решение немецкого регулятора будет представлено Еврокомиссии (ЕК) в Брюсселе. Для подготовки своего заключения исполнительный орган ЕС имеет два месяца, но он может запросить дополнительно еще два месяца. Затем немецкому регулятору предоставляются дальнейшие два месяца, чтобы огласить свое окончательное решение. Если оно будет расходиться с рекомендацией ЕК, та может подать на Германию в Европейский суд в Люксембурге.

Так что декабрьский прогноз самого BNetzA о том, что сертификация "Северного потока - 2" затянется до второй половины 2022 года, в условиях смены руководства агентства выглядит еще более реалистичным.

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