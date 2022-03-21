 В Германии предложили международный ″План Маршалла″ для Украины | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.03.2022

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Мир

В Германии предложили международный "План Маршалла" для Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW продолжает следить за событиями вторника, 22 марта.

Флаги ЕС, Украины и Германии перед бундестагом

В бундестаге предложили "План Маршалла" для Украины

На 27-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 22 марта (время московское).

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Международный комитет Освенцима (организация, объединяющая бывших узников этого концлагеря) глубоко поражен смертью в результате бомбардировки Харькова 96-летнего Бориса Романченко, выжившего в нацистских концлагерях. Президент РФ Владимир Путин, развязавший войну в Украине, пытается расколоть и разрушить сообщество переживших Холокост, а смерть Романченко стала для них символом этой "преступной войны", заявил вице-председатель организации Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner).

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) выступил с инициативой создания широкой международной программы по восстановлению Украины после окончания российского вторжения. "Наша солидарность с нашими европейскими соседями носит долгосрочный характер", - заявил он в бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету. Поэтому, по словам либерала, необходимо создать "международный "План Маршалла" для Украины" по аналогии с американской программой восстановления Европы после Второй мировой войны. Берлин уже оказал "всестороннюю помощь" Киеву и продолжит поддерживать борьбу украинцев за свободу, подчеркнул он. Когда в Украине будет достигнут мир, Германия поможет с восстановлением и "поддержит на пути к партнерству с ЕС", добавил Линднер.

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи в парламенте Италии, предупредил об опасности нехватки продовольствия в ряде стран мира в связи с боевыми действиями на территории его страны, являющейся крупным экспортером в этой сфере. В условиях войны затруднено проведение посевной, заявил он. Кроме того, по словам украинского президента, в результате военных действий уничтожаются базы с топливом. "Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и заминированы наши порты", - подчеркнул он. Зеленский отметил, что может быть сорван, в частности, экспорт кукурузы и растительного масла.

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Российские оккупанты минувшей ночью нанесли удар по Николаевскому морскому порту, заявила Администрация морских портов (АМПУ). "В результате этого портовая инфраструктура получила значительные повреждения", - указывается в заявлении. По предварительной информации, пострадавших нет.

Хроника событий 22 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 21 марта 14.00 - 23.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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