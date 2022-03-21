Зеленский вынесет на референдум все договоренности с Россией

На 27-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий вторника, 22 марта (время московское).

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Французский банк BNP Paribas ушел из России. Компания разослала своим корпоративным клиентам письмо, в котором предупредила, что с конца марта больше не сможет проводить транзакции, сообщает meduza. Это решение принято на фоне введения санкций. С физическими лицами в РФ банк не работал уже несколько лет.

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В России заблокирован сайт телеканала Euronews, сообщает "Интерфакс", ссылаясь Роскомнадзор. Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок к страницам и сайтам, в России ограничен доступ к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com по требованию Генпрокуратуры от 21 марта.

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Как сообщает The Insider, швейцарские власти наложили арест на роскошные апартаменты на гольф-курорте в кантоне Берн. Предположительно, эта недвижимость принадлежит 67-летнему российскому миллиардеру Петру Авену, передает Reuters. Авен и другие российские олигархи после российского вторжения в Украину оказался под санкциями. До 2011 года Петр Авен занимал пост президента "Альфа-банка", а до 1 марта 2022 года был председателем совета директоров "Альфа-банка".

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Венгрия не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, поскольку это якобы может привести к боевым действиям в воздухе. Также Будапешт выступает против введения миротворцев в Украину из-за рисков начала сухопутной войны. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, пишет Hirado. "Нам нужно четко говорить об этих вопросах. Это новый военный риск", - утверждает венгерский министр. Он также заверил, что страна не будет блокировать поставки оружия в Украину другими членами ЕС, однако сама этого делать не будет.

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Президент Владимир Зеленский высказался за проведение по всей Украине референдума, по вопросам, касающимся компромиссов в переговорах с Россией о гарантиях безопасности и оккупированных территориях. Об этом он сообщил во время телемарафона 21 марта. "Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если этот путь будет с нашим народом", - сказал Зеленский.

Хроника событий 21 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 марта 00.00 - 14.00 >>>

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