Компания Meta объявлена в России "экстремистской организацией"

Тверской районный суд Москвы в понедельник, 21 марта, признал американскую компанию Meta Platforms Inc. (принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp) "экстремистской организацией". Ее деятельность на территории России запрещена. "Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании Meta", - зачитала постановление судья Ольга Солопова. Решение вступило в силу сразу после оглашения. На мессенджер WhatsApp блокировка не распространяется.

Представитель Генпрокуратуры заявил в суде, что использование физическими и юридическими лицами продуктов Meta (Facebook, Instagram) "не в целях экстремизма не должно рассматриваться как поддержка экстремистской организации". "Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta", - отметил он. "Мы понимаем, что есть технические средства обхода блокировок", - признал представитель Генпрокуратуры.

Решение Тверского райсуда создает дополнительные риски для пользователей соцсетей. Например, любая публичная демонстрация символики - на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах и визитках - будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста, считает правозащитник Павел Чиков. А заказ рекламы в обеих соцсетях либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности. За это предусмотрена уже уголовная ответственность.

Meta разрешала посты с пожеланиями смерти Путину и Лукашенко

Ранее Meta разрешила украинским пользователям Facebook и Instagram высказывать проклятия в адрес российских военнослужащих и призывать к насилию против них (но не против конкретных лиц), а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. В компании уточнили, что это разрешение - временное, оно вызвано вторжением армии РФ в Украину и касается только территории Украины.



Чуть позже, 14 марта, вице-президент Meta Ник Клегг в меморандуме для внутреннего пользования подкорректировали критерии, которым должны соответствовать посты в соцсетях. "Компания не будет мириться с общими призывами к насилию против русских, а также к убийству глав государств. Meta выступает против русофобии", - цитировало агентство Reuters копию этого документа.

В России было начато уголовное производство против Meta. Доступ к соцсетям Facebook и Instagram в РФ был ограничен. Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов.

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