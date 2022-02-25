Власти России частично ограничили доступ к Facebook

Роскомнадзор (РКН) частично ограничил доступ к социальной сети Facebook, которую Генпрокуратура России признала "причастной к нарушению прав и свобод россиян". "В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа", - говорится в сообщении, выложенном на сайте ведомства.

Частичная блокировка объяснена тем, что 24 февраля Facebook ограничил аккаунты четырех российских СМИ - телеканала "Звезда", РИА "Новости", "Ленты.ру" и "Газеты.ру". Регулятор указал, что соцсеть проигнорировала требования РКН снять ограничения и объяснить причину их введения. Всего, по данным Роскомнадзора, с октября 2020 года было зафиксировано "23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ" со стороны Facebook.

Ограничения против страниц российских СМИ

Ранее РИА "Новости" сообщило, что Facebook наложила ограничения на страницу агентства сроком на 90 дней из-за распространения "ложной информации". Что это за информация, не уточнялось. По аналогичной причине Facebook ввел ограничения против аккаунта "Звезды".

Сам телеканал сообщил, что это произошло после публикации новостей по официальным сообщениям Минобороны России, касающимся "военной операции" в Украине. Сейчас на превью одной из таких заметок в Facebook размещено предупреждение "Частично ложная информация. Рассмотрено независимыми экспертами по проверке фактов".

Meta отвергла требование РКН

Вице-президент Meta Ник Клегг сообщил, что его компания отказалась исполнять требование российских властей относительно страниц СМИ РФ в Facebook. "Вчера российские власти потребовали от нас прекратить независимую проверку фактов и маркировку контента, размещенного в Facebook четырьмя российскими государственными СМИ. Мы отказались. В результате они объявили, что будут ограничивать использование наших услуг", - написал Клегг в своем микроблоге в Twitter.

По словам вице-президента Meta, обычные россияне используют приложения компании для самовыражения и организации действий. "Мы хотим, чтобы их голоса оставались услышанными, чтобы они делились тем, что происходит, и организовывались через Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger", - написал он.

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