Save the Children: В Украине находятся в опасности 6 млн детей

На 26-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 21 марта (время московское).

++15.03++

Латвия закроет свои порты для судов под российским флагом, заявил телеканалу TV3 министр сообщения Талис Линкайтс. Он сообщил, что его министерство призвало принять данную меру администрацию портов, но этому призыву не последовали. Кроме того, в Риге рассчитывали, что такой запрет будет принят на уровне ЕС, однако ряд его членов выступают против, указал Линкайтс. "Суда под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве", - цитирует его слова Delfi.

++14.50++

Издания The Economist, The Financial Times и The Washington Post отменили платный доступ к статьям о войне в Украине для читателей из этой страны, а также из России, сообщает Didigay. Коммерческий директор The Financial Times Джон Слэйд пояснил, что частью миссии и цели его газеты является обеспечение доступа к выдающимся журналистским материалам в сложные времена.

В Украине находятся в опасности 6 млн детей

++14.37++

В Украине находятся в опасности около шести миллионов детей, заявила международная правозащитная организация Save the Children. Она указала на усиливающиеся атаки на школы, больницы и другие гражданские объекты, продолжающиеся обстрелы городов и масштабные разрушения в Украине. Не менее 518 школ и других образовательных учреждений подверглись бомбардировкам, 72 из них были разрушены, говорится в заявлении правозащитников, ссылающихся на данные министерства образования Украины. "Школы должны быть безопасным убежищем для детей, а не местами страха и смерти", - подчеркнул представитель Save the Children Пит Уолш. В заявлении также отмечается, что до сих пор Украину покинул примерно каждый пятый проживавший в ней ребенок - это примерно 1,5 миллиона несовершеннолетних. По данным украинских властей, не менее 115 детей стали жертвами войны.

++14.20++

В России готовят законопроект о статусе ветеранов дляучастников военного вторжения в Украину. Документ поддержала комиссия российского правительства по законопроектной деятельности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Единой России", выступившей его инициатором. Тем самым предполагается предоставить россиянам, участвующим в войне на территории Украины, ежемесячные выплаты и различные льготы.

++14.10++

Житомирскую область 20 марта впервые с начала войны обстреляли из "Градов", сообщил в Telegram глава областной государственной администрации Виталий Бунечко. "Было выпущено по Народицкой территориальной общине - по населенному пункту Селец. Погибли три военнослужащих, одно гражданское лицо", - указал он.

++14.00++

В Брюсселе, где проходит встреча министров иностранных дел ЕС, начали рассматривать заявку Украины на членство в Евросоюзе, сообщил комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи. Он пообещал, что заключение по ней будет предоставлено как можно скорее. "ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь", - написал он в Twitter.

Хроника событий 21 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 20 марта 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Война в Украине - 18.03.2022 Квартира в пострадавшем доме в Киеве, 18 марта. Далее в фотохронике - погибшие и раненые в Киеве, разрушенные жилые дома, школа, эвакуация из Мариуполя, Львов после обстрела, как работает больница в Броварах, королева Нидерландов запустила сайт для помощи беженцев, в Колумбии шьют бронежилеты и делают каски для Украины.

Война в Украине - 18.03.2022 Спасатели оказывают помощь человеку в жилом квартала Киева, 18 марта. По данным властей украинской столицы, в городе с начала войны погибли 222 человека, из них 60 - гражданских, в том числе - четыре ребенка. Ранено - около 890 человек, в том числе - более 240 гражданских.

Война в Украине - 18.03.2022 Сын около тела погибшей матери. Киев, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Пострадавшая жительница Киева, 18 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Горящий склад в Киевской области, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Класс в одной из школ Киева, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Мужчина с кошкой в пострадавшем районе Киева, 18 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Спасатели забирают тело погибшего человека в Киеве, 18 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Раненый мужчина во время эвакуации из деревни на линии фронта, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Беженцы ждут эвакуации из Мариуполя, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Дым от пожаров после обстрела окрестностей Львова, 18 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Раненый пациент больницы в городе Бровары севернее Киева во время воздушной тревоги, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Подвал больницы в городе Бровары, используемый в качестве бомбоубежища, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Медсестра в подвале больницы в городе Бровары, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Украинский пост около города Бровары, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Бомбоубежище в подвале одного из жилых домов Киева, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Ребенок играет с кошкой в подвале. Киев, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Баррикады из мешков с песком около Оперного театра в Одессе, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Королева Нидерландов Максима во время запуска сайта по оказанию помощи беженцам www.refegeehelp.nl в городе Рейсвейк, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 "Есть свободная кровать? Поддержи нас. Нет места, но есть время или деньги?" - объявление на двери одного из центров помощи беженцам в Гамбурге, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Популярный немецкий телеведущий - врач Эккарт фон Хиршзаузен стал одним из организаторов и непосредственным участником акции вакцинации беженцев против коронавирусной инфекции в Берлине, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Фотографии из Украины на пресс-конференции посольства этой страны в Таиланде. Бангкок, 18 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил украинскую пекарню Janchenko's Bakery в Торонто и взял себе домой банку борща, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 На балконе городской ратуши в Праге теперь есть флаги Украины и Киева, 18 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Фабрика в столице Колумбии Боготе выполняет совместный заказ США, Великобритании, Бельгии и Испании - производит бронежилеты, каски и сумки первой помощи для Украины. Автор: Николай Пермяков