 Save the Children: В Украине находятся в опасности 6 млн детей | Новости из Германии об Украине | DW | 21.03.2022

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Украина

Save the Children: В Украине находятся в опасности 6 млн детей

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 21 марта.

Эвакуация детей из Киева

Эвакуация детей из Киева

На 26-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 21 марта (время московское).

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Латвия закроет свои порты для судов под российским флагом, заявил телеканалу TV3 министр сообщения Талис Линкайтс. Он сообщил, что его министерство призвало принять данную меру администрацию портов, но этому призыву не последовали. Кроме того, в Риге рассчитывали, что такой запрет будет принят на уровне ЕС, однако ряд его членов выступают против, указал Линкайтс. "Суда под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве", - цитирует его слова Delfi.

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Издания The Economist, The Financial Times и The Washington Post отменили платный доступ к статьям о войне в Украине для читателей из этой страны, а также из России, сообщает Didigay. Коммерческий директор The Financial Times Джон Слэйд пояснил, что частью миссии и цели его газеты является обеспечение доступа к выдающимся журналистским материалам в сложные времена.

В Украине находятся в опасности 6 млн детей

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В Украине находятся в опасности около шести миллионов детей, заявила международная правозащитная организация Save the Children. Она указала на усиливающиеся атаки на школы, больницы и другие гражданские объекты, продолжающиеся обстрелы городов и масштабные разрушения в Украине. Не менее 518 школ и других образовательных учреждений подверглись бомбардировкам, 72 из них были разрушены, говорится в заявлении правозащитников, ссылающихся на данные министерства образования Украины. "Школы должны быть безопасным убежищем для детей, а не местами страха и смерти", - подчеркнул представитель Save the Children Пит Уолш. В заявлении также отмечается, что до сих пор Украину покинул примерно каждый пятый проживавший в ней ребенок - это примерно 1,5 миллиона несовершеннолетних. По данным украинских властей, не менее 115 детей стали жертвами войны.

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В России готовят законопроект о статусе ветеранов дляучастников военного вторжения в Украину. Документ поддержала комиссия российского правительства по законопроектной деятельности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Единой России", выступившей его инициатором. Тем самым предполагается предоставить россиянам, участвующим в войне на территории Украины, ежемесячные выплаты и различные льготы.

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Житомирскую область 20 марта впервые с начала войны обстреляли из "Градов", сообщил в Telegram глава областной государственной администрации Виталий Бунечко. "Было выпущено по Народицкой территориальной общине - по населенному пункту Селец. Погибли три военнослужащих, одно гражданское лицо", - указал он.

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В Брюсселе, где проходит встреча министров иностранных дел ЕС, начали рассматривать заявку Украины на членство в Евросоюзе, сообщил комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи. Он пообещал, что заключение по ней будет предоставлено как можно скорее. "ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь", - написал он в Twitter.

Хроника событий 21 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 20 марта 14.00 - 23.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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