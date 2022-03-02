Турция закрыла Босфор для военных кораблей РФ. На что это влияет

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Международная Конвенция Монтрё позволяет Турции блокировать движение российских военных кораблей через проливы. Как это отразится на войне России против Украины?
Из-за войны России против Украины турецкое правительство, согласно международной Конвенции Монтрё о статусе проливов ограничило движение российских военных судов через два стратегически важных пролива между Средиземным и Черным морями. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя это решение, заявил: "В начале было российское вторжение .Но сейчас оно превратилось в войну".
Называть события в Украине войной - важно, потому что это позволяет Анкаре реализовать положения Конвенции Монтрё и заблокировать российским военным кораблям проход через Босфор и Дарданеллы в Черное море. Согласно международной конвенции, Турция как единственная сопредельная страна во время войны при определенных обстоятельствах сама может решать вопрос закрытия проливов. О решении Турции, по словам Чавушоглу, были предупреждены все страны, включая соседние и сопредельные.
Проливы Босфор и Дарданеллы соединяют через Мраморное море Эгейское и Черное моря. Этот 260 километровый водный корридор - единственный, соединяющий между собой Черное и Средиземное море. Транспортировка более трех миллионов баррелей нефти ежедневно осуществляет по этому морскому пути. По этому же маршруту осуществляется морская перевозка железа, стали и сельскохозяйственной продукции с побережья Черного моря в Европу.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Это соглашение подписали Болгария, Франция, Великобритания, Греция, Япония, Румыния, Турция, СССР и Югославия. Позже к нему присоединилась Италия.
В мирное время черноморские государства могут проводить через проливы свои военные суда любого класса при условии предварительного уведомления турецких властей. Для военных судов нечерноморских держав введены ограничения по классу и тоннажу. В военное время - если Турция участвует в войне или считает, что ей угрожает война - она имеет право запрещать проход через проливы любых военных судов.
После аннексии Крыма Россия имеет прямой доступ к Черному морю и это усугубляет ситуацию. Согласно статье 19 Конвенции Монтре существует исключение для всех сопредельных государств, которые могут фактически лишить Турцию права блокировать движение российских военных кораблей: "Военные корабли, державы, ведущей войну, могут вернуться на свои военные базы, неважно идет ли речь о Черном море или нет". Это означает, что Турция не может препятствовать российским военным кораблям вернуться на военные базы в порты, из которых они отправились в плавание.
Таким образом, например, корабли, которые зарегистрированы в портах Черного моря, но сейчас находятся в Средиземном море, могут войти в пролив, чтобы вернуться на свои базы. Это условие действует также для кораблей и флотилий, которые относятся к портам и военным базам в Средиземном море, Балтийском или Северном и хотят покинуть Черное море.
В Средиземном море находится единственная российская военно-морская база в сирийском Тартусе. В Балтийском море вблизи Калининграда дислоцируется Балтийский флот. У российского Северного флота есть несколько баз, из которых самая крупная и известная - в Мурманске. Официальное разрешение может ли корабль в военное время пользоваться проливом предоставляет IMO.
Из-за это особого положения, которым пользовалась Россия в Черном море, еще до решения турецкой стороны возникали сомнения, может ли все это оказать существенное военное влияние на ситуацию в Украине. "Согласно конвенции, российские военные корабли, которые находятся в Черном море, должны до окончания войны оставаться там. Но военные корабли, включая вспомогательные суда, которые сейчас не в Черном море и традиционно дислоцированы не там, не должны пересекать акваторию Черного моря", - пишет аналитик Корнел Оверфельд в своем Twitter. По его мнению, это может иметь большое значение, если конфликт затянется.
Синан Ульген, бывший турецкий дипломат, считает, что теперь России будет сложно сбалансировать военное присутствие в Черном и Балтийском морях. "Раньше Россия могла мобильно перемещать свой флот, включая подводные лодки. Но теперь все изменилось", написал Ульген в Twitter. Теперь Россия должна решить, какие силы останутся в Черном и Средиземном морях.
"То, что делает Турция, похоже на ситуацию с воздушным пространством, которое другие страны закрывают для России", - написал Оверфильд. Закрытие проливов вероятно не будет иметь военных последствий в российско-украинском конфликте, но это единственная возможность Турции, наказать Россию за ее агрессию".
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