 Турция закрыла Босфор для военных кораблей РФ. На что это влияет | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 03.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Турция закрыла Босфор для военных кораблей РФ. На что это влияет

Международная Конвенция Монтрё позволяет Турции блокировать движение российских военных кораблей через проливы. Как это отразится на войне России против Украины?

Российская подводная лодка в Босфоре (13 февраля 2022 год)

Российская подводная лодка в Босфоре (13 февраля 2022 год)

Из-за войны России против Украины турецкое правительство, согласно международной Конвенции Монтрё о статусе проливов ограничило движение российских военных судов через два стратегически важных пролива между Средиземным и Черным морями. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя это решение, заявил: "В начале было российское вторжение .Но сейчас оно превратилось в войну".

Называть события в Украине войной - важно, потому что это позволяет Анкаре реализовать положения Конвенции Монтрё и заблокировать российским военным кораблям проход через Босфор и Дарданеллы в Черное море. Согласно международной конвенции, Турция как единственная сопредельная страна во время войны при определенных обстоятельствах сама может решать вопрос закрытия проливов. О решении Турции, по словам Чавушоглу, были предупреждены все страны, включая соседние и сопредельные.

Может ли Турция блокировать путь военных кораблей РФ 

Проливы Босфор и Дарданеллы соединяют через Мраморное море Эгейское и Черное моря. Этот 260 километровый водный корридор - единственный, соединяющий между собой Черное и Средиземное море. Транспортировка более трех миллионов баррелей нефти ежедневно осуществляет по этому морскому пути. По этому же маршруту осуществляется морская перевозка железа, стали и сельскохозяйственной продукции с побережья Черного моря в Европу. 

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Это соглашение подписали Болгария, Франция, Великобритания, Греция, Япония, Румыния, Турция, СССР и Югославия. Позже к нему присоединилась Италия.

Российский военный корабль в Черном море

Российский военный корабль в Черном море

В мирное время черноморские государства могут проводить через проливы свои военные суда любого класса при условии предварительного уведомления турецких властей. Для военных судов нечерноморских держав введены ограничения по классу и тоннажу. В военное время - если Турция участвует в войне или считает, что ей угрожает война - она имеет право запрещать проход через проливы любых военных судов.

После аннексии Крыма Россия имеет прямой доступ к Черному морю и это усугубляет ситуацию. Согласно статье 19 Конвенции Монтре существует исключение для всех сопредельных государств, которые могут фактически лишить Турцию права блокировать движение российских военных кораблей: "Военные корабли, державы, ведущей войну, могут вернуться на свои военные базы, неважно идет ли речь о Черном море или нет". Это означает, что Турция не может препятствовать российским военным кораблям  вернуться на военные базы в порты, из которых они отправились в плавание. 

Где находятся военные корабли РФ

Таким образом, например, корабли, которые зарегистрированы в портах Черного моря, но сейчас находятся в Средиземном море, могут войти в пролив, чтобы вернуться на свои базы. Это условие действует также для кораблей и флотилий, которые относятся к портам и военным базам в Средиземном море, Балтийском или Северном и хотят покинуть Черное море.

В Средиземном море находится единственная российская военно-морская база в сирийском Тартусе. В Балтийском море вблизи Калининграда дислоцируется Балтийский флот. У российского Северного флота есть несколько баз, из которых самая крупная и известная - в Мурманске. Официальное разрешение может ли корабль в военное время пользоваться проливом предоставляет IMO.

Какое влияние окажет на войну РФ против Украины решение Турции  

Из-за это особого положения, которым пользовалась Россия в Черном море, еще до решения турецкой стороны возникали сомнения, может ли все это оказать существенное военное влияние на ситуацию в Украине. "Согласно конвенции, российские военные корабли, которые находятся в Черном море, должны до окончания войны оставаться там. Но военные корабли, включая вспомогательные суда, которые сейчас не в Черном море и традиционно дислоцированы не там, не должны пересекать акваторию Черного моря", - пишет аналитик Корнел Оверфельд в своем Twitter. По его мнению, это может иметь большое значение, если конфликт затянется.

Синан Ульген, бывший турецкий дипломат, считает, что теперь России будет сложно сбалансировать военное присутствие в Черном и Балтийском морях. "Раньше Россия могла мобильно перемещать свой флот, включая подводные лодки. Но теперь все изменилось", написал Ульген в Twitter. Теперь Россия должна решить, какие силы останутся в Черном и Средиземном морях.   

"То, что делает Турция, похоже на ситуацию с воздушным пространством, которое другие страны закрывают для России", - написал Оверфильд. Закрытие проливов вероятно не будет иметь военных последствий в российско-украинском конфликте, но это единственная возможность Турции, наказать Россию за ее агрессию".

Смотрите также:

  • Буча

    Война в Украине - 02.03.2022

    Улица в городе Буча под Киевом. Седьмой день войны в Украине. Разрушения, взрывы, погибшие, раненые… На дорогах - колонны российской военной техники и колонны беженцев. Украинцы защищают свою страну от агрессора, возводят баррикады, готовят бутылки с зажигательной смесью.

  • Нью-Йорк

    Война в Украине - 02.03.2022

    Международные организации и мировые лидеры координируют усилия, чтобы хотя бы остановить огонь. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с трибуны Генассамблеи ООН призвала осудить военную агрессию России против Украины. Россия совершила жестокую атаку на международный мирный порядок, заявила она в Нью-Йорке на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН, 1 марта.

  • Житомир

    Война в Украине - 02.03.2022

    Разрушенное здание в украинском городе Житомир. По данным местных властей, в результате попадания авиационной бомбы в жилой дом коло больницы есть погибшие и раненые, 2 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 02.03.2022

    Президент Украины Владимир Зеленский после интервью в Киеве, 1 марта. После обстрела Харькова глава государства призвал международное сообщество "немедленно и действенно" отреагировать на действия России и признать их актом "государственного терроризма".

  • Харьков

    Война в Украине - 02.03.2022

    Обстрелы Харькова продолжаются. Целями ударов во втором по величине городе Украины в среду, 2 марта, стали здания региональных управлений полиции (фото) и службы безопасности. Также пострадало здание университета.

  • Киевская область

    Война в Украине - 02.03.2022

    Сожженная российская военная техника на подступах к Киеву. Сколько военных, участвующих во вторжении, уже погибло или взято в плен, об этом власти РФ умалчивают. Число убитых каждый день увеличивается - и с той, и с другой стороны.

  • Киев

    Война в Украине - 02.03.2022

    Сгоревшая спортивная студия в Киеве, 2 марта. Тысячи жителей многомиллионного города спасаются от обстрелов в метро, подвалах, бомбоубежищах, на подземных автомобильных парковках.

  • Киев

    Война в Украине - 02.03.2022

    Кошек и собак люди увозят с собой - таких фотографий очень много. Животных из зоопарка эвакуировать сложно. Они остаются в Киеве, вместе с ними - сотрудники, которые теперь не только за ними ухаживают, но и успокаивают, когда где-то в городе раздаются взрывы.

  • Житомир

    Война в Украине - 02.03.2022

    Жители Украины учатся, как использовать бутылки с зажигательной смесью. Эта фотография сделана в Житомире.

  • Киев

    Война в Украине - 02.03.2022

    Для создания баррикад в Киеве используют пассажирские автобусы и трамваи. Город готовится к осаде и уличным боям.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 02.03.2022

    Посол Украины в США Оксана Маркарова в Конгрессе во время обращения Джо Байдена к нации. Глава украинской дипломатической миссии в Вашингтоне присутствовала на заседании в качестве личной гостьи супруги президента - Джилл Байден, 1 марта.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 02.03.2022

    Приветствуя Оксану Маркарову, члены Конгресса встали со своих мест. Среди них - республиканка Виктория Спарц. Она представляет штат Индинана и является первым членом американского Конгресса, родившемся и выросшем в Украине.

  • Киев

    Война в Украине - 02.03.2022

    По данным украинских властей, во время обстрела киевской телевышки 1 марта, в результате которого погибли пять человек, одна из ракет попала на территорию мемориала жертвам Холокоста - Бабий Яр. Эта фотография сделана на следущий день около центрального монумента.

  • Вилок

    Война в Украине - 02.03.2022

    Очередь из автомобилей на украино-венгерской границе, 2 марта. На фоне российского вторжения в Украину Еврокомиссия предложила задействовать директиву о временной защите, чтобы предоставить быструю и эффективную помощь людям, спасающимся от войны в Украине...

  • Пшемысль

    Война в Украине - 02.03.2022

    ... Речь идет о временных видах на жительство, доступу к школам, жилью, медицинскому обслуживанию и рынку труда. Этот снимок сделан во временном центре для беженцев в Пшемысле, Польша.

  • Стамбул

    Война в Украине - 02.03.2022

    Украинские спортсмены отправляются в Пекин на Зимние Паралимпийские игры 2022 года. В отношении спортсменов из России большинство спортивных организаций, объединений и лиги ввели санкции, отстранив их от участия в соревнованиях. 2 марта было объявлено, что атлеты из России и Беларуси смогут выступить под нейтральным флагом в Пекине. 3 марта российских и белорусских участников отстранили.

  • Дюссельдорф

    Война в Украине - 02.03.2022

    Во многих городах Германии на световых табло между демонстрацией рекламных объявлений появляются цвета национального флага Украины. Эта фотография сделана в Дюссельдорфе, 2 марта.

  • Париж

    Война в Украине - 02.03.2022

    В парижском музее восковых фигур Гревен на бульваре Монмартр, открытом в 1882 году, изображение президента России Владимира Путина решили убрать в запасник. Акции солидарности и протеста продолжаются по всему миру - в том числе, и в самой России.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 04:37

Война РФ в Украине: боевые действия продолжаются седьмой день (02.03.2022)

 

Контекст

Комментарий: После войны в Украине жизнь россиян долго не будет прежней

За пять дней войны против Украины россияне оказались в новой реальности. Выход из нее будет долгим и трудным, считает Константин Эггерт.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Город готовится к обороне: что происходит в Киеве (02.03.2022)  

Штрафные меры против РФ: яхты и виллы российских олигархов будут конфискованы? (02.03.2022)  

Реклама