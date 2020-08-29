В Беларуси прекращено вещание телеканала Euronews

В Беларуси прекращена трансляция программ Euronews - европейского круглосуточного информационного телеканала, совмещающего видеохронику мировых событий и аудиокомментарий на тринадцати языках. "12 апреля 2021 года из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews", - сообщило министерство в понедельник, 12 апреля.

В Мининформе указали, что срок действия разрешения на распространение информации Euronews на территории Беларуси истек. В сообщении ведомства также говорится, что с 12 апреля в стране начинает вещание "Победа" - телеканал о Великой Отечественной войне, созданный российским Первым каналом к 75-летию победы над нацистской Германией.

В эфире "Победы" - классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов.

Новая информационная политика

На прошлой неделе в Беларуси был назначен новый министр информации - Владимир Перцов. Сразу после назначения он заявил о намерении занять информационное поле "государственным контентом" и сделать его доминирующим.

"Президентом поставлены конкретные задачи по реорганизации работы министерства в соответствии с требованиями времени и той информационной войной, которая сейчас ведется", - пояснил он.

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