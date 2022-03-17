Бербок: Германия готова активнее бороться за мир и безопасность

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на фоне войны России в Украине подчеркнула готовность Германии к более активному международному участию в борьбе за мир и безопасность. "Агрессивные действия России продемонстрировали очевидность того, что в вопросах войны и мира, в вопросах справедливости и несправедливости ни одна страна, включая Германию, не может быть нейтральной", - заявила она в пятницу, 18 марта, по случаю начала разработки новой стратегии национальной безопасности ФРГ.

"Из немецкой вины за войну и геноцид для нас, для меня произрастает особая ответственность - обязанность стоять на стороне тех, чья жизнь, свобода и права находятся под угрозой", - сказала Бербок, подчеркнув, что "противоправная война президента России Владимира Путина находится в противоречии с новой реальностью в сфере политики безопасности".

Будущая стратегия безопасности

"Для будущей стратегии безопасности должно быть очевидно: в свете грубого попрания Россией нашего миропорядка мы должны еще яснее реализовывать наши принципы в реальной политике. Решающее значение имеют четкая позиция, усиленная дееспособность и острые инструменты в сфере внешней политики и политики безопасности", - пояснила глава МИД ФРГ.

Анналена Бербок, чье министерство будет курировать разработку новой стратегии нацбезопасности, пообещала, что этот процесс будет осуществляться в координации с другими федеральными министерствами, депутатскими фракциями в бундестаге и национальными и международными партнерами.

"Политика в сфере безопасности - это больше, чем армия плюс дипломатия. Германская стратегия в сфере безопасности должна быть увязана с аналогичными усилиями на уровне ЕС и НАТО", - подчеркнула Бербок.

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