Бизнес-омбудсмен: Война резко изменила отношения бизнеса и властей Украины

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Во время военного положения бизнес Украины вынужден приспосабливаться к новым реалиям. О его отношениях с государством и перспективах DW рассказал бизнес-омбудсменом Роман Ващук.
В условиях военного положения Украина всячески пытается поддержать предпринимателей. Верховная рада приняла закон, предусматривающий упрощенную систему налогообложения для крупного бизнеса, отмену акцизов на горючее и снижение НДС и так далее.
О том, даст ли это позитивный эффект, DW расспросила украинского бизнес-омбудсмена Романа Ващука, в полномочия которого входит рассмотрение жалоб бизнеса о нарушение его прав. Совет бизнес-омбудсмена в Украине начал работу в декабре 2014 года.
DW: Господин Ващук, нужно ли поддерживать бизнес во время военного положения, предоставляя преференции?
Роман Ващук: Во время войны нужно, чтобы была экономическая возможность и ресурсы, позволяющие оплачивать армию, приобретать оружие, которым можно победить врага. Безусловно, это нужно. Понятно, что в ситуации активных боевых действий региональная ситуация очень дифференцирована.
Вместе с тем есть реалии, которые влияют на все регионы страны. Например, Украина отсечена от своих черноморских и азовских портов. Это значит, что вся наша морская торговля должна быть переориентирована на балтийские северные порты. Конечно, объем продукции на экспорт не является таким, как в мирное время, но торговля дальше продолжается, сохраняется спрос на украинские товары. Хотя есть вопросы, которые очень трудно решить.
В частности, в Украине сейчас 12 миллионов тонн нереализованного зерна. Оно лежит на элеваторах, которые не приспособлены для того, чтобы хранить зерно месяцами или годами. Это просто перевалочные пункты. Но теперь некуда переваливать. Есть попытки отгрузить зерно через балтийские северные порты, но они не смогут переправить то количество зерна, которое есть у компаний. Для других, меньших партий товара, легче найти какую-нибудь нишу и вывезти на мировые рынки. Потому что украинский бизнес и дальше имеет контракты с иностранными компаниями, и тот, кто находится в относительно мирных регионах, хочет и дальше поставлять свою продукцию за границу.
- Какая нужна сейчас поддержка бизнесу от государства? И кто больше всего в ней нуждается - крупный, средний или малый бизнес?
- В такой ситуации весь бизнес нуждается в поддержке. Мне кажется, что украинское государство до сих пор очень правильно поступает. Речь идет о налоговых льготах, внутренней трансформации налоговой системы. Все идет к общему упрощению, расширяется мораторий на проверки. Власть старается, чтобы бизнес мог работать в этих условиях.
Во многом бизнес заслужил это доверие от властей. То, что малый бизнес может платить или не платить налоги по своему усмотрению, - это встречный шаг от властей, ведь за эти три недели и бизнес, и простые граждане добровольно жертвуют государству товар или свои деньги. Это прямо противоположно тому, что было до войны, когда считалось геройством скрывать от государства свои доходы. А здесь бизнес, ощутив, что государство в опасности, просто поддерживает его без всякого принуждения.
К примеру, как "Метинвест", уплативший два миллиарда налогов заранее, так же Arcelor Mittal, что просто контраверсионно в его налоговых отношениях с правительством. В конце концов, весь бизнес в каждом городе или селе, который поддерживает Вооруженные силы Украины, сейчас сотрудничает с государством. Изменит ли это в долгосрочной перспективе психологию ведения бизнеса? Увидим. Но при всех сетованиях именно это свободное государство, а не тоталитарная империя Путина, нужно людям.
- Достаточно ли делается государством? Следует ли искать дополнительные пути помощи бизнесу?
- Правительство объявило о поддержке переезда предприятий из восточных регионов на запад, пытается помогать, например, переезду бизнеса в Прикарпатье. Посмотрим, сработает ли это. Мы еще результатов этих попыток не видели, но в течение следующих двух-трех недель увидим. Но сейчас есть большая готовность мэров городов, в частности в Ивано-Франковской области, предоставить пустые заводские или другие помещения фирмам, нуждающимся в переносе своего бизнеса подальше.
- Увидим ли мы массовую миграцию бизнеса не только на запад Украины, но и дальше, в Евросоюз?
- Да, действительно, некоторые используют возможность перенести бизнес в Евросоюз. Это актуально для фирм, нуждающихся в более высокотехнологичном производстве с комплектующими из-за рубежа. Есть европейские компании, которые отказываются посылать свои комплектующие для производства в Украину, потому что считают всю территорию страны зоной боевых действий.
Соответственно, если вы зависите от сложных полупроводников, а у вас есть международные контракты, которые вы должны выполнять, то рассматриваете возможность хотя бы временно оказаться на территории, где нет военного положения и полностью вывезти свой бизнес за границу. Это может иметь очевидно негативный эффект для украинской экономики в долгосрочной перспективе Но в краткосрочной - может сохранить фирмы. Впрочем, если компании смогут балансировать на одной ноге здесь, а на другой - в Евросоюзе, это выигрышный вариант для всех.
- Как возможная мобилизация отразиться на украинском бизнесе?
- Во всех войнах во все времена была форма непривлечения к боевым действиям специалистов, выполнявших критически важную работу. Есть ключевые люди в профессиях, которые нужны для того, чтобы экономика, и особенно экономика военного времени, работала. Поэтому требуется сохранение этих ключевых должностей и людей.
- Какие отрасли могут интенсивнее всего развиваться по завершении этой ужасной войны?
- Конечно, инфраструктурные нужды будут огромны. И здесь надо думать, как восстанавливать те виды промышленности, которые очень капиталозатратны. Надо уже сейчас думать, как запустить сталелитейное производство. Поскольку нужно будет восстанавливать мосты, жилые дома, заводы, социальную инфраструктуру. Это в будущем будет огромным мотором экономического роста и возрождения, хотя оно будет достигнуто страшной ценой жертв и страданий.
- Следует ли правительству уже сейчас готовить стратегию экономического восстановления?
- Надо уже думать о том, насколько те налоговые правила, которые сейчас устанавливаются временно, могут сохраняться на этапе восстановления. Не хотелось бы, чтобы когда закончатся военные действия, мы сразу вернулись к статус-кво в регулировании бизнеса. К тому, как было до войны. Надо сохранить стимулирующие идеи, которые приняты сейчас под давлением событий, и далее. Не хотелось бы, чтобы имевшиеся ранее ограничения вдруг вернулись после войны для тех, кто ощутил экономическую свободу. Украине нужно уже сейчас анализировать, какие экономические стимулы следует сохранить и даже углубить в период экономического восстановления.
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