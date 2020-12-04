Акция SaveФОП: предприниматели Украины отступать не намерены

Тысячи участников бессрочной акции протеста представителей малого и среднего бизнеса Украины SaveФОП (с укр. ФОП - физическое лицо-предприниматель (ФЛП). - Ред.), которая с понедельника проходит в Киеве, завершили 4 декабря, в пятницу, рабочую неделю масштабным шествием по центру столицы, а также продолжили пикетировать Верховную раду и офис президента.

Несмотря на некоторые уступки со стороны парламента, организаторы акции намерены продолжить протесты до окончательного удовлетворения их требований. Главные из них - возвращение упрощенной системы налогообложения и отмена фискального давления. Подробности - у DW.

Разнообразие форм протеста предпринимателей Украины

Утром в пятницу, 4 декабря, предпринимателей, дежуривших ночью у Верховной рады, сменили тысячи активных участников акции SaveФОП. Они устроили "коридор позора" для депутатов, которые собирались в парламенте на последнее пленарное заседание на этой неделе. Протестующие хватали за одежду и за руки спешивших на рабочие места народных избранников, требуя выслушать их жалобы и принять разработанные при участии организации "Предприниматели Украины" законы по защите трудовых прав самозанятого населения.

Протестующие устроили шествие по центральным киевским улицам, 4 декабря

В ходе нескольких локальных столкновений с правоохранителями, пытавшимися оттеснить протестующих, были задержаны двое из них. Как сообщила полиция, им предъявлены обвинения в мелком хулиганстве. В полдень участники бессрочной акции SaveФОП устроили шествие по центральным киевским улицам Грушевского и Крещатик. Колонна растянулась от здания Кабмина до Бессарабской площади. Далее демонстранты вернулись к Верховной раде и офису президента.

Требования ФЛП остаются неизменными

Со сцены, установленной перед зданием парламента, звучали призывы к депутатам немедленно отменить карантинные ограничения, касающиеся работы малого бизнеса, и вернуть упрощенную систему отчетности и налогообложения индивидуальных предпринимателей. Одним из новых лозунгов акции стал следующий: "Каждому депутату - по кассовому аппарату!". Протестующие заявляли, что их не устраивает отсрочка на год начала использования кассовых аппаратов малым бизнесом. Они требовали не отсрочки, а окончательного отказа от этой идеи.

Участники акции протеста требуют вернуть упрощенную систему налогообложения ФЛП

"Мы ничего не просим у государства. Мы лишь хотим, чтобы нам вернули упрощенную систему. У нас и так мизерные доходы, а во время карантина их совсем нет. Поэтому нам просто нечего скрывать", - пояснила в интервью DW владелица палатки на одном из херсонских рынков, прибывшая в столицу отстаивать свои интересы. По призыву организаторов акции пришедшие на площади Конституции скандировали лозунги "Нет карантину!", "Депутат, выходи!" и другие.

"Это не они нам дали отсрочку - это мы им дали отсрочку. Мы требуем окончательной отмены кассовых аппаратов, немедленной встречи с Зеленским, Арахамиа и Шмыгалем", - подчеркнула соорганизатор акции SaveФОП Кетино Равлюк. Она и другие выступающие назвали "подачкой" принятый депутатами в пятницу президентский законопроект о выделении разовой государственной помощи в 8 тысяч гривен предпринимателям, пострадавшим от карантина, и введение налоговых каникул для 200 тысяч ФЛП первой группы.

Споры во фракции "Слуга народа"

Между тем дискуссии об отношении к требованиям предпринимателей вспыхнули в парламенте даже в рядах монобольшинства, представленного фракцией партии "Слуга народа".

Председатель комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что предложенные меры по использованию кассовых аппаратов должны решить проблему сбыта техники, которая завозится по серым схемам и реализуется через мелкие магазины, работающие под видом индивидуальных предпринимателей. "Мы уже пошли на компромисс, хотя я не видел оснований для отступления. Тем более нет такого пути к отступлению и сейчас", - отметил Гетманцев.

Однако его коллега и однопартиец Александр Качура уверен, что предприниматели тоже не намерены отступать и что их требования заслуживают более пристального рассмотрения. "Мы начали вмешиваться в бизнес во время карантина, от которого бизнес и так терпит убытки. И начали мы с маленьких. А следует начинать с крупного бизнеса, который не платит налоги", - заключил Качура.

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