Украинские предприниматели грозят властям новым "Налоговым майданом"

Во вторник, 1 декабря, более тысячи представителей малого бизнеса из разных городов Украины вышли на центральные улицы Киева по призыву "Союза защиты предпринимательства". Акция SaveФОП (с укр. ФОП - физическое лицо-предприниматель (ФЛП). - Ред.) стала продолжением недавних масштабных протестов с требованиями сохранения упрощенной системы налогообложения.

На фоне акции протеста депутаты Верховной рады приняли ряд решений, содержащих частичное выполнение требований протестующих, однако организаторы акции назвали эти решения "предательскими" и объявили о круглосуточное пикетирование парламента и других органов власти.

Возрождение "Налогового Майдана"?

Еще до начала заседания Верховной рады улицы правительственного квартала Киева заполнили около тысячи предпринимателей, прибывших из разных городов Украины. Они собрались на акцию протеста SaveФОП против введения с 1 декабря новых фискальных и прочих требований к малому микробизнесу. Организаторы акции протеста из "Союза защиты предпринимательства" заявили, что она является продолжением протестов, состоявшихся 17 ноября.

На акции протеста мелких предпринимателей в Киеве

Среди требований протестующих - принятие разработанных с участием активистов предпринимательского движения законов по развитию микробизнеса, реформа налоговой и таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС, мораторий на проверки микробизнеса до завершения этих реформ и недопущение ограничений деятельности малого и микробизнеса во время коронавирусного карантина.

Протестующие заявляли, что в случае неудовлетворения их требований акция может превратиться в новый "Налоговый Майдан" (массовые митинги и протесты в ноябре-декабре 2010 года против принятия Радой проекта нового Налогового кодекса. - Ред.).

"Зеленскому мы не простим, что он забыл о своих предвыборных обещаниях"

Участники акции держали в руках флаги SaveФОП с названиями городов, а также государственные флаги Украины. Они также развернули плакаты с лозунгами о необходимости принятия законов в поддержку предпринимательства и против усложнения отчетности и фискального давления на бизнес.

Одно из требований протестующих - упрощенная система налогообложения ФЛП

Депутатов Рады, которые прибывали на ее заседание, протестующие встречали мощной какофонией клаксонов, которые принесли с собой большинство демонстрантов. Так же они реагировали и на передвижения сотен правоохранителей, которые блокировали вход в здание парламента.

Участников акции становилось все больше, и они не только заполнили площадь Конституции перед Верховной радой, но и перекрыли движение транспорта на прилегающих улицах. С установленной напротив парламента сцены звучала громкая музыка и призывы лидеров предпринимательского движения к единству, а также усилению давления на власть.

"Наши враги - это депутаты, которые принимают убийственные для микробизнеса законы, да еще и во время карантинных мероприятий. Но и президенту Зеленскому мы также не простим, что он забыл о своих предвыборных обещаниях", - заявил со сцены один из участников акции.

Компромисс от Верховной рады

Во второй половине дня парламент отсрочил до 2022 года обязательное применение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) второй-четвертой групп единого налога, если их годовой доход не превышает установленного для первой группы предельного объема дохода. Парламентарии также отменили механизм так называемого "кэшбека" - компенсации покупателям за нарушения при расчетных операциях.

Организаторы акции протеста заявили о превращении митинга в бессрочную акцию

Кроме того, они определили максимальный размер доходов для первой-третьей групп плательщиков единого налога в соотношении к минимальной заработной плате. Рада также отменила ранее запланированные штрафы в отношении предпринимателей и одобрила мораторий на проверки их до завершения карантинных мероприятий.

Тем не менее один из организаторов акции протеста SaveФОП Сергей Доротич заявил о неприемлемости этих уступок для протестующих. Со сцены перед парламентом решения депутатов были названы "позорными и предательскими". Собравшихся призвали не отступать, а продолжать протест бессрочно - до выполнения депутатами всех требований предпринимателей.

Под конец работы парламентской сессии протестующие попытались помешать депутатам сесть в их машины, из-за чего возникли легкие столкновения между демонстрантами и правоохранители. С наступлением темноты со сцены было заявлено о превращении митинга в бессрочную акцию. Участников акции призвали вахтовым методом дежурить на площади Конституции ночью, а утром возобновить полномасштабный протест.

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