Комментарий: Владимир Зеленский рискует получить "Налоговый майдан"

Многотысячные акции протеста SaveФОП, проходящие под стенами Верховной рады, продемонстрировали, что следующий Майдан в Украине могут начать предприниматели. Попытка команды Владимира Зеленского усилить фискализацию бизнеса, который работает по упрощенной схеме налогообложения, вызвала волну негодования у ФОПов (C укр. ФОП - физическое лицо-предприниматель (ФЛП). - Ред.) Предприниматели, едва сводящие концы с концами в условиях пандемии COVID-19, готовы отстаивать свое право на существование даже путем уличных протестов. Власть, которая этого не понимает, рискует получить новый Майдан.

Невыполненные обещания Зеленского

Год тому назад с подачи представителя партии "Слуга народа" Даниила Гетманцева парламент принял решение о введении с 1 января 2021 года для ФОПов программного обеспечения РРО для учета товаров. Инициатор утверждает, что это позволит бороться прежде всего с крупными игроками - сетевыми магазинами, ресторанами, автосалонам, которые злоупотребляют системой единого налога в целях уклонения от налогообложения.

Сергей Руденко

Желание нынешней украинской власти вывести часть украинской экономики из "тени" вполне понятно. Но представители малого и среднего бизнеса, многие из которых на президентских выборах 2019 года поддержали Владимира Зеленского, ожидали совсем иного. А именно - упрощения ведения бизнеса, налоговой амнистии, год нулевого налогообложения в качестве подмоги для старта бизнеса, простых и понятных налогов. Все это Зеленский во время предвыборной кампании обещал предпринимателям. Но слово свое он не сдержал. Поэтому тысячи ФОПов и вышли на уличные акции протестов.

Негодование мелкого и среднего бизнеса можно понять. Предприниматели подозревают, что государство опять пытается залезть к ним в карман. В увещевания, что РРО ничем им не угрожает, никто уже не верит. Особенно - на фоне дальнейшего усиления в Украине власти олигархов и внедрения различных схем получения сверхприбылей за счет государственных заказов.

ФОПы требуют от власти принятия разработанных с участием активистов предпринимательского движения законов по развитию микробизнеса, реформы налоговой и таможенной служб Украины, моратория на проверки малых предприятий до завершения таких реформ и отказ от ограничений деятельности малого и микробизнеса во время коронавирусного карантина.

Одна Украина - две системы

Де-факто при президенте Зеленском продолжают существовать две системы. В одной из них пытаются фискализировать ФОПов, чтобы пополнять казну. В другой - идет ее расхищение.

Как утверждает экс-министр финансов Игорь Уманский, только на так называемых "скрутках" НДС (уменьшение налогового обязательства по уплате налога на добавленную стоимость, начисленного по продаже бизнесом одного товара, благодаря налоговому кредиту, полученному при покупке другого - Ред.) Украина ежегодно теряет как минимум 60 млрд. грн. Еще 150 млрд. грн. в год, по оценке Михаила Саакашвили, съедает коррупция на таможне. В целом же, по подсчетам бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, при Зеленском ежедневно воруют от 1 до 2 млрд. грн.

Может ли всего этого не знать Владимир Зеленский? Тем более, что об этом публично заявляют те, кто хорошо знаком и с главой государства, и с украинской экономикой, и с состоянием отечественной коррупции. Вопрос в том, почему президент, обещавший избирателям восстановить справедливость в стране, продолжает порочную практику своих предшественников. Практику, при которой малый бизнес выступает в роли "дойной коровы".

Своим - все, чужим - закон

Принцип "своим - все, чужим - закон" чревата последствиями. Об этом свидетельствует опыт президента Януковича. В 2010 году тот пытался усилить налоговый пресс на предпринимателей и ликвидировать упрощенную систему налогообложения. В результате все закончилось "Налоговым майданом", который заставил власть отступить.

Но именно те выступления предпринимателей стали прологом к Революции достоинства 2014 года, в которой представители малого и среднего бизнеса, как и во время Оранжевой революции 2004 года, сыграли очень важную роль.

После введения полного локдауна в Украине малому и среднему бизнесу станет еще тяжелее. Поэтому не исключено, что предприниматели снова станут основной движущей силой уличных протестов.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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