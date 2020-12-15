Протесты в Киеве: чего добиваются украинские предприниматели

В среду, 16 декабря, представители движения #saveФОП (с укр. ФОП - физическое лицо-предприниматель (ФЛП). - Ред.) продолжили акцию протеста на Майдане Независимости - главной площади столицы Украины. На ней находятся два автомобиля, оборудованные платформами с громкоговорителями для выступающих, а также установлены три палатки. Протестующие держат в руках флаги с символикой #saveФОП, а также государственные флаги Украины.

Главное требование индивидуальных предпринимателей - принятие законопроектов № 3853-1 и № 3993, нацеленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. "Всю предыдущую неделю мы работали с Госналоговой службой и разработали законопроект, который удовлетворял всех. Но его не поставили на голосование (в парламенте. - Ред.). После этого у нас не было другого выбора, кроме как на улице требовать его принятия", - объяснил в интервью DW соорганизатор движения #saveФОП Владислав Орлов.

Протест против кассовых аппаратов

Его коллега Константин из Полтавщины, занимающийся торговлей мелкими бытовыми приборами, утверждает, что после фискализации (обязательного введения кассовых аппаратов. - Ред.) его расходы на осуществление деятельности вырастут на 30 процентов, и поэтому он не сможет конкурировать с теневым бизнесом.

Протестующие требуют защитить упрощенную системы налогообложения, учета и отчетности ФОПов

Несмотря на утверждения чиновников, кассовые аппараты не решают проблемы теневого рынка, убеждена Наталья из Краматорска. "Вместо того, чтобы наводить порядок на таможне и налоговой, решили взяться за предпринимателей. Но, например, большая часть табачного бизнеса находится в тени, хотя он и фискализирован. То есть государство не ставит целью побороть контрабанду. Не ФОПы занимаются контрабандой, начинать надо с таможни", - уверяет предпринимательница.

Она, как и все протестующие на Майдане, также выступает за то, чтобы во время локдауна, который в Украине введут с 8 января, бизнес имел возможность работать. Кроме того, как объявил один из протестующих через громкоговоритель, к экономическим требованиям добавились политические: участники акции требуют освобождения от должности главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева и отставки правительства Украины.

Столкновения с полицией в первый день протестов в Киеве

Днем в среду на Майдане, по разным оценкам, находилось всего несколько сот протестующих. Однако в первый день акции, 15 декабря, по словам соорганизатора движения #saveФОП Владислава Орлова, в ней участвовали до 15 000 человек. Полиция до сих пор не озвучили свои подсчеты числа протестовавших.

Столкновения участников акции протеста с полицией в Киеве, 15 декабря

Напомним, что во вторник, 15 ноября, участники движения #saveФОП сначала собрались возле Верховной Рады, а потом переместились к Офису президента, возле которого зажигали файеры. Позже они пришли на Майдан Независимости, где между ними и полицией произошли столкновения.

Причиной стали попытки протестовавших установить палатки, чего пытались не допустить силовики. В итоге, по данным пресс-службы МВД, пострадали около 40 полицейских. Официальной информации о пострадавших участниках акции нет. По словам Орлова, во время столкновений пострадало пять сторонников #saveФОП, одна из них получила черепно-мозговую травму.

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