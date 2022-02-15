После визита Шольца к Путину: депутаты бундестага спорили о курсе Берлина

Последние визиты канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Киев и Москву, российско-украинский конфликт, по-прежнему грозящий перерасти в открытое военное столкновение двух республик бывшего СССР, а также реакция Запада на действия России, стали в четверг, 17 февраля, снова темой дебатов в германском бундестаге. На повестке дня стояли сразу три проекта резолюций, внесенных оппозиционными фракциями.

Консерваторы из ХДС/ХСС предлагали осудить непоследовательный, с их точки зрения, курс правительства в этом кризисе, правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) - добиваться в ходе переговоров на всех уровнях мирного урегулирования конфликта, а посткоммунисты из Левой партии требовали вернуть 500 немецких военнослужащих из Литвы и не отправлять туда дополнительно еще 350.

"Политика Кремля - признак страха"

Внесенные на рассмотрение бундестага проекты резолюций стали только поводом для обстоятельного обсуждения политики России в отношении Украины и ответной реакции стран Запада.

Йохан Вадепуль

Так, зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадепуль (Johann Wadephul) убежден, что истинные мотивы Кремля заключаются в страхе перед тем, что украинский пример может оказаться заразительным для россиян. "Модель Украины с работоспособной системой демократического парламентаризма, со свободной прессой и независимыми судами очевидно воспринимается российским руководством как угроза", - заявил он и напомнил о том, что в свое время Путин назвал распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века.

Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger) из фракции, входящей теперь в правительство партии "Союз-90"/"зеленые", также считает, что "агрессивная политика Кремля последних лет внутри страны и вовне - это проявление не силы, а свидетельство страха, страха перед такими ценностями как свобода, самоопределение, демократия, и их привлекательной силы". И неправильно, по ее словам, говорить об украинском кризисе: "Это не Украиной спровоцированный кризис, и не блоком НАТО, это результат российской агрессии, это попытка с помощью военной силы добиться для себя геополитических сфер влияния".

Парламентские страсти вокруг "Северного потока - 2"

Последние действия федерального правительства, в частности, поездки главы МИД ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) на линию соприкосновения в Донбассе, визиты канцлера Олафа Шольца в Киев и Москву оппозиционные консерваторы считают правильными. Более жесткой, с их точки зрения, должна была быть немецкая санкционная риторика.

Шольцу, по словам Вадепуля, во время его визита в Вашингтон не следовало уступать президенту США Джо Байдену возможность "прояснить, что "Северный поток - 2", разумеется, относится к санкционному пакету" на случай вторжения России в Украину.

Юрген Хардт

На этот момент после переговоров в Белом доме обратил свое внимание и внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt). "На пресс-конференции с Олафом Шольцем американский президент сказал, что, если Россия совершит вторжение в Украину, мы его ("Северный поток - 2" - Ред.) остановим, - напомнил он. - Я бы хотел спросить канцлера: это был результат беседы, то есть, мы - это Шольц и Байден, или мы - это Америка". Первый вариант свидетельствовал бы о наличии согласия между Вашингтоном и Берлином по этому вопросу, второй - о разнице в подходах.

Социал-демократ Ральф Штегнер (Ralf Stegner) из внешнеполитического комитета бундестага считает тактичную дипломатичность канцлера в этой ситуации правильной. "Единство союзников, сдержанность в публичных выступлениях и терпение в дипломатии, - подчеркнул он. - И, если быть профессиональным, надо понимать, что дипломатическая работа проводится не путем интервью, а за закрытыми дверями". Шахматисты среди вас, обратился Штегнер к депутатам, конечно, знают, что, если объявить пять своих предстоящих ходов, партия будет проиграна.

Правые популисты и посткоммунисты о сферах влияния, аннексии Крыма и расширении НАТО

В отличие от выступавших от всех прочих парламентских фракций, член внешнеполитического комитета бундестага от АдГ Александер Гауланд (Alexander Gauland) считает геополитические претензии России оправданными.

Александер Гауланд

"Украина для России не просто какая-нибудь страна, а часть совместной истории, уходящей корнями в совместную идентичность, - говорил бывший сопредседатель фракции правых популистов. - Но и геополитически России трудно смириться с Одессой в чужих или даже враждебных руках, поскольку это незаменимые ворота для торговли со странами Средиземноморья".

По его словам, "речь идет не о ценностях, идеологии или формах правления, а об интересах, о геополитике". Поэтому "умным" он бы назвал такое решение, которое было бы приемлемым для России и терпимым для Украины. Таким решением, по мнению Гауланда, стал бы некий "нейтральный статус Украины типа того, который в разных видах имеют Финляндия или Австрия".

Внешнеполитический эксперт посткоммунистической Левой партии Грегор Гизи (Gregor Gysi) назвал обоснованным обвинение России в нарушении международного права в результате аннексии Крыма, но и войны в Ираке и против Сербии были, по его словам, нарушениями этого права. В подтверждение он привел резолюцию Совета Безопасности ООН номер 1244 от 10 июня 1999 года, в которой говорилось, что Косово должно остаться в составе Сербии на правах автономии. А Турция, продолжал он, не только стянула войска к границам Сирии, но и вторглась на ее территорию.

Грегор Гизи

"Конечно, - смягчил тон Гизи, - у "Б" (России. - Ред.) нет права воровать на том основании, что "А" (Запад. - Ред.) украл, но "А" не может в такой ситуации занимать позицию абсолютного морального превосходства".

Что же касается вопроса о возможном членстве Украины в НАТО, то, заявил Гизи, "разумеется, каждая страна в рамках своего суверенитета сама может решать, хочет она становиться членом НАТО или нет, но НАТО не обязана всех принимать". Впрочем, с такой постановкой вопроса в Германии согласны многие - не только посткоммунисты, но и представители правящих партий.

После дебатов в бундестаге состоялось голосование по предложенным оппозиционными фракциями проектам резолюций. Как и следовало ожидать, ни один из них не получил большинства голосов. Фракции же правящей коалиции - социал-демократы, "зеленые" и либералы - свой проект резолюции в парламент вообще не вносили.

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