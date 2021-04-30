 Несут ли Украина и НАТО угрозу России? Дебаты в Европарламенте | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 16.02.2022

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Европа

Несут ли Украина и НАТО угрозу России? Дебаты в Европарламенте

Стало ли расширение НАТО на восток причиной нынешней эскалации российско-украинского конфликта? Лидеры ЕС и большинство евродепутатов считают, что войска НАТО - не то, чего боится Путин.

В зале заседания Европарламента (фото из архива)

В зале заседания Европарламента (фото из архива)

Текущую неделю в ЕС хотели посвятить отношениям с Африкой. "Но чрезвычайно серьезная ситуация в Восточной Европе прокралась в нашу повестку дня", - заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на главных дебатах месяца в Европарламенте.

Такие дебаты проводятся в среду во время пленарного заседания в Страсбурге, и они обычно посвящены внутренним для ЕС вопросам. Но в среду, 16 февраля, евродепутаты решили обсудить "европейскую безопасность и военную угрозу России против Украины". Так как количество желающих выступить оказалось больше 100, то евродепутаты не уложились в отведенные на дебаты три часа, превысив это время еще на час.

ЕС: Поведение России - угроза для Украины

Глава Евросовета упомянул заверения властей РФ в том, что они не имеют агрессивных намерений в отношении Украины. И это при том, что Москва аннексировала в 2014 году украинский Крым и постоянно подрывает суверенитет Украины, в особенности в Донбассе, отметил Мишель.

Глава Европейского совета Шарль Мишель

Шарль Мишель

"Окружение страны чрезвычайно большим количеством военных сил, невиданным ранее, можно рассматривать только как агрессивное поведение, представляющее угрозу", - подчеркнул он.

Обычно евродепутаты проводят внешнеполитические дебаты с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Но в этот раз на них пришли также Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Все трое, равно как и большинство евродепутатов, в ходе выступлений подчеркнули, что поддерживают дипломатическое урегулирование разногласий с Россией. Выбрать дипломатию или пойти дорогой "войны и трагических жертв, сопровождающих ее" - это решение, находящееся в руках руководства России, отметил Мишель.

И если Кремль решит пойти путем агрессии, то "реакция Европы будет быстрой и жесткой", предостерегла фон дер Ляйен. "Наши санкции могут "укусить" очень сильно, и в Кремле это знают", - добавила она, уточнив, что они будут касаться и поставок высоких технологий, в которых "Россия почти целиком зависит от нас".

Путин боится не НАТО, а демократической Украины

Главным требованием России к НАТО является отказ от предоставления членства Украине. Но Боррель не согласен с тем, что в этом состоит главная проблема. Он признал, что вопрос расширения альянса "играет важную роль в российской психологии", однако назвал иллюзией уверенность, что гарантии не-принятия Украины в НАТО "все решат, и мы вернемся к нормальному состоянию вещей". Он напомнил, что никто никогда не говорил, что Беларусь сможет стать членом ЕС или НАТО, и все равно ее превратили в "форпост России". По мнению Борреля, главный конфликт между Западом и Россией состоит в борьбе между их политическими и экономическими системами.

Председатель фракции Европейской народной партии Манфред Вебер

Манфред Вебер

С этим согласен и председатель фракции Европейской народной партии немец Манфред Вебер (Manfred Weber). "Крупнейшей угрозой для Путина являются не войска НАТО, а свободная демократическая Украина", - отметил он и вспомнил, как общался с молодежью на Майдане в 2014 году: "Нам, европейцам, должно быть ясно: мы стоим на стороне людей, выступающих за свободу и демократию".

Эту мысль поддержала и председатель фракции социал-демократов испанка Ираче Гарсия Перес: "Единственным страхом Путина является то, что демократия и наша социальная модель дойдут до Красной площади в Москве". Она заверила украинцев в поддержке группы социал-демократов, но предостерегла украинские власти: "Президент Зеленский должен оставаться приверженцем демократического пути. Искоренение коррупции, реформы судебной системы и укрепление демократических институций являются лучшим оружием против России".

А вот новый председатель либеральной фракции "Обновить Европу" француз Стефан Сежурне похвалил Владимира Зеленского и "его правительство, игнорирующие провокации и продолжающие курс реформ", а также высказал восторг "выдержкой и спокойствием" украинского народа. Сежурне уверен, что главной "проблемой" для Путина является европейская демократическая модель. "Сегодня (в Кремле. - Ред.) видят угрозу в европейских стремлениях Украины", - добавил француз. В то же время Сежурне призвал Еврокомиссию открыть Украине "двери постепенной интеграции во внутренний рынок ЕС" и идти на большее, нежели предусмотрено соглашением об ассоциации.

А вот сопредседатель фракции "левых" немец Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) заявил: "Доказано, что абсурдная идея дальнейшего расширения НАТО на восток способствует не безопасности в Европе, а дестабилизации". Он обвинил спецслужбы США в том, что распространяемые ими "слухи" уже поспособствовали эскалации конфликта. При этом он предостерег и Россию, что наступление на Украину "будет противоречить международному праву".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Евродепутаты критикуют слабость позиции ЕС в отношении России

Хотя значительная часть членов правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" известна своим благосклонным отношением к руководству РФ, ее председатель итальянец Марко Дзанни начал свое выступление с заверения солидарности украинскому народу. Он раскритиковал Евросоюз за "неоднозначную" позицию по "российскому вопросу и угрозу, которую режим Путина создает на наших границах". Эту неоднозначность он объяснил тем, что ЕС "ничего не сделал", чтобы уменьшить свою энергетическую независимость от РФ. А также тем, что бывший руководитель "важнейшей страны" ЕС сейчас работает ведущим лоббистом Путина. Очевидно, он имел в виду экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). "Мы должны твердо и убедительно сказать Украине, что Европа готова сделать все, чтобы защитить ее территориальную целостность и свободу", - призвал Дзанни.

О Шредере, а также других бывших топ-политиках из ЕС, работающих на российские компании, упомянул и сопредседатель фракции Европейских консерваторов и реформистов поляк Рышард Легутко. Он назвал Евросоюз "слабым звеном в линии защиты от российского империализма". "Для большинства восточных европейцев российский империализм является фактом, определявшим и определяющим само их существование. Для западных европейцев, это просто новость в СМИ, иногда сенсационная и захватывающая, но в целом, это скорее утомительная история в далеких краях", - считает Легутко.

Ряд евродепутатов, например, сопредседатель фракции "зеленых" Ска Келлер (Ska Keller) из Германии, указали на необходимость снизить зависимость Евросоюза от энергоносителей из России. "У нас есть технологии сделать это и у нас есть достаточный запас солнца и ветра. Какую энергию мы используем, - это геостратегическое решение", - отметила она и добавила, что "Северный поток-2" должен быть в пакете санкций в случае дальнейшей агрессии России. С ней не согласился другой "зеленый" из Германии Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky), считающий, что "Северный поток-2" следует остановить в любом случае.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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