 Нобелевка Дмитрию Муратову: что говорят о нем немецкие коллеги | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 08.10.2021

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Германия

Нобелевка Дмитрию Муратову: что говорят о нем немецкие коллеги

Что говорят немецкие журналисты, представители правительства Германии и Евросоюза о главном редакторе "Новой газеты" Дмитрии Муратове - лауреате Нобелевской премии мира 2021 года.

Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов

Лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали филиппинская журналистка Мария Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Их наградили за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира". Что говорят о Муратове немецкие журналисты, знакомые с ним по работе в Москве?

Сабине Адлер: "Муратов - самый смелый главный редактор"

Сабине Адлер (Sabine Adler) несколько лет работала корреспондентом радиостанции Deutschlandfunk в Москве. "Дмитрий Муратов - настойчивый, несгибаемый и глубоко демократичный борец за свободу информации", - говорит она и называет его очень человечным, спокойным и приветливым.

Сабине Адлер

Сабине Адлер

"Первый раз я встретила Дмитрия Муратова 20 лет назад в редакции его газеты, которая размещалась в очень скромных помещениях, - рассказывает Сабине Адлер. - Поводом было интервью с Анной Политковской, которую я тогда расспрашивала об условиях, в которых приходилось работать репортерам во время чеченской войны. Пять лет спустя ее убили - ровно 15 лет назад. Из команды Муратова были убиты еще четыре журналиста. И тем не менее ему всегда удавалось собирать вокруг себя настоящих энтузиастов, высоко мотивированных людей".

По словам Сабине Адлер, статьи-расследования о ситуации в Чечне, "где до сих пор царят террор и бесправие, не рискует публиковать почти никто, кроме "Новой газеты". "Но и сообщения о действиях военизированного формирования ЧВК "Вагнера" в Сирии были очень рискованными, - добавляет немецкая журналистка. - В этом Дмитрий Муратов смог убедиться сам, когда после публикации соответствующей статьи нашел перед дверью своей квартиры отрезанную голову барана.  Муратов - несомненно, самый мужественный главный редактор нашего времени".

Ина Рук: "Новая газета" заплатила высокую цену за свою позицию"

Ина Рук (Ina Ruck) с 2018 года руководит московским корпунктом первого канала телевидения ФРГ - ARD. Корреспондент DW дозвонился ей в тот момент, когда она была на пути в редакцию "Новой газеты".

Ина Рук

Ина Рук

"Я лично не очень хорошо знакома с Дмитрием Муратовым, - говорит Рук, - но я, разумеется, часто брала у него интервью. С моей точки зрения, это очень смелый, очень целеустремленный человек, который не производит много шума вокруг собственной персоны. Свою редакцию он ведет смело и дальновидно через все бушующие в России штормы".

"Новая газета" заплатила высокую цену за свою позицию, подчеркивает Рук: "Мы ведь знаем, что пятеро ее журналистов были убиты в связи с их работой. Этого многого стоит - сохранить нервы в такой ситуации и продолжать такую журналистику. Для этого требуется немало мужества и решимости. И я думаю, что у Муратова это есть".

"Репортеры без границ": при Путине погибли 37 журналистов

По оценке правозащитной организации "Репортеры без границ", Мария Ресса и Дмитрий Муратов олицетворяют собой "смелую, ангажированную журналистику".

Михаэль Редиске

Михаэль Редиске

"Нобелевская премия мира - награда не только этим бесстрашным людям, но и всем журналистам, которые освещают события смело, с сознанием своего долга, часто с большим риском для жизни, независимо и объективно", - заявил официальный представитель "Репортеров без границ" Михаэль Редиске (Michael Rediske).

Он напомнил, что Дмитрий Муратов вот уже не первое десятилетие и в условиях все более жесткого политического климата отстаивает свободу печати в России. "Муратов был одним из основателей независимой, критичной по отношению к правительству "Новой газеты", в которой он работает до сих пор, - напомнил Редиске. - И Анна Политковская, убитая 15 лет назад, писала для этой газеты".

По данным "Репортеров без границ", с момента прихода Владимира Путина к власти в 2000 году в России погибли 37 журналистов, а по рейтингу свободы печати этой организации, в который входят 180 стран, РФ занимает 150-е
место, Филиппины -138-е.  

Поздравления от МИД ФРГ, ЕС и НАТО

"Демократия и свобода существуют только при независимых и свободных СМИ", - подчеркнул, поздравляя лауреатов, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). Он отметил, что Ресса и Муратов борются за свободу СМИ "в условиях большой личной опасности".

Хайко Мас

Хайко Мас

По словам Маса, врученная им премия  является и знаком признания всех журналистов в мире, "которые ежедневно ведут зачастую опасную борьбу за право всех на получение информации". Тем самым она служит и наградой убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской, которая в борьбе за свободу слова заплатила самую высокую цену, подчеркнул глава МИД ФРГ.

От имени всего немецкого правительства Марию Рессу и Дмитрия Муратова поздравил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), а председатель Европейского совета Шарль Мишель - от имени ЕС. "Поздравляю Марию Рессу и Дмитрия Муратова из "Новой газеты" с получением Нобелевской премии за их храбрую борьбу за справедливость и свободу выражения мнений на Филиппинах и в России", - написал Мишель в микроблоге Twitter.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что вклад Муратова и Рессы в сохранение свободными и независимыми СМИ своих принципов "имеет ключевое значение для построения устойчивых демократий".

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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