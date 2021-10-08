 В Германии и ЕС поздравили Муратова и Рессу с присуждением Нобелевской премии мира | Новости из Германии о России | DW | 08.10.2021

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Россия

В Германии и ЕС поздравили Муратова и Рессу с присуждением Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира 2021 года является и знаком признания всех журналистов в мире, ежедневно ведущих зачастую опасную борьбу за право всех на получение информации, заявил министр иностранных дел ФРГ.

Главный редактор Новой газеты, один из лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год Дмитрий Муратов

Главный редактор "Новой газеты", один из лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год Дмитрий Муратов

В Германии и Европейском Союзе поздравили главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением им Нобелевской премии мира. Правительство ФРГ передает поздравления обоим лауреатам, которые - каждый в своей стране - на протяжении десятилетий "во все более трудных обстоятельствах ипод растущим политическим давлением" борются за свободу слова, заявил в пятницу, 8 октября, в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

По его словам, награждение двух журналистов Нобелевской премией мира стало важным сигналом. Оно подчеркивает убежденность немецкого правительства в том, что "свобода выражения мнений и свобода СМИ являются предпосылкой демократии и стабильного мира", отметил Зайберт. "Пусть эта награда будет поощрением не только для них, но и для всех, кто где бы то ни было в мире борется за свободу прессы, за свободу выражать свое мнение - как в словах, так и в кадрах", - добавил Зайберт.

В свою очередь глава министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) напомнил, что "демократия и свобода существуют только при независимых и свободных СМИ". Ресса и Муратов борются за свободу СМИ "в условиях большой личной опасности", а их работа заслуживает всяческого признания, заявил он. По словам Маса, премия является и знаком признания всех журналистов в мире, "которые ежедневно ведут зачастую опасную борьбу за право всех на получение информации". Тем самым она служит и наградой убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской, которая в борьбе за свободу слова заплатила самую высокую цену, подчеркнул глава МИД ФРГ.

Муратова и Рессу поздравили в ЕС и НАТО

С присуждением Нобелевской премии мира Муратова и Рессу поздравил и председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Поздравляю Марию Рессу и Дмитрия Муратова из "Новой газеты" с получением Нобелевской премии за вашу храбрую борьбу за справедливость и свободу выражения мнений на Филиппинах и в России", - написал Мишель в микроблоге Twitter. Решение Нобелевского комитета в Осло он назвал "важным сигналом для свободы прессы, которая является ключевой европейской ценностью и условием для демократии".

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что вклад Муратова и Рессы в сохранение свободными и независимыми СМИ своих принципов "имеет ключевое значение для построения устойчивых демократий".

Поздравление Кремля

В Кремле тоже поздравили Дмитрия Муратова. "Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нобелевскую премию мира за 2021 годфилиппинке Марии Рессе и россиянину Дмитрию Муратову присудили за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира". Ресса и Муратов представляют всех журналистов, борющихся за этот идеал "в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", указали в Нобелевском комитете.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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