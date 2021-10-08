В Германии и ЕС поздравили Муратова и Рессу с присуждением Нобелевской премии мира

В Германии и Европейском Союзе поздравили главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением им Нобелевской премии мира. Правительство ФРГ передает поздравления обоим лауреатам, которые - каждый в своей стране - на протяжении десятилетий "во все более трудных обстоятельствах ипод растущим политическим давлением" борются за свободу слова, заявил в пятницу, 8 октября, в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

По его словам, награждение двух журналистов Нобелевской премией мира стало важным сигналом. Оно подчеркивает убежденность немецкого правительства в том, что "свобода выражения мнений и свобода СМИ являются предпосылкой демократии и стабильного мира", отметил Зайберт. "Пусть эта награда будет поощрением не только для них, но и для всех, кто где бы то ни было в мире борется за свободу прессы, за свободу выражать свое мнение - как в словах, так и в кадрах", - добавил Зайберт.

В свою очередь глава министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) напомнил, что "демократия и свобода существуют только при независимых и свободных СМИ". Ресса и Муратов борются за свободу СМИ "в условиях большой личной опасности", а их работа заслуживает всяческого признания, заявил он. По словам Маса, премия является и знаком признания всех журналистов в мире, "которые ежедневно ведут зачастую опасную борьбу за право всех на получение информации". Тем самым она служит и наградой убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской, которая в борьбе за свободу слова заплатила самую высокую цену, подчеркнул глава МИД ФРГ.

Муратова и Рессу поздравили в ЕС и НАТО

С присуждением Нобелевской премии мира Муратова и Рессу поздравил и председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Поздравляю Марию Рессу и Дмитрия Муратова из "Новой газеты" с получением Нобелевской премии за вашу храбрую борьбу за справедливость и свободу выражения мнений на Филиппинах и в России", - написал Мишель в микроблоге Twitter. Решение Нобелевского комитета в Осло он назвал "важным сигналом для свободы прессы, которая является ключевой европейской ценностью и условием для демократии".

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что вклад Муратова и Рессы в сохранение свободными и независимыми СМИ своих принципов "имеет ключевое значение для построения устойчивых демократий".

Поздравление Кремля

В Кремле тоже поздравили Дмитрия Муратова. "Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нобелевскую премию мира за 2021 годфилиппинке Марии Рессе и россиянину Дмитрию Муратову присудили за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира". Ресса и Муратов представляют всех журналистов, борющихся за этот идеал "в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", указали в Нобелевском комитете.

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