Как Дмитрий Муратов воспринял новость о Нобелевской премии

Какой будет политика по отношению к России правящей коалиции Германии? (07.10.2021)

И СвДП, и "зеленые" критикуют российское руководство, выступают в защиту Навального и против "Северного потока 2". Они могут сыграть решающую роль в определении внешней политики новой правящей коалиции в Германии.