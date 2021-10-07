Как Дмитрий Муратов воспринял новость о Нобелевской премии

Решение Нобелевского комитета вручить премию мира главному редактору "Новой газеты" стало неожиданностью для многих. И точно приятной - для самого Дмитрия Муратова, считает Сергей Елкин.
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Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов направит денежную часть Нобелевской премии мира на лечение детей со СМА и поддержку журналистики.
Нобелевская премия мира 2021 года является и знаком признания всех журналистов в мире, ежедневно ведущих зачастую опасную борьбу за право всех на получение информации, заявил министр иностранных дел ФРГ.
Нобелевский комитет в Осло выделил заслуги журналистов из Филиппин и России Марии Рессы и Дмитрия Муратова в защите свободы выражения мнений.