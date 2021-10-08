Муратов: Нобелевская премия - заслуга всей "Новой газеты" и погибших коллег

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, ставший одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год, назвал решение Нобелевского комитета заслугой всего издания и погибших за свободу слова коллег. "Я вам так скажу: это не моя заслуга. Это "Новая газета". Это те, кто погиб, защищая право людей на свободу слова. Поскольку их нет с нами, они, видимо, решили, чтобы я это сказал всем. Это Игорь Домников, это Юра Щекочихин, это Анна Степановна Политковская, это Настя Бабурова, это Наташа Эстемирова, это Стас Маркелов", - заявил он в пятницу, 8 октября, ТАСС.
Он также сообщил, что не ответил на звонок из Норвегии. "Я работал, был занят. Мне звонили из Нобелевского комитета, но я не взял трубку. Пока даже не успел прочитать весь текст", - отметил он.
Денежную часть премии Муратов направит на лечение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), а также на журналистику, заявил он "Интерфаксу". "Точно абсолютно, дети со СМА и журналистика - это будут те две вещи, которые поддержит эта премия, не сомневайтесь", - указал он.
Первый россиянин - лауреат Нобелевской премии мира
Дмитрий Муратов стал первым россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира после распада Советского Союза. В 1990 году награду получил президент СССР Михаил Горбачев. Муратов является одним из основателем "Новой газеты". Ее главным редактором он являлся с 1995 по 2017 года, а в 2019-м вновь занял этот пост.
Накануне присуждения Нобелевской премии мира, 7 октября, исполнилось 15 лет со дня убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, преступление до сих пор не раскрыто. Убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой было совершено в 2009 году в центре Москвы. В том же году в Ингушетии была убита чеченская правозащитница и журналистка Наталья Эстемирова. Юрий Щекочихин, по официальной версии, умер собственной смертью, но его коллеги в это не верят. Журналист Игорь Домников был убит в 2000 году в Москве.
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Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев