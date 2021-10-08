 Муратов: Нобелевская премия - заслуга всей ″Новой газеты″ и погибших коллег | Новости из Германии о России | DW | 08.10.2021

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Россия

Муратов: Нобелевская премия - заслуга всей "Новой газеты" и погибших коллег

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов направит денежную часть Нобелевской премии мира на лечение детей со СМА и поддержку журналистики.

Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, ставший одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год, назвал решение Нобелевского комитета заслугой всего издания и погибших за свободу слова коллег. "Я вам так скажу: это не моя заслуга. Это "Новая газета". Это те, кто погиб, защищая право людей на свободу слова. Поскольку их нет с нами, они, видимо, решили, чтобы я это сказал всем. Это Игорь Домников, это Юра Щекочихин, это Анна Степановна Политковская, это Настя Бабурова, это Наташа Эстемирова, это Стас Маркелов", - заявил он в пятницу, 8 октября, ТАСС.

Он также сообщил, что не ответил на звонок из Норвегии. "Я работал, был занят. Мне звонили из Нобелевского комитета, но я не взял трубку. Пока даже не успел прочитать весь текст", - отметил он.

Денежную часть премии Муратов направит на лечение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), а также на журналистику, заявил он "Интерфаксу". "Точно абсолютно, дети со СМА и журналистика - это будут те две вещи, которые поддержит эта премия, не сомневайтесь", - указал он.

Первый россиянин - лауреат Нобелевской премии мира

Дмитрий Муратов стал первым россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира после распада Советского Союза. В 1990 году награду получил президент СССР Михаил Горбачев. Муратов является одним из основателем "Новой газеты". Ее главным редактором он являлся с 1995 по 2017 года, а в 2019-м вновь занял этот пост.

Накануне присуждения Нобелевской премии мира, 7 октября, исполнилось 15 лет со дня убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, преступление до сих пор не раскрыто. Убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой было совершено в 2009 году в центре Москвы. В том же году в Ингушетии была убита чеченская правозащитница и журналистка Наталья Эстемирова. Юрий Щекочихин, по официальной версии, умер собственной смертью, но его коллеги в это не верят. Журналист Игорь Домников был убит в 2000 году в Москве.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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