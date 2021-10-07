 В Берлине у посольства РФ прошел пикет в память о Политковской | Новости из Германии о России | DW | 07.10.2021

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Россия

В Берлине у посольства РФ прошел пикет в память о Политковской

В годовщину убийства Анны Политковской Amnesty International и "Репортеры без границ" организовали пикет у посольства РФ в Берлине. Убийство журналистки - "символ безнаказанности в России", заявили участники акции.

Участники пикета в память об Анне Политковской у посольства РФ в Берлине

Акция у здания посольства РФ в Берлине собрала около 40 человек

Представители правозащитных организаций Amnesty International Deutschland и "Репортеры без границ" в четверг, 7 октября, провели у посольства России в Берлине пикет в память о журналистке Анне Политковской, убитой в Москве ровно 15 лет назад. У здания посольства собралось, по оценке корреспондента DW, около 40 человек, включая прохожих, присоединившихся к этой акции.

Собравшиеся напомнили, что заказчики убийства Политковской до сих пор не установлены, и призвали поддержать гражданское общество в России, которое сейчас находится под сильным давлением властей.

Участники пикета в память об Анне Политковской в Берлине

Пикет организовали правозащитники из Amnesty International Deutschland и "Репортеров без границ"

"Анна Политковская была рупором для тех, кто не мог говорить (открыто. - Ред.). Многие люди в Чечне могли к ней обратиться и тем самым добиться того, чтобы общество узнало об их судьбах", - рассказал DW представитель Amnesty International Deutschland Петер Франк (Peter Frank). "Этой акцией мы хотим показать, что и спустя 15 лет после убийства Политковской справедливость не восторжествовала. И проблема нераскрытых политических убийств в России продолжает существовать", - добавил он.

Убийство Анны Политковской - "символ безнаказанности в России", подчеркнул глава немецкого отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr). По словам Мира, "Репортеры" организовали акцию не только в Берлине, но и у посольств России в Париже, Лондоне и других городах, "чтобы четко дать понять российскому правительству: мы не принимаем эту безнаказанность, мы не дадим это забыть".

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


Смотреть видео 01:29

Новый процесс по делу об убийстве Анны Политковской

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