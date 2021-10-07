Как в Европе и РФ увековечили имя Анны Политковской

Журналистка Анна Политковская стала знаменитой в России и за ее пределами в первую очередь благодаря освещению второй чеченской войны, а также благодаря своей общественной и правозащитной деятельности. 7 октября 2006 года Политковскую застрелили в лифте ее дома на Лесной улице в Москве. В память о журналистке в Европе ее именем назвали улицы, площади, сады и зал для пресс-конференций.

Зал имени Политковской для пресс-конференций в Европарламенте

В 2004 году в Евросоюз приняли сразу 10 новых стран-членов, преимущественно из Центральной и Восточной Европы. Из-за этого Европарламент в Брюсселе пришлось расширять. В январе 2008 года было принято решение, как назвать новые здания и помещения. В частности, главный зал для пресс-конференций в Европарламенте в Брюсселе назвали в честь Анны Политковской.

Зал для пресс-конференций в Европарламенте носит имя Анны Политковской

"Анна Политковская была храбрая женщина, боровшаяся за свободу прессы и свободу слова в своей стране. Она - символ этих ценностей, и мы чтим то, что она выступала за них при очень тяжелых условиях. Мы хотим почтить ее память. Ее приверженность идеалам свободы не должна быть забыта", - так спикер Европарламента Ханс-Герт Пёттеринг (Hans-Gert Pöttering) в январе 2008 года объяснил, почему зал для пресс-конференций в Брюсселе назвали в честь Политковской.

Зал имени Анны Политковской в Европарламенте в Брюсселе

Площади и улицы Политковской в Италии и Франции

Лидируют по количеству мест, названных в честь Анны Политковской, Италия и Франция.

В 2007 году в Риме в парке Вилла Дории Памфили небольшую площадь назвали в честь российской журналистки. "Когда убивают журналиста - делают это только для того, чтобы журналист замолчал. Но мы не должны молчать, когда убивают журналиста. Поэтому мы сделаем все, чтобы имя Анны Политковской неразрывно было связано с нашим городом, мы будем говорить об Анне и помнить ее", - цитирует "Новая газета" тогдашнего мэра столицы Италии Вальтера Вельтрони.

Кроме этого, в Милане возле вокзала Porta Garibaldi находится парк - Giardino Anna Stepanovna Politkovskaja. А в городе Феррара есть улица Via Anna Politkovskaja.

Возле столицы Франции тоже есть площадь Политковской - Place Anna Politkovskaïa - расположена она в пригороде Парижа Монтрёй. "Мы не рады открывать сегодня площадь имени Анны Политковской. Мы бы предпочли, чтобы сегодня Анна была рядом с теми, кого любила. Эта церемония - для нас не радость, это наш долг", - говорил в 2011 году мэр Монтрёя Доминик Вуане, его слова публиковала "Новая газета". А в Тулузе можно найти улицу Rue Anna Politkovskaia.

С 2009 года есть улица Политковской и в Тбилиси.

Аллея Политковской и площадь Немцова в Праге

Последней к списку городов, чтящих имя Политковской, присоединилась Прага. 27 февраля 2020 года, в пятую годовщину убийства Бориса Немцова, в столице Чехии именем российского политика назвали площадь, а аллею в соседнем парке - в честь Анны Политковской: Promenáda Anny Politkovské. "Обе эти личности отстаивали демократию, и за это их позорно убили. Они заслужили, чтобы их помнили", - заявил мэр Праги Зденек Гржиб.

Площадь Бориса Немцова в Праге

Мемориальные доски и Анин сад в Москве

В Москве, где Анна Политковская жила и работала, установлены две мемориальные доски.

Одна из них - на доме по улице Лесной 8, где Политковская жила. "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская", - написано на доске.

Мемориальная доска на доме, где жила Анна Политковская

Вторую мемориальную доску установили к седьмой годовщине убийства Политковской, в октябре 2013 года, на здании "Новой газеты", где журналистка работала с 1999 по 2006 год. Именно для этого издания Политковская освещала вторую чеченскую войну.

Мемориальная доска на здании "Новой газеты", где работала Анна Политковская

А в 2018 году под окнами редакции "Новой газеты" в Потаповском переулке появилась клумба "Анин сад". Ее высадили журналисты, иностранные дипломаты, оппозиционеры, активисты и родные Политковской - мама Раиса Мазепа и дети Илья и Вера. Таким образом они решили исправить ситуацию, когда во многих городах Европы есть улицы, сады и площади, названные в честь журналистки, а в Москве - нет. Отдельное внимание уделили тому, чтобы среди цветов, высаженных в "Анином саду", были анютины глазки.

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