 Как в Европе и РФ увековечили имя Анны Политковской | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 07.10.2021

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Европа

Как в Европе и РФ увековечили имя Анны Политковской

В честь убитой 15 лет назад российской журналистки Анны Политковской в Европе названы улицы, площади, сады и зал для пресс-конференций в Европарламенте. Где еще увековечили ее имя?

Портрет Анны Политковской у Соловецкого камня

Свечи и цветы у портрета Анны Политковской

Журналистка Анна Политковская стала знаменитой в России и за ее пределами в первую очередь благодаря освещению второй чеченской войны, а также благодаря своей общественной и правозащитной деятельности. 7 октября 2006 года Политковскую застрелили в лифте ее дома на Лесной улице в Москве. В память о журналистке в Европе ее именем назвали улицы, площади, сады и зал для пресс-конференций.

Зал имени Политковской для пресс-конференций в Европарламенте

В 2004 году в Евросоюз приняли сразу 10 новых стран-членов, преимущественно из Центральной и Восточной Европы. Из-за этого Европарламент в Брюсселе пришлось расширять. В январе 2008 года было принято решение, как назвать новые здания и помещения. В частности, главный зал для пресс-конференций в Европарламенте в Брюсселе назвали в честь Анны Политковской.

Зал для пресс-конференций в Европарламенте носит имя Анны Политковской

Зал для пресс-конференций в Европарламенте носит имя Анны Политковской

"Анна Политковская была храбрая женщина, боровшаяся за свободу прессы и свободу слова в своей стране. Она - символ этих ценностей, и мы чтим то, что она выступала за них при очень тяжелых условиях. Мы хотим почтить ее память. Ее приверженность идеалам свободы не должна быть забыта", - так спикер Европарламента Ханс-Герт Пёттеринг (Hans-Gert Pöttering) в январе 2008 года объяснил, почему зал для пресс-конференций в Брюсселе назвали в честь Политковской.

Зал имени Анны Политковской в Европарламенте в Брюсселе

Зал имени Анны Политковской в Европарламенте в Брюсселе

Площади и улицы Политковской в Италии и Франции

Лидируют по количеству мест, названных в честь Анны Политковской, Италия и Франция.

В 2007 году в Риме в парке Вилла Дории Памфили небольшую площадь назвали в честь российской журналистки. "Когда убивают журналиста - делают это только для того, чтобы журналист замолчал. Но мы не должны молчать, когда убивают журналиста. Поэтому мы сделаем все, чтобы имя Анны Политковской неразрывно было связано с нашим городом, мы будем говорить об Анне и помнить ее", - цитирует "Новая газета" тогдашнего мэра столицы Италии Вальтера Вельтрони.

Кроме этого, в Милане возле вокзала Porta Garibaldi находится парк - Giardino Anna Stepanovna Politkovskaja. А в городе Феррара есть улица Via Anna Politkovskaja.

Возле столицы Франции тоже есть площадь Политковской - Place Anna Politkovskaïa - расположена она в пригороде Парижа Монтрёй. "Мы не рады открывать сегодня площадь имени Анны Политковской. Мы бы предпочли, чтобы сегодня Анна была рядом с теми, кого любила. Эта церемония - для нас не радость, это наш долг", - говорил в 2011 году мэр Монтрёя Доминик Вуане, его слова публиковала "Новая газета". А в Тулузе можно найти улицу Rue Anna Politkovskaia.

С 2009 года есть улица Политковской и в Тбилиси.

Аллея Политковской и площадь Немцова в Праге

Последней к списку городов, чтящих имя Политковской, присоединилась Прага. 27 февраля 2020 года, в пятую годовщину убийства Бориса Немцова, в столице Чехии именем российского политика назвали площадь, а аллею в соседнем парке - в честь Анны Политковской: Promenáda Anny Politkovské. "Обе эти личности отстаивали демократию, и за это их позорно убили. Они заслужили, чтобы их помнили", - заявил мэр Праги Зденек Гржиб.

Площадь Бориса Немцова в Праге

Площадь Бориса Немцова в Праге

Мемориальные доски и Анин сад в Москве

В Москве, где Анна Политковская жила и работала, установлены две мемориальные доски.

Одна из них - на доме по улице Лесной 8, где Политковская жила. "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская", - написано на доске.

Мемориальная доска на доме, где жила Анна Политковская

Мемориальная доска на доме, где жила Анна Политковская

Вторую мемориальную доску установили к седьмой годовщине убийства Политковской, в октябре 2013 года, на здании "Новой газеты", где журналистка работала с 1999 по 2006 год. Именно для этого издания Политковская освещала вторую чеченскую войну.

Мемориальная доска на здании Новой газеты, где работала Анна Политковская

Мемориальная доска на здании "Новой газеты", где работала Анна Политковская

А в 2018 году под окнами редакции "Новой газеты" в Потаповском переулке появилась клумба "Анин сад". Ее высадили журналисты, иностранные дипломаты, оппозиционеры, активисты и родные Политковской - мама Раиса Мазепа и дети Илья и Вера. Таким образом они решили исправить ситуацию, когда во многих городах Европы есть улицы, сады и площади, названные в честь журналистки, а в Москве - нет. Отдельное внимание уделили тому, чтобы среди цветов, высаженных в "Анином саду", были анютины глазки.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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