Почему война в Украине привела к ажиотажному спросу на масло в Турции

На фоне военных сводок из Украины эта новость показалась поначалу не очень важной. В Турции глава отраслевого объединения поставщиков растительного масла сообщил о том, что 16 турецких судов уже много дней не могут покинуть российские порты и что запасов этого продукта в Турции хватит примерно на месяц.

Но известие быстро распространилось по стране и спровоцировало ажиотажную скупку масла в супермаркетах по всей Турции. В соцсетях появились фотографии и видео пустых полок в магазинах, а также покупателей, выстроившихся в очередь в ожидании подвоза дефицитного продукта. Молодежи такие картины в новинку, а вот люди старшего поколения помнят перебои с поставками продуктов в 1970-е годы.

Еще до нападения России на Украину цены на подсолнечное масло в Турции были по местным меркам высокими. Год назад литр масла стоил 19 турецких лир, сейчас - почти 40, что в пересчете составляет около 2,50 евро. И это в стране, где более 10 млн человек получают минимальную заработную плату в размере 312 евро в месяц, а 3,5 млн зарабатывают и того меньше.

Турция - крупнейший импортер подсолнечного масла

По данным министерства сельского хозяйства Турции, страна является крупнейшим импортером подсолнечного масла в мире. 65% продукта поставляется из России, 4% - из Украины. Часть масла турецкие компании продают дальше в Алжир и Ирак. Жители Турции потребляют ежегодно 2,7 млн тонн подсолнечного масла, из которых сама страна производит лишь 1,7 тонн. Остальное импортируется. Собственное производство масла в Турции сосредоточено в регионе Фракия, в европейской части страны. И климат, и почва здесь идеально подходят для сельского хозяйства.

Хлеб в Турции также становится все дороже

Но зачем тогда зависеть от импорта? С началом войны в Украине этот вопрос задают себе все больше турок. Ведь их страна закупает в России не только масло - 70% поставляемой в Турцию пшеницы также привозят из РФ. Продолжатся ли поставки? И какие цены ждут покупателей в магазинах?

Последний вопрос сейчас особенно животрепещущий для турок. Только в феврале цены в стране выросли в годовом исчислении на 54%, предыдущие месяцы были не лучше. Вначале эксперты видели причину высокой инфляции во вмешательстве президента Реджепа Тайипа Эрдогана в экономические и финансовые процессы в стране, затем случилась пандемия коронавируса, теперь война.

Импорт продовольствия и инфляция в Турции

Поэтому Баки Ремзи Суичмез, глава объединения агрономов Турции требует снижения зависимости страны от экспорта продовольствия из-за рубежа. Причем касается это не только подсолнечного масла, но также пшеницы и кукурузы.

Понимают серьезность ситуации и власти в Анкаре - и для начала прилагают все усилия для разблокировки застрявших в Азовском море турецких судов. Четыре из них, по данным СМИ, уже смогли начать движение в сторону турецких портов. Новость об этом местные масс-медиа распространили с пометкой "молния".

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