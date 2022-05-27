Могут ли латиноамериканские страны спасти экспорт Беларуси?

Во время своего недавнего визита в Мадрид представители офиса лидера белорусских демсил Светланы Тихановской, среди прочего, поднимали тему связей латиноамериканских стран с Беларусью. Оппозиция считает, что нужно лишить режим Александра Лукашенко поддержки государств Латинской Америки. Как реально обстоят дела с сотрудничеством Беларуси со странами региона и могут ли они стать своеобразным спасательным кругом для Лукашенко в условиях беспрецедентно жестких западных санкций, - у DW.

Демсилы хотят ограничить связи Лукашенко с внешним миром

По словам представителя Тихановской по международным делам Валерия Ковалевского, одна из целей демсил сейчас - оказать максимальное давление на режим Лукашенко через ограничение политических и торгово-экономических связей Минска.

Валерий Ковалевский

"Латинская Америка - немаловажный партнер режима. Бразилия, например, закупает значительное количество калийных удобрений, хотя сейчас есть проблемы с доставкой. Венесуэла была примером активного взаимодействия с Беларусью, но это антипример, поскольку оно строилось на коррупционный связях Лукашенко с правителями Венесуэлы", - поясняет Ковалевский.

И хотя поездки представителей офиса Тихановской в Латинскую Америку пока не планируются, у демсил есть постоянный контакт на уровне послов. "Для нас важно показать, что и там режим воспринимается также, как и в Европе, что там поддерживают демократический выбор народа Беларуси", - отметил Ковалевский.

Рынок Латинской Америки перспективен для Беларуси

Говоря об экономическом сотрудничестве, аналитик центра экономических исследований BEROC Лев Львовский констатирует, что в данном регионе для Беларуси есть возможности: "Там в меньшей степени ориентируются на западные страны и проще относятся к вопросам фальсификации выборов. Кроме того, эти страны специализируются на сельском хозяйстве, а Беларусь как раз является поставщиком товаров, связанных с ним - это калийные удобрения, а также сельхозмашиностроение".

В 2020 году Беларусь продала Бразилии калийные удобрения в объеме 1,521 млн тонн

Конкретные цифры товарооборота между Беларусью и латиноамериканскими странами привести сложно, так как из-за западных санкций власти в Минске еще в 2021 году засекретили внешнеторговую статистику. Но если взглянуть на более ранние данные, то, например, в Бразилию в 2019 году РБ экспортировала 1,082 млн тонн калия, а в 2020-м - 1,521 млн. По информации "Беларуськалия", на долю Бразилии приходилось 17% экспортных поставок предприятия.

Помимо этого, в конце марта 2022 года министр промышленности Петр Пархомчик с гордостью говорил об экспорте в Латинскую Америки. "К примеру, в 2021 году мы поставили сельскохозяйственные комбайны в Аргентину (на 900 тыс. долларов) и Бразилию (на 325 тыс.), металлопродукцию - в Бразилию (на 8,1 млн), Эквадор (на 3,3 млн) и Мексику (на 4,7 млн), карьерные самосвалы различной грузоподъемности - в Чили (на 32,2 млн), трактора - на Кубу (на более чем 6 млн) и в Никарагуа (на 810 тыс.)", - сообщил Пархомчик.

О сотрудничестве с Колумбией в мае рассказывал посол РБ в этой стране Николай Овсянко. По его словам, в прошлом году товарооборот между Беларусью и Колумбией достиг 90 млн долларов, а в 2016 году этот показатель составлял 47 млн.

Из-за санкций в Латинскую Америку практически невозможно ничего доставить

Вместе с тем после начала вторжения России в Украину у Минска в торговле с латиноамериканскими странами возникла проблема логистики из-за новых санкций. "Раньше у нас был литовский порт, но теперь транзит через него невозможен, как и через Украину, где идет война. Оперативных данных нет, возможно, какие-то крохи через Россию мы и поставляем, но ничего серьезного сейчас туда доставить невозможно", - констатирует Львовский.

Когда лидером Венесуэлы был Уго Чавес, Лукашенко развивал связи с этой страной, июнь 2012 года

Замруководителя Народного антикризисного управления (НАУ), экс-посол РБ в Аргентине Владимир Астапенко также полагает, что в нынешней ситуации белорусский калий вряд ли доходит до стран Латинской Америки. Относительно тесных связей с Венесуэлой, публикации о которой несколько лет назад не сходили со страниц госСМИ, отставной дипломат говорит, что там сотрудничество давно зашло в тупик.

"Были планы по созданию совместных производств по грузовикам, тракторам, стройматериалам, взаимодействию по нефти. Но, как я понимаю, это все давно остановилось и никакого развития нет. Это та самая "дальняя дуга", куда экономика Беларуси еще не добралась. А с учетом последний санкций - вряд ли доберется", - считает Астапенко.

Может ли Латинская Америка спасти просевший экспорт Беларуси?

Отвечая на вопрос о том, в состоянии ли Латинская Америка стать альтернативным рынком для экспорта Беларуси, которой из-за западных санкций теряет до 18 млрд долларов в год, Валерий Ковалевский сообщил, что страны региона воспринимают ситуацию в Беларуси отстраненно, у них другие внешнеполитические приоритеты.

"Тем не менее в наших контактах мы слышим однозначную оценку, что происходящее в Беларуси недопустимо. Да, эти страны не принимают конкретных мер в виде санкций, но есть ограничения на дипломатическом уровне и уже нет интенсивного сотрудничества. Поэтому не думаю, что у Лукашенко много шансов использовать этот регион как запасной аэродром. А сторонники Лукашенко - Куба и Венесуэла - слишком слабы экономически", - полагает Ковалевский.

Лев Львовский, в свою очередь, обращает внимание на горизонт планирования: сейчас поставки белорусских товаров морем почти невозможны, но ведь давно ходят разговоры о строительстве белорусского терминала в одном из российских портов. "Раньше говорили - полгода, теперь Лукашенко заявляет, что на строительство уйдет два года. Вероятно, до этого времени какую-то минимальную часть будут возить через российские порты, а потом уже со своим терминалом Беларусь вполне сможет решить проблемы и возобновить экспорт в ту же Бразилию", - заключил экономист.

Смотрите также:

Война в Украине и санкции Запада против Минска За пособничество в войне После вторжения России в Украину страны Запада ввели беспрецедентные санкции не только в отношении Москвы, но и Минска - за пособничество в войне. В марте ЕС внес в черный список 22 военачальника из Беларуси, включая помощников министра обороны Леонида Касинского и Игоря Можиловского. Ранее еще 20 чиновникам и военнослужащим запретили въезд в ЕС и заморозили счета и имущество на его территории.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Древесина, цемент, табак ЕС расширил ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной и оборонной безопасности РБ. Запрещен экспорт из Беларуси древесины, изделий из цемента, железа, стали и резины, хлорида калия, а также ввоз в РБ товаров для табачной продукции, двигателей внутреннего сгорания и других изделий.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Банкноты евро Три белорусских банка - "Белагропромбанк", "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь, а также их дочерние компании были отключены от системы SWIFT. ЕС запретил трансакции с Нацбанком РБ, а также финансирование торговли и инвестиций в стране. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан Беларуси в размере свыше 100 000 евро. ЕС также не будет поставлять Беларуси банкноты евро.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Программы финансирования Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Беларуси к своим финансам и экспертизе. Это означает отказ от финансирования новых проектов. Кроме того банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам. Ранее ЕБРР закрыл свои офисы в Москве и Минске. Все свои программы в РФ и РБ остановил и Всемирный банк.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Санкции США США ввели санкции в отношении 24 белорусских физлиц и юрлиц, причастных к вторжению РФ в Украину. Среди них два госбанка - "Белинвестбанк" и "Дабрабыт", а также ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности. Персональные санкции коснулись министра обороны РБ Виктора Хренина, госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева из окружения Лукашенко.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Оборонный, аэрокосмический и морской сектор 1 апреля Вашингтон включил в санкционный список организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди белорусских организаций и предприятий, попавших в него, - внутренние войска МВД Беларуси, подразделение "Альфа" КГБ, Минский завод колесных тягачей, Государственный военно-промышленный комитет республики, ОАО "Агат-Электромеханический завод", ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Предметы роскоши Кроме того министерство торговли США запретило к поставкам не только в Россию, но и в Беларусь 600 видов предметов роскоши. Под эмбарго попали алкоголь, косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары, обувь, меха, сумки, ковры, антиквариат, ювелирные изделия, мотоциклы и легковые автомобили.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Швейцарские санкции Санкции против Беларуси ужесточила и Швейцария. Запрещен экспорт в РБ товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию Беларуси. Расширен и список санкционной продукции для импорта из Беларуси: это изделия из дерева, резины, железа, стали и цемента. Запрет распространяется на финансирование торговли и инвестиций в РБ, а также на операции с Нацбанком.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Японское эмбарго Япония ввела эмбарго на экспорт в РФ и РБ почти 300 видов товаров и технологий: полупроводников, оборудования для связи и нефтепереработки, новейших типов материалов, программ для станков. В черный список вошли 12 организаций, включая Synesis и "Белтехэкспорт", и 12 физлиц - сыновья Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава МВД Иван Кубраков и другие.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Семья Лукашенко в черном списке Австралии МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева). Кроме того правительство Австралии отменило право на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN). С 25 апреля в стране начнут действовать дополнительные таможенные пошлины в размере 35% на ввоз товаров из России и Беларуси.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Другие санкции Запада против Беларуси Новые санкции действуют в дополнение к ряду рестрикций, принятых в отношении Минска за пособничество нелегальной миграции, в котором Запад обвиняет режим Лукашенко. Кроме того санкционные меры были введены в ответ на разгон мирных протестов и продолжающихся репрессий в Беларуси после выборов - 2020. О них читайте в статье "Мигранты, Ryanair, репрессии: какие санкции Запад ввел против Минска?" Автор: Анна Шторк

