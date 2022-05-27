 Могут ли латиноамериканские страны спасти экспорт Беларуси? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 28.05.2022

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Беларусь

Могут ли латиноамериканские страны спасти экспорт Беларуси?

Белорусские демсилы призывают Латинскую Америку не сотрудничать с режимом Лукашенко. Сможет ли в Минск перенаправить в страны региона свой экспорт, для которого закрыта Европа, - у DW.

Добыча удобрений на предприятии Беларуськалий

Доплывет ли белорусский калий до Латинской Америки в эпоху санкций?

Во время своего недавнего визита в Мадрид представители офиса лидера белорусских демсил Светланы Тихановской, среди прочего, поднимали тему связей латиноамериканских стран с Беларусью. Оппозиция считает, что нужно лишить режим Александра Лукашенко поддержки государств Латинской Америки. Как реально обстоят дела с сотрудничеством Беларуси со странами региона и могут ли они стать своеобразным спасательным кругом для Лукашенко в условиях беспрецедентно жестких западных санкций, - у DW.

Демсилы хотят ограничить связи Лукашенко с внешним миром

По словам представителя Тихановской по международным делам Валерия Ковалевского, одна из целей демсил сейчас - оказать максимальное давление на режим Лукашенко через ограничение политических и торгово-экономических связей Минска.

Валерий Ковалевский

Валерий Ковалевский

"Латинская Америка - немаловажный партнер режима. Бразилия, например, закупает значительное количество калийных удобрений, хотя сейчас есть проблемы с доставкой. Венесуэла была примером активного взаимодействия с Беларусью, но это антипример, поскольку оно строилось на коррупционный связях Лукашенко с правителями Венесуэлы", - поясняет Ковалевский.

И хотя поездки представителей офиса Тихановской в Латинскую Америку пока не планируются, у демсил есть постоянный контакт на уровне послов. "Для нас важно показать, что и там режим воспринимается также, как и в Европе, что там поддерживают демократический выбор народа Беларуси", - отметил Ковалевский.

Рынок Латинской Америки перспективен для Беларуси

Говоря об экономическом сотрудничестве, аналитик центра экономических исследований BEROC Лев Львовский констатирует, что в данном регионе для Беларуси есть возможности: "Там в меньшей степени ориентируются на западные страны и проще относятся к вопросам фальсификации выборов. Кроме того, эти страны специализируются на сельском хозяйстве, а Беларусь как раз является поставщиком товаров, связанных с ним - это калийные удобрения, а также сельхозмашиностроение".

Одно из рудуправлений Беларуськалия

В 2020 году Беларусь продала Бразилии калийные удобрения в объеме 1,521 млн тонн

Конкретные цифры товарооборота между Беларусью и латиноамериканскими странами привести сложно, так как из-за западных санкций власти в Минске еще в 2021 году засекретили внешнеторговую статистику. Но если взглянуть на более ранние данные, то, например, в Бразилию в 2019 году РБ экспортировала 1,082 млн тонн калия, а в 2020-м - 1,521 млн. По информации "Беларуськалия", на долю Бразилии приходилось 17% экспортных поставок предприятия.

Помимо этого, в конце марта 2022 года министр промышленности Петр Пархомчик с гордостью говорил об экспорте в Латинскую Америки. "К примеру, в 2021 году мы поставили сельскохозяйственные комбайны в Аргентину (на 900 тыс. долларов) и Бразилию (на 325 тыс.), металлопродукцию - в Бразилию (на 8,1 млн), Эквадор (на 3,3 млн) и Мексику (на 4,7 млн), карьерные самосвалы различной грузоподъемности - в Чили (на 32,2 млн), трактора - на Кубу (на более чем 6 млн) и в Никарагуа (на 810 тыс.)", - сообщил Пархомчик.

О сотрудничестве с Колумбией в мае рассказывал посол РБ в этой стране Николай Овсянко. По его словам, в прошлом году товарооборот между Беларусью и Колумбией достиг 90 млн долларов, а в 2016 году этот показатель составлял 47 млн.

Из-за санкций в Латинскую Америку практически невозможно ничего доставить

Вместе с тем после начала вторжения России в Украину у Минска в торговле с латиноамериканскими странами возникла проблема логистики из-за новых санкций. "Раньше у нас был литовский порт, но теперь транзит через него невозможен, как и через Украину, где идет война. Оперативных данных нет, возможно, какие-то крохи через Россию мы и поставляем, но ничего серьезного сейчас туда доставить невозможно", - констатирует Львовский.

Чавес и Лукашенко обнимаются

Когда лидером Венесуэлы был Уго Чавес, Лукашенко развивал связи с этой страной, июнь 2012 года

Замруководителя Народного антикризисного управления (НАУ), экс-посол РБ в Аргентине Владимир Астапенко также полагает, что в нынешней ситуации белорусский калий вряд ли доходит до стран Латинской Америки. Относительно тесных связей с Венесуэлой, публикации о которой несколько лет назад не сходили со страниц госСМИ, отставной дипломат говорит, что там сотрудничество давно зашло в тупик.

"Были планы по созданию совместных производств по грузовикам, тракторам, стройматериалам, взаимодействию по нефти. Но, как я понимаю, это все давно остановилось и никакого развития нет. Это та самая "дальняя дуга", куда экономика Беларуси еще не добралась. А с учетом последний санкций - вряд ли доберется", - считает Астапенко.

Может ли Латинская Америка спасти просевший экспорт Беларуси?

Отвечая на вопрос о том, в состоянии ли Латинская Америка стать альтернативным рынком для экспорта Беларуси, которой из-за западных санкций теряет до 18 млрд долларов в год, Валерий Ковалевский сообщил, что страны региона воспринимают ситуацию в Беларуси отстраненно, у них другие внешнеполитические приоритеты.

"Тем не менее в наших контактах мы слышим однозначную оценку, что происходящее в Беларуси недопустимо. Да, эти страны не принимают конкретных мер в виде санкций, но есть ограничения на дипломатическом уровне и уже нет интенсивного сотрудничества. Поэтому не думаю, что у Лукашенко много шансов использовать этот регион как запасной аэродром. А сторонники Лукашенко - Куба и Венесуэла - слишком слабы экономически", - полагает Ковалевский.

Лев Львовский, в свою очередь, обращает внимание на горизонт планирования: сейчас поставки белорусских товаров морем почти невозможны, но ведь давно ходят разговоры о строительстве белорусского терминала в одном из российских портов. "Раньше говорили - полгода, теперь Лукашенко заявляет, что на строительство уйдет два года. Вероятно, до этого времени какую-то минимальную часть будут возить через российские порты, а потом уже со своим терминалом Беларусь вполне сможет решить проблемы и возобновить экспорт в ту же Бразилию", - заключил экономист.

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    Автор: Анна Шторк


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