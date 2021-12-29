Война в Украине и санкции душат экспорт калийных удобрений из Беларуси

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Из-за западных санкций и войны в Украине нарушена логистика поставок белорусских калийных удобрений потребителям. Это негативно влияет на ситуацию на "Беларуськалии" и экономику страны.
Западные санкции, а также война в Украине полностью разрушили привычную логистику экспортных поставок белорусских калийных удобрений. Ежегодно страна продавала 10-12 млн тонн калия, зарабатывая около 2,5 млрд долларов. Однако сейчас, несмотря на наличие желающих купить этот товар, его просто невозможно доставить потребителям. Остались ли у Беларуси варианты альтернативных логистических маршрутов, и как эта ситуация отразится на экономике страны - у DW.
Проблемы с поставкой белорусский калийных удобрений на мировой рынок начались в начале февраля, когда Литва полностью остановила их транзит через свою территорию, опасаясь попасть под санкции США, введенные в декабре 2021 года против "Беларуськалия" (производитель удобрений) и "Белорусской калийной компании" (их экспортер).
Тогда Беларусь попыталась перенаправить логистические потоки на Украину, но украинская железная дорога ввела ограничения на транзит белорусских калийных удобрений. И хотя лазейки на этом направлении оставались, 24 февраля после вторжения России в Украину транзит через ее территорию стал невозможен. А 29 марта власти Украины конфисковали для государственных нужд вагоны с белорусскими калийными удобрениями весом в 7 тысяч тонн, которые направлялись в страны Азии и, вероятно, попали на территорию страны еще до начала военных действий.
Учитывая, что Беларусь в войне России с Украиной была признана Западом соагрессором, Евросоюз и США ввели новые санкции против Минска - беспрецедентные по масштабу. ЕС полностью запретил транзит калийных удобрений из Беларуси - это значит, что другие прорабатываемые маршруты (например, через порты Румынии) также становятся недоступными.
Хороший момент в этой истории, по словам директора Центра экономических исследований BEROC Катерины Борнуковой, заключается в том, что у калийных удобрений есть потребители: "Индия и Китая готовы покупать удобрения, несмотря на "токсичность" Минска. В феврале 2022 года планировалось подписание контрактов, но новостей так и нет. Вероятно, китайцы и индийцы не стали подписывать долгосрочные соглашения, понимая проблемы с логистикой и ожидая решения вопроса".
Единственное направление, которое остается в этой ситуации, - Россия. Москва вызвалась помочь "Беларуськалию", обсуждались варианты поставок через российские порты, а также строительство собственного белорусского терминала в Ленинградской области в течение двух лет. Впрочем, и тут есть важные нюансы.
Поставки калийных удобрений из Беларуси столкнулись с серьезными проблемами
По выражению члена экономической команды Светланы Тихановской Ирины Сазанович, глобально логистических выходов у Беларуси практически не осталось. "У России и так не хватает мощностей - "Уралкалий" полностью использует ее порты. Что касается строительства собственного порта, то, во-первых, это займет два года; во-вторых, есть вопросы с финансированием. В любом случае пока это только заявления, которые к тому же были сделаны до войны и санкций против российских компаний. Сейчас все может измениться", - указывает Сазанович.
Она также считает, что в ситуации, когда у самой России дела плохи, Москва вряд ли будет помогать Минску: "В каком-то смысле Беларусь для них конкурент, ведь есть свой "Уралкалий".
Катерина Борнукова отмечает, что сейчас в Беларуси начали говорить про работу через порты в Астрахани, чтобы довезти калий до Индии: "Но сначала калий нужно как-то довезти до Астрахани - скорее всего по железной дороге. На Каспийское море приходится небольшой кусок пути. А затем надо проследовать через страны с нестабильной ситуацией - Иран, Афганистан, Пакистан. Это непростая логистика".
Кроме того, проблема калийных удобрений в том, что они занимают много места, объем товара большой. "Чтобы столь длинный маршрут доставки был рентабелен, нужно на обратном пути чем-то загрузить вагоны, но такие объемы пока не найдены. Логистика получается очень дорогой, и, несмотря на суперпремиальные цены по калию, на прибыльность будет выйти сложно", - прогнозирует Борнукова. Кроме того, пока неясно, какие объемы из необходимых 10 млн тонн данный маршрут может на себя принять.
Экономист Ирина Сазанович обращает внимание на проблему нехватки вагонов, ссылаясь на сообщения Telegram-канала "Стачком "ОАО Беларуськалий": "Около 2000 вагонов - и пустых, и с калием - застряли в Украине, их могут и не вернуть. Для того чтобы делать поставки по России, нужны еще 3000 вагонов, которые сейчас трудно купить, потому что российское предприятие, которое их производит, тоже встало из-за санкций".
К тому же нынешние потребители белорусских удобрений стали рассматривать альтернативные варианты закупки, например Канаду, где планируются увеличить добычу. "Бразилия начала вести переговоры с канадскими компаниями, а Индия уже заключила контракт, причем по довольно высоким ценам. Это говорит о том, что они не верят в то, что "Беларуськалий" сможет решить логистические проблемы", - считает Сазанович.
Накануне правительство Беларуси ввело лицензирование экспорта калийных удобрений. Как предполагает Борнукова, это сделано для того, чтобы и другие компании кроме "БКК" могли торговать калием в обход санкций США, однако проблему транзита это не решает. Похоже, что единственное действующее сейчас направление - поставки в Китай по железной дороге через Россию, о чем в конце февраля говорил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Объемы поставок и цена неизвестны, так как еще в прошлом году Минск засекретил статистику по некоторым экспортным позициям, в том числе по калийным удобрениям.
Проблемы с логистикой неизбежно отразятся на экономике страны. "У "Беларуськалия" всегда была большая прибыль, это важный источник валюты. Мы недополучим минимум 2,5 млрд долларов, может быть, даже 3,5 млрд, ведь цены на рынке сильно выросли. Это значит, что несколько процентных пунктов ВВП сразу уйдет", - констатирует Катерина Борнукова.
Чтобы не думать о том, куда девать удобрения, Борнукова советует пока приостановить их производство: "На маленькую Беларусь приходится 15-18% мирового рынка калия, у нас внутреннее потребление перенасыщено. То же самое и с российским рынком, где есть свои удобрения. Альтернативных рынков нет. Значит, нужно перестать производить в тех же масштабах".
Но сокращение добычи чревато проблемами на "Беларуськалие", где работают 15 тысяч человек - недавно там была приостановлена работа одного из пяти рудоуправлений, что объясняется плановым ремонтом. Представитель независимого объединения "Рабочы рух", бывший работник "Беларуськалия" Глеб Сандрас описал DW положение на предприятии.
"На первом рудоуправлении склады заполнены на 120%, отгрузка идет только на внутренний рынок и Россию. На втором действительно идет объявленный ремонт, а на третьем он недавно был около месяца - работники были на две трети оклада. Его пробовали запустить, но, насколько я знаю, на выходных это не удалось, и бригады все равно ходят в ремонтные смены, а значит, не получают высокую зарплату. На четвертом рудоуправлении на фабрике из трех линий работает только одна", - говорит Сандрас.
Война в Украине, по его мнению, усугубила нарастающие проблемы "Беларуськалия". В СМИ прошли сообщения, что предприятие впервые брало кредит для выплаты зарплаты сотрудникам.
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