Как ответит Лукашенко на санкции Литвы против "Беларуськалия"

Власти в Минске, прежде оперативно реагировавшие на введение Западом куда менее значимых и болезненных санкций против Беларуси, пока никак не ответили Вильнюсу, который сообщил, что с 1 февраля расторгает контракт на перевозку по железным дорогам Литвы удобрений "Беларуськалия". Что в итоге может предпринять Александр Лукашенко, ранее обещавший в таком случае даже прекратить транзит литовских товаров через белорусскую территорию, - у DW.

Минск и его литовские лоббисты

Первой реакцией, которая сразу напрашивается, является обращение "Беларуськалия" и его трейдера, Белорусской калийной компании (БКК), в суд. Видимо, так вскоре и случится, но, рассмотрение подобного рода исков, когда на кону миллионы долларов, обычно тянется годами. А Минск ранее предупреждал, что расторжение контракта на перевозку белорусских калийных удобрений через Клайпедский порт не останется без гораздо более серьезных последствий, ведь продукция "Беларуськалия" - одна из важнейших статей экспорта страны. Лукашенко грозил в таком случае прекратить транзит литовских товаров через Беларусь, а премьер-министр Головченко - поставки белорусского сырья, в которых нуждается промышленность Литвы.

Продукция "Беларуськалия" - одна из важнейших статей экспорта страны

Однако, по мнению руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса, сотрудника украинского Офиса простых решений и результатов Ярослава Романчука, универсальных инструментов, посредством которых Минск мог бы навредить литовцам, у того нет. По словам экономиста, Лукашенко сейчас воюет не против Литвы, а против всего Евросоюза: "Это информационная, миграционная и торговая война. Минск рассчитывает на то, что партнеры, которые работали с ним последние 25 лет, будут активно участвовать в лоббировании интересов Беларуси в литовской политике. Лукашенко ориентируется на те силы, прежде всего экономические, которые делают акцент на том, что Литва теряет сотни миллионов долларов".

С этим тезисом в принципе согласен и немецкий эксперт по Беларуси Даниэль Крутцына (Daniel Krutzinna), пояснивший в интервью DW, что литовский бизнес "в реальной экономике с 90-х годов живет во многом торговлей с постсоветскими странами и вообще-то не очень поддерживает санкции Запада против Минска и белорусскую оппозицию и не сильно в восторге от того, что Светлана Тихановская находится в Вильнюсе".

Возможные цели - торговля нефтепродуктами и пищевая промышленность

От контрмер Лукашенко пострадать, по оценке Крутцыны, могут те литовские фирмы, которые закупают в Беларуси нефтепродукты, разного рода сырье, например древесину, а экспортируют туда продукты питания. Бизнес Литвы, говорит немецкий эксперт, традиционно играет роль посредника между постсоветскими странами и Западом, закупая в той же России и Беларуси сырье и зарабатывая на его перепродаже.

Даниэль Крутцына

По словам Крутцыны, Литва до сих пор вовлечена в торговлю белорусскими нефтепродуктами. Есть литовские трейдеры, продолжает он, которые имеют отношения с белорусскими формально частными компаниями, однако некоторые из них, принадлежащие приближенным к власти бизнесменам, находятся под контролем Минска: "Один из ответных шагов - прекращение таких контактов. Но, с другой стороны, на таких сделках зарабатывают оба партнера, и Беларусь в итоге может навредить себе".

К числу мер, способных нанести ущерб только Литве, Даниэль Крутцына относит эмбарго на импорт продукции ее пищевой промышленности: "Литовские сыры достаточно распространены в белорусской торговой сети, как и мясные продукты". Тут санкции, по его выражению, могут действительно быть болезненными для литовских производителей, но при этом пострадают и потребители в Беларуси, у которых уменьшится выбор.

Золотая жила транзита

Отдельные литовские компании, работающие на белорусском рынке, конечно, могут столкнуться с серьезным давлением властей, признал в беседе с DW и Ярослав Романчук. Впрочем, такие точечные действия не идут ни в какое сравнение с перекрытием транзита товаров из Литвы, о чем говорил Лукашенко.

Ярослав Романчук (фото из архива)

Решится ли Минск на столь радикальный шаг? Нет, уверен Романчук. "Транзит - это та золотая жила, которая кормит и Беларусь. Если власти пойдут на ограничение транзита любых товаров из Литвы в Украину или, скажем, в ЕС из России, то это значит пресловутое "бомбить Бобруйск". Собственные потери окажутся более серьезными, потому что та же Литва может объехать Беларусь через Польшу, а вот Беларусь от этого явно ничего не выиграет. Она обнуляет свой транзитный потенциал и обрекает себя на статус европейской Северной Кореи", - предупреждает экономист.

Запрет транзита, добавляет Даниэль Крутцыеа, также отразится и на белорусских транспортных компаниях. Он "не остановит экспорт из Литвы в Украину, но приведет к заметному удорожанию таких товаров". В этой связи Романчук, тем не менее, рекомендует не надеяться на слишком острожные действия минского режима, который ранее отказался от нормализации отношений с белорусским обществом и бизнесом: "Я полагаю, что это какая-то последняя стадия загнивающего военного коммунизма Беларуси, которая закончится летальным исходом для тех людей, которые начали это дело".

Кто от кого сильнее зависит?

В случае санкционного противостояния едва ли не решающее значение имеет характер экономических связей оппонентов. Проще говоря, кто от кого больше зависит. Как сообщил, письменно отвечая на вопросы DW, корреспондент немецкого правительственного внешнеторгового агентства Germany Trade & Invest (GTAI) в Украине и Беларуси Фабиан Немиц (Fabian Nemitz), взглянув на объем двусторонней торговли Литвы и Беларуси, можно сделать вывод, что партнеры в равной степени зависят друг от друга, когда речь идет об экспорте.

Фабиан Немиц

В 2020 году Минск экспортировал на литовский рынок товаров на сумму 1,034 млрд долларов, что составило 3,5% всего белорусского экспорта. У Вильнюса показатели сопоставимы - 1,190 млрд долларов и 3,5%. При этом среди внешнеторговых партнеров Беларуси Литва находится на 4 месте, а Беларусь среди литовских - на 10-м. Немиц также обратил внимание, что помимо данных о масштабе торговых связей необходимо учитывать и многие другие факторы: значение транзитных перевозок, доставки сырья и комплектующих для промышленности и так далее.

Со своей стороны, Даниэль Крутцына считает, что, если исключить калийные удобрения, то литовская экономика сильнее зависит от белорусской, чем наоборот. Одновременно он подчеркнул, что Литва намного теснее связана с западными рынками и инвесторами: "Если же Минск введет ответные санкции, они ударять по обеим сторонам. А от прекращения транзита белорусских калийных удобрений пострадает и порт Клайпеды, и "Беларуськалий", так как при переориентации маршрута доставки его продукции на российские порты увеличится транспортное плечо".

Сколько потеряет Литва и возможна ли помощь ЕС?

Экс-премьер Литвы Саулюс Сквернялис в интервью агентству ELTA потери экономики страны только от расторжения договора с "Беларуськалием" оценил в размере от одного до нескольких миллиардов евро. Литва, конечно, не досчитается десятков миллионов долларов, Клайпедский порт не будет загружен, соглашается Ярослав Романчук, но, убежден он, Вильнюс сможет компенсировать ущерб за счет европейских ресурсов и громадного рынка ЕС: "Как уже продемонстрировали примеры Польши и других стран, товары которых попали под продовольственные контрсанкции России".

Если действия литовских властей в отношении "Беларуськалия" были предприняты по согласованию или указанию Евросоюза, то Брюссель наверняка им что-то компенсирует, полагает Крутцына. В противном случае, заключил он, Литва может рассчитывать только на себя.

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