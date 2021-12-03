Глава МИД Литвы просит об отставке из-за скандала с "Беларуськалием"

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Габриэлюс Ландсбергис попросил об отставке, когда стало известно, что железные дороги Литвы продолжают транзит грузов белорусской госкомпании, находящейся под санкциями.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис может покинуть свой пост из-за продолжающегося транзита продукции компании "Беларуськалий" через литовскую территорию. Политик обратился с просьбой об отставке к премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните, сообщило в пятницу, 10 декабря, литовское издание Delfi.
По данным издания, Шимоните пока не приняла решения по этой просьбе и предположительно сообщит о нем в начале грядущей недели.
Поводом к таким действиям главы МИД Литвы послужила сложившаяся ситуация с литовской железнодорожной госкомпанией Lietuvos geležinkeliai, проинформировавшей власти о получении предоплаты за транспортировку продукции "Беларуськалия" на ближайшие два месяца. Между тем с 8 декабря вступили в действие санкции США в отношении белорусского предприятия, и имеющим с ним дело компаниям было рекомендовано завершить сделки к этому сроку.
По словам Ландсбергиса, в МИДе не знали о том, что получена предоплата за дальнейший транзит. Сложившаяся ситуация грозит Литве финансовыми потерями до полмиллиарда евро. Правительство Литвы ищет возможность расторжения сделки.
Габриэлюс Ландсбергис возглавил внешнеполитичексое ведомство Литвы после того, как на парламентских выборах в октябре 2020 года победила правая консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", председателем которой он является.
Согласно рейтингу, опубликованному изданием Politico, Ландсбергис считается одним из самых влиятельных европейских политиков. Он - внук Витаутаса Ландсбергиса, возглавлявшего Литву в первые годы после обретения независимости.
Государственная компания "Беларуськалий" - один из крупнейших в мире поставщиков калийных удобрений и одна из ключевых в экономике Беларуси. В отношении компании действуют санкции ЕС и США, которые поддерживают Канада и Великобритания. По мнению некоторых экспертов, ограничительные меры пока не сильно сказались на экспорте продукции "Беларуськалия".
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