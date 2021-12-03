Глава МИД Литвы просит об отставке из-за скандала с "Беларуськалием"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис может покинуть свой пост из-за продолжающегося транзита продукции компании "Беларуськалий" через литовскую территорию. Политик обратился с просьбой об отставке к премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните, сообщило в пятницу, 10 декабря, литовское издание Delfi.

По данным издания, Шимоните пока не приняла решения по этой просьбе и предположительно сообщит о нем в начале грядущей недели.

Расторжение контракта с белорусским предприятием грозит Литве финансовыми потерями

Поводом к таким действиям главы МИД Литвы послужила сложившаяся ситуация с литовской железнодорожной госкомпанией Lietuvos geležinkeliai, проинформировавшей власти о получении предоплаты за транспортировку продукции "Беларуськалия" на ближайшие два месяца. Между тем с 8 декабря вступили в действие санкции США в отношении белорусского предприятия, и имеющим с ним дело компаниям было рекомендовано завершить сделки к этому сроку.

По словам Ландсбергиса, в МИДе не знали о том, что получена предоплата за дальнейший транзит. Сложившаяся ситуация грозит Литве финансовыми потерями до полмиллиарда евро. Правительство Литвы ищет возможность расторжения сделки.

Габриэлюс Ландсбергис - один из самых влиятельных политиков в Европе

Габриэлюс Ландсбергис возглавил внешнеполитичексое ведомство Литвы после того, как на парламентских выборах в октябре 2020 года победила правая консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", председателем которой он является.

Согласно рейтингу, опубликованному изданием Politico, Ландсбергис считается одним из самых влиятельных европейских политиков. Он - внук Витаутаса Ландсбергиса, возглавлявшего Литву в первые годы после обретения независимости.

Санкции против "Беларуськалия"

Государственная компания "Беларуськалий" - один из крупнейших в мире поставщиков калийных удобрений и одна из ключевых в экономике Беларуси. В отношении компании действуют санкции ЕС и США, которые поддерживают Канада и Великобритания. По мнению некоторых экспертов, ограничительные меры пока не сильно сказались на экспорте продукции "Беларуськалия".

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