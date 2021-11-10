ЕС ввел новые санкции в отношении Беларуси. На что они повлияют?

В пятый пакет санкций ЕС против режима Александра Лукашенко попали несколько крупных белорусских компаний, в том числе "Белавиа", "Гродно Азот", "Химволокно", "Белоруснефть", "Белшина". США, Великобритания и Канада санкции поддержали. DW спросила экспертов о том, на что эти санкции будут влиять.

О чем говорят новые санкции?

Принятие пятого пакета санкций свидетельствует о том, что оценки происходящего в Беларуси со стороны ЕС не поменялись, ситуация в стране вызывать обеспокоенность, и то, что такие меры принимаются, означает готовность Брюсселя с помощью практических шагов реагировать на эту ситуацию, заявил в интервью DW Валерий Ковалевский, глава кабинета Тихановской.

Рыгор Астапеня, директор по исследованиям Центра новых идей в Беларуси, считает, что сейчас идет повышение ставок. "С одной стороны мы видим, что Александр Лукашенко хотел поднять ставки через организацию кризиса на границах Беларуси и стран Евросоюза, с другой - ЕС не спасовал и тоже решил поднять ставки".

Евгений Прейгерман

Евгений Прейгерман, глава Совета по международным отношениям "Минский диалог", пятый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси оценивает двояко. По его словам, было очевидно, что не ввести некие санкции в этой ситуации Европейский Союз не может: "Потому что априори существуют опасения и брюссельской бюрократии, и политиков в странах-членах, что в кризисных ситуациях ЕС будет выглядеть разделенным и слабым. И поэтому санкционное поле - единственное, где они (государства-участники. - Ред.) могут оказывать влияние".

С другой стороны, эксперт уверен, что конкретных результатов воздействия санкций не видно, как и решения "тех задач, ради которых они провозглашаются и вводятся". На внутриполитической ситуации в Беларуси, полагает Прейгерман, санкции позитивным образом никак не сказываются, напротив, влияют негативно.

На что повлияет "пятый пакет"?

Это уже пятый пакет санкций, который принимает ЕС, однако первые четыре не изменили ни отношения ЕС и Беларуси, ни ситуацию в самой стране. Окажут ли какое-то влияние новые санкции?

"Можно с большой уверенностью сказать, что санкции какого-то кардинально нового эффекта не принесут. Мы видим, что они проводятся приблизительно по той же схеме, что и предыдущие пакеты, - объясняет Григорий Нижников, эксперт Финского института международных отношений (FIIA). - Результат предыдущих пакетов половинчатый. Секторальные санкции, которые могли бы потенциально ударить по белорусской экономике, применяются очень выборочно".

Григорий Нижников

Григорий Нижников приводит в пример санкции против "Беларуськалия" и предприятий нефтяной промышленности, введенные ранее в этом году. Они не привели к тому, что предприятия стали испытывать трудности со сбытом, наоборот, "экспорт в ЕС бьет рекорды, вырос по сравнению с 2020 годом".

"Предприятия химической промышленности, такие, как "Гродно Азот", "Химволокно", "Белшина", потенциально могут понести большие потери, если Евросоюз действительно серьезно отнесется к этим санкциям и действительно ограничит импорт продукции. Но мы видим, что в предыдущие разы этого не происходило, и вряд ли этого можем ожидать в данном случае", - уверен он.

Валерий Ковалевский согласен с тем, что рестриктивные меры, которые принимались до сих пор, далеко не всегда были эффективными и болезненными для режима Лукашенко. Первые серьезные санкции, напомнил Кавалевский, ввели лишь через десять с половиной месяцев после президентских выборов в ответ на захват Минском самолета Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича.

Недавно Светлана Тихановская выступила в Европарламенте

Сейчас же цель санкций, по мнению главы кабинета представителей Светланы Тихановской, прежде всего состоит в том, чтобы повлиять на поведение Лукашенко, остановить репрессии в стране и освободить всех политзаключенных.

"Да, на сегодняшний день мы видим, что санкции не смогли достичь этих целей, - признал он. - Однако мы понимаем, что давление только начинает набирать силу, и даже само присутствие этого слова, обсуждение этой тематики в публичном поле заставляет режим нервничать, искать пути ухода от санкций и действовать так, чтобы не допустить их введения".

Какой будет реакция Минска?

Минск не оставит пятый пакет без последствий или просто ограничится словесной критикой? Ведь уже звучали заявления Лукашенко о возможности возвращении российского ядерного оружия в Беларусь, а также перекрытия транзита газа и товаров в Европу. Ответ на этот вопрос, по мнению Прейгермана, зависит от того, привели ли к успеху попытки наладить контакты и диалог по линии Меркель-Лукашенко и далее по линии уже внешнеполитических ведомств на рабочем уровне.

"Если начнется разговор, который может быть воспринят в Минске как сигнал того, что ЕС дальше не хочет закручивать гайки и двигаться по санкционной спирали, то тогда появится возможность остановить эскалацию", - указывает эксперт. Если же у Лукашенко сложится мнение, что даже несмотря на попытки Меркель разговаривать, противостояние с ЕС выходит на новый уровень, то, констатирует Евгений Прейгерман, стоит ждать от Минска новых негативных сюрпризов и резких действий. Он не исключает дальнейшего усиления давления властей на белорусское гражданское общество и политическую оппозицию.

Возможные ответные меры Минска, частично анонсированные самим Лукашенко, Ковалевский называет абсолютным блефом: "Во-первых, у Лукашенко нет легитимности, чтобы признавать Крым. Что касается ядерного оружия, то никто не даст его этому человеку, потому что есть режим нераспространения ядерного оружия. Он очень жесткий, и Россия - одна из тех стран, которые в наибольшей степени заинтересованы в безупречной работе этого режима. Беларусь никогда не получит ядерного оружия из рук России, об этом можно даже не мечтать".

Что касается перекрытия транзита в ЕС российского газа или границы с Польшей, чем грозил Лукашенко, то эти шаги, полагает Ковалевский, в первую очередь ударят по интересам Москвы, и там их воспримут без всякого энтузиазма.

Тем не менее ответных шагов ждать все-таки можно. "Зная Лукашенко, мы представляем, что он не примет это поражение, будет продолжать нагнетать обстановку. Мы должны держать ухо востро", - считает Григорий Нижников.

"Я думаю, мы можем увидеть движения на границе, мигрантов, которые пытаются прорваться на территорию Польши", - говорит Рыгор Астапеня. Однако он считает, что инструментов действительно задеть Запад у Лукашенко сегодня нет, а вот "инструменты задеть белорусов - есть" .

"То, что они реально могут сделать, - это продолжать репрессии в Беларуси, - констатирует эксперт. - Они работают. Когда они становятся массовыми, они создают очень негативный фон в обществе - фон апатии, страха, благодаря чему можно довольно долго удерживать власть".

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