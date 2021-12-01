Крым, ядерное оружие - Лукашенко готов на все. Что он хочет от РФ взамен?

На этой неделе, сначала на совещании по вопросам военной безопасности, а затем и в интервью МИА "Россия сегодня", Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. Крым - российский, и он готов туда приехать. Ядерное оружие РФ может вернуться на территорию Беларуси (если НАТО разместит свое в Польше). А при возникновении российско-украинского конфликта он поддержит Москву: "Если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется". Но что после таких обещаний он надеется получить от Кремля взамен? DW расспросила экспертов.

Деньги от России и эскалация с Западом

"Говорить о том, что Лукашенко пообещал все что угодно, с моей точки зрения, преждевременно, - считает Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по европейскому соседству ЕС и по России Финского института международных отношений. - Он не пообещал вхождения Беларуси в состав России, политической интеграции. Он пообещал поездку в Крым, но не политическое признание с соблюдением всех процедур. А даже если и это когда-нибудь произойдет, то не знаю, насколько будет серьезным эффект. С учетом того, сколько раз Беларусь в ООН голосовала за резолюции против территориальной целостности Украины, это будет небольшая юридическая подвижка".

Аркадий Мошес

Эксперт считает, что Лукашенко продолжает свою прежнюю политику: обещает что-то, чтобы привлечь к себе лишний раз внимание - и прежде всего международных СМИ: "Тут более широкий контекст - давления на Запад, проблем, которые он все еще может создать Западу через якобы размещение российского ядерного оружия, через признание Крыма и так далее".

По мнению Мошеса, сейчас Лукашенко добивается, двух вещей: "Одна очевидная - это деньги, увеличение финансовой подпитки. То, что ему удалось получить в течение последних 15 месяцев, его не устраивает". Вторая - повышения уровня эскалации в отношениях с Западом таким образом, чтобы это автоматически повышало и уровень эскалации в отношениях Запада с Россией.

"Россия, конечно же, поддерживает режим в Минске, но, тем не менее, мы неоднократно видели сигналы, что не каждая война Лукашенко с Западом - Варшавой, Вильнюсом или Берлином - автоматически становится войной, которая непосредственно затягивает Россию. Вот он и пытается сейчас добиться, мне кажется, именно того, чтобы Россия с большей энергией вписывалась за него, а не маневрировала заявлениями, что конституционный референдум - это хорошо, и диалог с оппозицией - тоже было бы неплохо", - поясняет Аркадий Мошес.

"Нужно согласие Москвы на три миллиарда"

Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман считает, что подобные высказывания Лукашенко стали возможными, потому что он больше не получает бонусов от прежней нейтральной позиции в российско-украинской конфронтации. "Он больше не миротворец, не посредник, не медиатор, больше никто не обращается за минской площадкой, по крайней мере, за проведением в Минске каких-то переговоров. Никаких бенефитов он от этого уже не видит, и ему легче пойти на полное присоединение к российской позиции", - отмечает Шрайбман.

Артем Шрайбман

При этом, по его мнению, взамен Лукашенко ожидает от Кремля кредита в три миллиарда долларов от Евразийского банка развития: "Банк контролируется Россией, поэтому нужно будет согласие Москвы, чтобы дать эти деньги". Аналитик говорит, что Лукашенко в следующем году надо выплачивать более трех миллиардов долларов внешнего долга: "И ему надо тратить почти все свои ликвидные резервы либо рефинансировать (кредиты. - Ред.) за счет России. Вот он сейчас, очевидно, хочет рефинансировать их за счет России, поэтому пытается ее каким-то образом ублажить в момент принятия этого решения".

Артем Шрайбман также напомнил, что недавно Путин выступил "со странным заявлением о том, что Лукашенко надо поговорить с оппозицией". "Я думаю, что это был тревожный звоночек для Минска, и поэтому возникла потребность в каких-то уступках. И, выбирая, в чем уступать, - глубже интегрироваться или признать Крым, - Лукашенко сделал выбор в пользу Крыма, потому что это уже, повторюсь, для него не так принципиально", - полагает Шрайбман.

"Это не капитуляция перед Россией"

Политический аналитик из Беларуси Петр Кузнецов пишет, что после протестов 2020 года режиму так и не удалось полностью стабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране, она контролируется исключительно силовым путем. При этом последние заявления Лукашенко Кузнецов рассматривает не как капитуляцию перед Россией, а, наоборот, как нежелание выполнять ее условия.

"Все это - одновременно борьба с Россией и выдвигаемым ею сценарием и попытка предотвратить либо разрушить (если таковой уже есть) сговор Евросоюза и Москвы относительно того, что белорусскую власть посредством продвигаемого Путиным референдума и предполагаемых новых механизмов контроля будут "нормализовывать" - вплоть до полной замены", - считает он.

Москва, по словам аналитика, теперь делает ставку не на одного человека, а на "изменение институциональных условий, на усложнение самой политической системы с последующим ползучим проникновением в белорусскую политику на всех уровнях". И Кремль, добавляет Кузнецов, "дожимает" тему конституционного референдума в Беларуси как пути выхода из политического кризиса: "Заявлен референдум на февраль, собственно, сроки уже поджимают, надо проводить, а еще не был даже опубликован предварительный вариант (поправок в конституцию. - Ред.)".

Сейчас же, по выражению аналитика, "речь идет об информационно-смысловой атаке, единственное предназначение которой - путем шантажа и ультиматумов принудить Запад к диалогу и разблокировке (западного. - Ред.) "вектора" (белорусской внешней политики. - Ред.), чтобы получить возможность "соскочить" с рокового референдума, навязываемого Москвой".

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